إعلام: أمريكا تقيم مخزونها الصاروخي ضمن الاستعداد لاحتمالات تجدد حرب إيران

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
09:17 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين التجارة المحلية والرياضة العالمية... كيف تنعكس الحروب الدائرة ؟ وما مدى تأثيرها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
مصر تطلق مشروع "الدلتا الجديدة" بتكلفة 15 مليار دولار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوروبا دفعت أوكرانيا للتراجع عن التسوية السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
09:45 GMT
15 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
16:41 GMT
19 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260522/إعلام-أمريكا-تقيم-مخزونها-الصاروخي-ضمن-الاستعداد-لاحتمالات-تجدد-حرب-إيران-1113635796.html
إعلام: أمريكا تقيم مخزونها الصاروخي ضمن الاستعداد لاحتمالات تجدد حرب إيران
إعلام: أمريكا تقيم مخزونها الصاروخي ضمن الاستعداد لاحتمالات تجدد حرب إيران
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أن وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون" تجري تقييمًا لمخزونها الصاروخي الدفاعي بعد الحرب التي خاضتها أمريكا وإسرائيل ضد... 22.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-22T05:56+0000
2026-05-22T05:56+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102593/18/1025931864_1:0:1916:1077_1920x0_80_0_0_26dbb96e97fb1ac70d0893641ececc42.jpg
وذكرت صحيفة غربية، صباح اليوم الجمعة، أن البنتاغون تجري تقييما للوضع العسكري الدفاعي بهدف الاستعداد لاحتمالات تجدد الحرب مع إيران، والتي توقفت بموجب اتفاق هدنة هش بدأ في الثامن من أبريل/نيسان الماضي.وكشفت تقييمات "البنتاغون" أن "الجيش الأمريكي استنفد جزءا كبيرا من مخزونه من صواريخ الاعتراض الدفاعية المتطورة خلال الحرب الأخيرة على إيران وأنفق كميات هائلة من الذخائر المتطورة في الدفاع عن إسرائيل ضد صواريخ إيران، مقارنة بما أنفقته القوات الإسرائيلية نفسها".ونقلت الصحيفة عن مسؤولين، أن "ذلك يعكس مدى تحمل واشنطن عبء التصدي للهجمات الصاروخية الباليستية الإيرانية خلال الحرب على إيران، ويثير تساؤلات حول جاهزية الجيش الأمريكي والتزاماته الأمنية حول العالم".وأفادت بأن "الولايات المتحدة قد أطلقت أكثر من 200 صاروخ اعتراضي من طراز "ثاد" للدفاع عن إسرائيل، أي ما يقارب نصف إجمالي مخزون "البنتاغون"، إلى جانب أكثر من 100 صاروخ اعتراضي من طراز "ستاندرد 3" و"ستاندرد 6" أُطلقت من سفن حربية في شرق البحر المتوسط".وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال، اليوم الخميس، إن الصراع مع إيران سينتهي في القريب العاجل. وقال ترامب للصحفيين، إن "الصراع مع إيران سينتهي قريبا، قريبا جدا".وفي السياق ذاته، أوضح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الخميس، أن الولايات المتحدة لا تستبعد أي خيار في حال فشلت المفاوضات الدبلوماسية مع إيران، وقال: "إذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق جيد، فقد أوضح الرئيس أن لديه خيارات أخرى".وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على المواني الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.
https://sarabic.ae/20260518/إعلام-البنتاغون-يعد-قائمة-بالأهداف-لشن-ضربات-على-إيران-1113496270.html
https://sarabic.ae/20260522/إعلام-إسرائيلي-إيران-قد-تهاجم-تل-أبيب-بشكل-مفاجئ-1113635573.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102593/18/1025931864_410:0:1846:1077_1920x0_80_0_0_55f510081957436228ffcf3cfe4a9715.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار

إعلام: أمريكا تقيم مخزونها الصاروخي ضمن الاستعداد لاحتمالات تجدد حرب إيران

05:56 GMT 22.05.2026
© flickr.com / U.S. Missile Defense Agencyصاروخ اعتراضي أمريكي
صاروخ اعتراضي أمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2026
© flickr.com / U.S. Missile Defense Agency
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أن وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون" تجري تقييمًا لمخزونها الصاروخي الدفاعي بعد الحرب التي خاضتها أمريكا وإسرائيل ضد إيران.
وذكرت صحيفة غربية، صباح اليوم الجمعة، أن البنتاغون تجري تقييما للوضع العسكري الدفاعي بهدف الاستعداد لاحتمالات تجدد الحرب مع إيران، والتي توقفت بموجب اتفاق هدنة هش بدأ في الثامن من أبريل/نيسان الماضي.
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2026
إعلام: البنتاغون يعد قائمة بالأهداف لشن ضربات على إيران
18 مايو, 05:22 GMT
وكشفت تقييمات "البنتاغون" أن "الجيش الأمريكي استنفد جزءا كبيرا من مخزونه من صواريخ الاعتراض الدفاعية المتطورة خلال الحرب الأخيرة على إيران وأنفق كميات هائلة من الذخائر المتطورة في الدفاع عن إسرائيل ضد صواريخ إيران، مقارنة بما أنفقته القوات الإسرائيلية نفسها".
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين، أن "ذلك يعكس مدى تحمل واشنطن عبء التصدي للهجمات الصاروخية الباليستية الإيرانية خلال الحرب على إيران، ويثير تساؤلات حول جاهزية الجيش الأمريكي والتزاماته الأمنية حول العالم".
وأفادت بأن "الولايات المتحدة قد أطلقت أكثر من 200 صاروخ اعتراضي من طراز "ثاد" للدفاع عن إسرائيل، أي ما يقارب نصف إجمالي مخزون "البنتاغون"، إلى جانب أكثر من 100 صاروخ اعتراضي من طراز "ستاندرد 3" و"ستاندرد 6" أُطلقت من سفن حربية في شرق البحر المتوسط".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال، اليوم الخميس، إن الصراع مع إيران سينتهي في القريب العاجل. وقال ترامب للصحفيين، إن "الصراع مع إيران سينتهي قريبا، قريبا جدا".
قوات الأمن الإسرائيلية تتفقد المباني السكنية المدمرة التي أصابتها صاروخ أطلق من إيران، في رامات جان، بالقرب من تل أبيب، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2026
إعلام إسرائيلي: إيران قد تهاجم تل أبيب بشكل مفاجئ
05:27 GMT
وفي السياق ذاته، أوضح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الخميس، أن الولايات المتحدة لا تستبعد أي خيار في حال فشلت المفاوضات الدبلوماسية مع إيران، وقال: "إذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق جيد، فقد أوضح الرئيس أن لديه خيارات أخرى".
وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على المواني الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.
وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала