روبيو: واشنطن تراهن على الأمم المتحدة لتمرير قرار بشأن "هرمز"

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تراهن على الأمم المتحدة من أجل تمرير قرار دولي ضد نظام الرسوم الذي فرضته إيران في...

وقال روبيو، على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي "الناتو" المنعقد في مدينة هلسينغبورغ السويدية، إن واشنطن تعمل على حشد توافق دولي واسع لدعم التحرك داخل الأمم المتحدة. وأضاف: "نبذل قصارى جهدنا لتحقيق الإجماع العالمي المطلوب، ونسعى لإشراك الأمم المتحدة في هذا الملف، وسنرى ما إذا كانت المنظمة لا تزال قادرة على أداء دورها أم لا". وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو قد كشف، في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن إحراز "تقدم طفيف" في محادثات السلام الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدًا في الوقت ذاته أن ملف تخصيب اليورانيوم لا يزال يمثل محورًا رئيسيًا في المفاوضات بين الجانبين.وقال روبيو، خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي "الناتو" المنعقد في السويد، إن الأسس الرئيسية للموقف الأمريكي لم تتغير، مشددًا على أن واشنطن ترفض بشكل قاطع امتلاك إيران سلاحًا نوويًا.وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة لا تستبعد أي خيار في حال فشلت المفاوضات الدبلوماسية مع إيران، وقال: "إذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق جيد، فقد أوضح الرئيس أن لديه خيارات أخرى".وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار.ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على المواني الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.

