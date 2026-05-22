روبيو: واشنطن تراهن على الأمم المتحدة لتمرير قرار بشأن "هرمز"
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تراهن على الأمم المتحدة من أجل تمرير قرار دولي ضد نظام الرسوم الذي فرضته إيران في...
2026-05-22T11:30+0000
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تراهن على الأمم المتحدة من أجل تمرير قرار دولي ضد نظام الرسوم الذي فرضته إيران في مضيق هرمز، على حد قوله.
وقال روبيو، على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي "الناتو" المنعقد في مدينة هلسينغبورغ السويدية، إن واشنطن تعمل على حشد توافق دولي واسع لدعم التحرك
داخل الأمم المتحدة.
وأضاف: "نبذل قصارى جهدنا لتحقيق الإجماع العالمي المطلوب، ونسعى لإشراك الأمم المتحدة في هذا الملف، وسنرى ما إذا كانت المنظمة لا تزال قادرة على أداء دورها أم لا".
وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن مشروع الوثيقة المطروح حظي بأكبر عدد من المشاركين في صياغته مقارنة بأي قرار سبق تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي، في إشارة إلى حجم الدعم الدولي الذي تسعى واشنطن إلى تأمينه بشأن القضية.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو قد كشف، في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن إحراز "تقدم طفيف" في محادثات السلام الجارية بين الولايات المتحدة وإيران
، مؤكدًا في الوقت ذاته أن ملف تخصيب اليورانيوم لا يزال يمثل محورًا رئيسيًا في المفاوضات بين الجانبين.
وقال روبيو، خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي "الناتو" المنعقد في السويد، إن الأسس الرئيسية للموقف الأمريكي لم تتغير، مشددًا على أن واشنطن ترفض بشكل قاطع امتلاك إيران
سلاحًا نوويًا.
وأضاف: "لا يمكن لإيران أبدًا امتلاك سلاح نووي، ولتحقيق ذلك يتعين معالجة قضية تخصيب اليورانيوم، إلى جانب ملف اليورانيوم عالي التخصيب"، في إشارة إلى استمرار الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني رغم التقدم المحدود في المحادثات.
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة
لا تستبعد أي خيار في حال فشلت المفاوضات الدبلوماسية مع إيران، وقال: "إذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق جيد، فقد أوضح الرئيس أن لديه خيارات أخرى".
وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار.
وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق.
ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على المواني الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.
وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.