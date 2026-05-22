موسكو: روسيا تعارض تكرار العدوان المسلح على إيران وتؤكد عدم وجود مبررات قانونية له
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن روسيا تعارض العدوان المسلح المتكرر في الشرق الأوسط، وأن استخدام القوة ضد أهداف مدنية في إيران لا مبرر قانوني له. 22.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-22T12:13+0000
وقال لافروف في افتتاح الجلسة العامة للدورة الثانية من جلسات الاستماع الدولية الاجتماعية والسياسية حول بناء هيكل للأمن والتعاون المتكافئ وغير القابل للتجزئة في أوراسيا: "نحن نعارض بشدة تكرار العدوان المسلح. ونطالب بوقف فوري للتدخل العسكري في شؤون إيران ولبنان، ووقف استخدام القوة العسكرية غير المبرر ضد البنى التحتية المدنية في إيران والدول المجاورة، بما فيها منشآت الطاقة النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كل هذا لا يجد مبررًا قانونيًا ولا أخلاقيًا".
وأكد لافروف، على ضرورة الحوار المباشر بين إيران ودول الخليج العربية لضمان استقرار الأوضاع في الشرق الأوسط.
وأوضح: لضمان القدرة على التنبؤ بشكل مشترك واستقرار الأوضاع في الشرق الأوسط، لا بد من حوار بناء ومباشر بين الأنظمة الملكية العربية وإيران، وبشكل أوسع، حوار بين الطائفتين السنية والشيعية في العالم الإسلامي.
وتابع لافروف: "نحن نرحب بجميع الجهود الوسيطة الرامية إلى دفع عملية تسوية الوضع حول إيران بالوسائل السياسية والدبلوماسية، ونطرح مقترحات لحل توافقي لمشكلة مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب، وتحدث الرئيس (فلاديمير بوتين) عن ذلك عدة مرات، وهذه المقترحات معروفة جيداً".
وأضاف الوزير: كما ندعم استئناف الحوار حول إنشاء نظام للأمن الجماعي في منطقة الخليج بمشاركة جميع الدول الإقليمية المعنية واللاعبين الخارجيين الموثوقين، بما في ذلك روسيا والصين ودول أخرى، الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.
وحذر لافروف من عودة العمليات العسكرية قائلا: "من الواضح أنه سيجري استئناف الصراع في الخليج، وقد ارتفعت الأصوات مجددًا في الأيام الأخيرة، وإذا حدث ذلك، سيؤدي إلى عواقب سلبية شاملة على الشرق الأوسط والعالم أجمع، بما في ذلك الاقتصاد والتجارة العالميين".