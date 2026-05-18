https://sarabic.ae/20260518/إعلام-البنتاغون-يعد-قائمة-بالأهداف-لشن-ضربات-على-إيران-1113496270.html

إعلام: البنتاغون يعد قائمة بالأهداف لشن ضربات على إيران

إعلام: البنتاغون يعد قائمة بالأهداف لشن ضربات على إيران

سبوتنيك عربي

أفادت تقارير أمريكية، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن البنتاغون أعدّ قائمة بأهداف لشنّ ضربات ضد إيران في حال أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشنّ هجمات جديدة على... 18.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-18T05:22+0000

2026-05-18T05:22+0000

2026-05-18T05:22+0000

العالم

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0f/1091787807_0:93:3476:2048_1920x0_80_0_0_218e9ec3ff4d87968fc15bcaa809adc3.jpg

وقالت التقارير: "أعد البنتاغون سلسلة من الخطط للأهداف العسكرية في حال قرر ترامب في نهاية المطاف الموافقة على ضربات جديدة".وأوضحت أن ترامب ناقش الخطوات التالية بشأن طهران مع كبار مسؤولي إدارته يوم الأحد بعد عودته من الصين. وحضر الاجتماع، الذي عُقد في ناديه للغولف في ولاية فرجينيا، نائب الرئيس جيه. دي. فانس، ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف.من المتوقع أن يجتمع ترامب مجدداً مع فريقه للأمن القومي في وقت مبكر من هذا الأسبوع.وكان قد حث الرئيس الأمريكي، يوم الأحد، إيران على الإسراع في إبرام الاتفاق مع الولايات المتحدة ، قائلاً إن الوقت عامل حاسم.وأعلنت الولايات المتحدة، في أواخر أبريل/نيسان، تمديد وقف إطلاق النار مع طهران حتى اختتام حوار التسوية. وخلال الفترة نفسها، أجرى الجانبان مفاوضات، لكنها لم تسفر عن أي نتائج. ومنذ ذلك الحين، تحاول الولايات المتحدة فرض حصار على الموانئ الإيرانية. وردت إيران بإغلاق مضيق هرمز ورفضت أي اتصال إضافي.البرلمان الإيراني: أي مواجهة مقبلة ستجعل ترامب أكثر "خزيا وفضيحة"ترامب: إذا لم تقدم إيران مقترحا أفضل للتوصل إلى اتفاق فستتلقى ضربات أكثر شدة

https://sarabic.ae/20260517/ترامب-إذا-لم-تقدم-إيران-مقترحا-أفضل-للتوصل-إلى-اتفاق-فستتلقى-ضربات-أكثر-شدة-1113491911.html

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية