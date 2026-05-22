موسكو: روسيا تعارض تكرار العدوان المسلح على إيران وتؤكد عدم وجود مبررات قانونية له

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
09:17 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين التجارة المحلية والرياضة العالمية... كيف تنعكس الحروب الدائرة ؟ وما مدى تأثيرها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
مصر تطلق مشروع "الدلتا الجديدة" بتكلفة 15 مليار دولار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوروبا دفعت أوكرانيا للتراجع عن التسوية السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الحدث من سبوتنيك
ستارلينك تحت المجهر… والسجون اللبنانية قنبلة موقوتة ، فهل يكمن الحلّ بالعفو العام؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
16:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
الاستخبارات الأميركية: إيران تعيد بناء قدراتها العسكرية وتستغل الهدنة، مجلس الأمن يبحث تنفيذ الخطة الشاملة حول غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل تحول الجنوب السوري إلى "ورقة مقايضة" في صفقات دولية صامتة؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية تبحث عن بدائل لهرمز وتدعو روسيا لتأسيس شركة طاقة مشتركة
18:30 GMT
30 د
موسكو: روسيا تعارض تكرار العدوان المسلح على إيران وتؤكد عدم وجود مبررات قانونية له
صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن روسيا تعارض العدوان المسلح المتكرر في الشرق الأوسط، وأن استخدام القوة ضد أهداف مدنية في إيران لا مبرر قانوني له. 22.05.2026, سبوتنيك عربي
وقال لافروف في افتتاح الجلسة العامة للدورة الثانية من جلسات الاستماع الدولية الاجتماعية والسياسية حول بناء هيكل للأمن والتعاون المتكافئ وغير القابل للتجزئة في أوراسيا: "نحن نعارض بشدة تكرار العدوان المسلح. ونطالب بوقف فوري للتدخل العسكري في شؤون إيران ولبنان، ووقف استخدام القوة العسكرية غير المبرر ضد البنى التحتية المدنية في إيران والدول المجاورة، بما فيها منشآت الطاقة النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كل هذا لا يجد مبررًا قانونيًا ولا أخلاقيًا".وأكد لافروف، على ضرورة الحوار المباشر بين إيران ودول الخليج العربية لضمان استقرار الأوضاع في الشرق الأوسط.وتابع لافروف: "نحن نرحب بجميع الجهود الوسيطة الرامية إلى دفع عملية تسوية الوضع حول إيران بالوسائل السياسية والدبلوماسية، ونطرح مقترحات لحل توافقي لمشكلة مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب، وتحدث الرئيس (فلاديمير بوتين) عن ذلك عدة مرات، وهذه المقترحات معروفة جيداً". وحذر لافروف من عودة العمليات العسكرية قائلا: "من الواضح أنه سيجري استئناف الصراع في الخليج، وقد ارتفعت الأصوات مجددًا في الأيام الأخيرة، وإذا حدث ذلك، سيؤدي إلى عواقب سلبية شاملة على الشرق الأوسط والعالم أجمع، بما في ذلك الاقتصاد والتجارة العالميين".
12:13 GMT 22.05.2026
صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن روسيا تعارض العدوان المسلح المتكرر في الشرق الأوسط، وأن استخدام القوة ضد أهداف مدنية في إيران لا مبرر قانوني له.
وقال لافروف في افتتاح الجلسة العامة للدورة الثانية من جلسات الاستماع الدولية الاجتماعية والسياسية حول بناء هيكل للأمن والتعاون المتكافئ وغير القابل للتجزئة في أوراسيا: "نحن نعارض بشدة تكرار العدوان المسلح. ونطالب بوقف فوري للتدخل العسكري في شؤون إيران ولبنان، ووقف استخدام القوة العسكرية غير المبرر ضد البنى التحتية المدنية في إيران والدول المجاورة، بما فيها منشآت الطاقة النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كل هذا لا يجد مبررًا قانونيًا ولا أخلاقيًا".
وأكد لافروف، على ضرورة الحوار المباشر بين إيران ودول الخليج العربية لضمان استقرار الأوضاع في الشرق الأوسط.

وأوضح: لضمان القدرة على التنبؤ بشكل مشترك واستقرار الأوضاع في الشرق الأوسط، لا بد من حوار بناء ومباشر بين الأنظمة الملكية العربية وإيران، وبشكل أوسع، حوار بين الطائفتين السنية والشيعية في العالم الإسلامي.

وتابع لافروف: "نحن نرحب بجميع الجهود الوسيطة الرامية إلى دفع عملية تسوية الوضع حول إيران بالوسائل السياسية والدبلوماسية، ونطرح مقترحات لحل توافقي لمشكلة مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب، وتحدث الرئيس (فلاديمير بوتين) عن ذلك عدة مرات، وهذه المقترحات معروفة جيداً".
وأضاف الوزير: كما ندعم استئناف الحوار حول إنشاء نظام للأمن الجماعي في منطقة الخليج بمشاركة جميع الدول الإقليمية المعنية واللاعبين الخارجيين الموثوقين، بما في ذلك روسيا والصين ودول أخرى، الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.
وحذر لافروف من عودة العمليات العسكرية قائلا: "من الواضح أنه سيجري استئناف الصراع في الخليج، وقد ارتفعت الأصوات مجددًا في الأيام الأخيرة، وإذا حدث ذلك، سيؤدي إلى عواقب سلبية شاملة على الشرق الأوسط والعالم أجمع، بما في ذلك الاقتصاد والتجارة العالميين".
