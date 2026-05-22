موسكو: روسيا تعارض تكرار العدوان المسلح على إيران وتؤكد عدم وجود مبررات قانونية له

صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن روسيا تعارض العدوان المسلح المتكرر في الشرق الأوسط، وأن استخدام القوة ضد أهداف مدنية في إيران لا مبرر قانوني له.

وقال لافروف في افتتاح الجلسة العامة للدورة الثانية من جلسات الاستماع الدولية الاجتماعية والسياسية حول بناء هيكل للأمن والتعاون المتكافئ وغير القابل للتجزئة في أوراسيا: "نحن نعارض بشدة تكرار العدوان المسلح. ونطالب بوقف فوري للتدخل العسكري في شؤون إيران ولبنان، ووقف استخدام القوة العسكرية غير المبرر ضد البنى التحتية المدنية في إيران والدول المجاورة، بما فيها منشآت الطاقة النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كل هذا لا يجد مبررًا قانونيًا ولا أخلاقيًا".وأكد لافروف، على ضرورة الحوار المباشر بين إيران ودول الخليج العربية لضمان استقرار الأوضاع في الشرق الأوسط.وتابع لافروف: "نحن نرحب بجميع الجهود الوسيطة الرامية إلى دفع عملية تسوية الوضع حول إيران بالوسائل السياسية والدبلوماسية، ونطرح مقترحات لحل توافقي لمشكلة مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب، وتحدث الرئيس (فلاديمير بوتين) عن ذلك عدة مرات، وهذه المقترحات معروفة جيداً". وحذر لافروف من عودة العمليات العسكرية قائلا: "من الواضح أنه سيجري استئناف الصراع في الخليج، وقد ارتفعت الأصوات مجددًا في الأيام الأخيرة، وإذا حدث ذلك، سيؤدي إلى عواقب سلبية شاملة على الشرق الأوسط والعالم أجمع، بما في ذلك الاقتصاد والتجارة العالميين".روبيو: واشنطن تراهن على الأمم المتحدة لتمرير قرار بشأن "هرمز"

