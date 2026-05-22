إعلام: أمريكا تقيم مخزونها الصاروخي ضمن الاستعداد لاحتمالات تجدد حرب إيران

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أن وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون" تجري تقييمًا لمخزونها الصاروخي الدفاعي بعد الحرب التي خاضتها أمريكا وإسرائيل ضد... 22.05.2026, سبوتنيك عربي

وذكرت صحيفة غربية، صباح اليوم الجمعة، أن البنتاغون تجري تقييما للوضع العسكري الدفاعي بهدف الاستعداد لاحتمالات تجدد الحرب مع إيران، والتي توقفت بموجب اتفاق هدنة هش بدأ في الثامن من أبريل/نيسان الماضي.وكشفت تقييمات "البنتاغون" أن "الجيش الأمريكي استنفد جزءا كبيرا من مخزونه من صواريخ الاعتراض الدفاعية المتطورة خلال الحرب الأخيرة على إيران وأنفق كميات هائلة من الذخائر المتطورة في الدفاع عن إسرائيل ضد صواريخ إيران، مقارنة بما أنفقته القوات الإسرائيلية نفسها".ونقلت الصحيفة عن مسؤولين، أن "ذلك يعكس مدى تحمل واشنطن عبء التصدي للهجمات الصاروخية الباليستية الإيرانية خلال الحرب على إيران، ويثير تساؤلات حول جاهزية الجيش الأمريكي والتزاماته الأمنية حول العالم".وأفادت بأن "الولايات المتحدة قد أطلقت أكثر من 200 صاروخ اعتراضي من طراز "ثاد" للدفاع عن إسرائيل، أي ما يقارب نصف إجمالي مخزون "البنتاغون"، إلى جانب أكثر من 100 صاروخ اعتراضي من طراز "ستاندرد 3" و"ستاندرد 6" أُطلقت من سفن حربية في شرق البحر المتوسط".وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال، اليوم الخميس، إن الصراع مع إيران سينتهي في القريب العاجل. وقال ترامب للصحفيين، إن "الصراع مع إيران سينتهي قريبا، قريبا جدا".وفي السياق ذاته، أوضح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الخميس، أن الولايات المتحدة لا تستبعد أي خيار في حال فشلت المفاوضات الدبلوماسية مع إيران، وقال: "إذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق جيد، فقد أوضح الرئيس أن لديه خيارات أخرى".وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على المواني الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.

