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واشنطن تعلن استئناف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في 22 يونيو وتؤكد دعم الجيش اللبناني
واشنطن تعلن استئناف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في 22 يونيو وتؤكد دعم الجيش اللبناني
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن إسرائيل ولبنان اتفقا على استئناف المفاوضات بينهما اعتبارًا من 22 يونيو/ حزيران الجاري، في إطار جهود تهدف إلى التوصل إلى... 04.06.2026, سبوتنيك عربي
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وأكدت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن "الولايات المتحدة ستواصل تسهيل التواصل بين إسرائيل ولبنان خلال المرحلة الانتقالية"، مشددة على التزامها بدعم الجيش اللبناني وتطوير قدراته بما يمكنه من بسط السيادة الفعالة على كامل الأراضي اللبنانية.وذكرت الوزارة، أن "الجانب الإسرائيلي أكد خلال المشاورات أن تحقيق أمنه وصون أراضيه يرتبطان بنزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية، كما أبدى تمسكه بالمفاوضات المباشرة برعاية وقيادة أمريكية لمعالجة الملفات العالقة ودفع جهود السلام".في المقابل، شدد لبنان، على ضرورة احترام الحدود الدولية بشكل متبادل، مطالبًا بوقف عاجل وكامل للأعمال القتالية. كما أكد تمسكه بمبادئ سلامة أراضيه وسيادة الدولة الكاملة على جميع أراضيها.وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أن "لبنان التزم بتعزيز قدرات جيشه بدعم أمريكي، بما يتيح له فرض السيطرة الفعالة على كامل التراب اللبناني"، في خطوة اعتبرتها واشنطن أساسية لدعم الاستقرار وتعزيز سلطة الدولة.وأفاد بيان مشترك، أمس الأربعاء، بأن لبنان وإسرائيل اتفقا على تنفيذ وقف لإطلاق النار، وذلك عقب مفاوضات جرت في واشنطن بهدف إنهاء الصراع الذي اندلع بالتزامن مع الحرب مع إيران.وبحسب البيان المشترك الذي أصدرته الولايات المتحدة، فإن وقف إطلاق النار مشروط بالوقف الكامل لإطلاق النار من جانب جماعة "حزب الله" المدعومة من إيران، وإبعاد جميع عناصرها من قطاع جنوب الليطاني.وجاء في البيان: "اتفق الجانبان، بتوصية من الولايات المتحدة، على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية تسيطر عليها قوات الجيش اللبناني سيطرة كاملة، مع إبعاد أي أطراف غير تابعة للدولة".وسبق أن اتفق لبنان مع إسرائيل على وقف الأعمال القتالية في أبريل/نيسان، قبل أن يتفقا لاحقًا على التمديد في مايو/أيار، إلا أن العنف استمر.وتتوغل إسرائيل في لبنان منذ مارس/آذار الماضي لملاحقة عناصر حزب الله التي تطلق النار عبر الحدود دعمًا لطهران.وتؤكد إيران أنها لن تقبل باتفاق ينهي الصراع الذي أشعلت الولايات المتحدة وإسرائيل فتيله أواخر فبراير/شباط ما لم يشمل وقف إطلاق النار لبنان أيضًا.
https://sarabic.ae/20260602/إعلام-إسرائيلي-هناك-موافقة-أمريكية-على-بقاء-الجيش-الإسرائيلي-داخل-الشريط-الأمني-جنوبي-لبنان-1113979553.html
https://sarabic.ae/20260602/البرلمان-الإيراني-لبنان-جزء-لا-يتجزأ-من-وقف-إطلاق-النار-1113973908.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم

واشنطن تعلن استئناف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في 22 يونيو وتؤكد دعم الجيش اللبناني

05:37 GMT 04.06.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhiteوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن إسرائيل ولبنان اتفقا على استئناف المفاوضات بينهما اعتبارًا من 22 يونيو/ حزيران الجاري، في إطار جهود تهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل بشأن القضايا العالقة بين الجانبين.
وأكدت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن "الولايات المتحدة ستواصل تسهيل التواصل بين إسرائيل ولبنان خلال المرحلة الانتقالية"، مشددة على التزامها بدعم الجيش اللبناني وتطوير قدراته بما يمكنه من بسط السيادة الفعالة على كامل الأراضي اللبنانية.
وذكرت الوزارة، أن "الجانب الإسرائيلي أكد خلال المشاورات أن تحقيق أمنه وصون أراضيه يرتبطان بنزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية، كما أبدى تمسكه بالمفاوضات المباشرة برعاية وقيادة أمريكية لمعالجة الملفات العالقة ودفع جهود السلام".
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إعلام إسرائيلي: هناك موافقة أمريكية على بقاء الجيش الإسرائيلي داخل الشريط الأمني جنوبي لبنان
2 يونيو, 19:02 GMT
في المقابل، شدد لبنان، على ضرورة احترام الحدود الدولية بشكل متبادل، مطالبًا بوقف عاجل وكامل للأعمال القتالية. كما أكد تمسكه بمبادئ سلامة أراضيه وسيادة الدولة الكاملة على جميع أراضيها.
وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أن "لبنان التزم بتعزيز قدرات جيشه بدعم أمريكي، بما يتيح له فرض السيطرة الفعالة على كامل التراب اللبناني"، في خطوة اعتبرتها واشنطن أساسية لدعم الاستقرار وتعزيز سلطة الدولة.
وأفاد بيان مشترك، أمس الأربعاء، بأن لبنان وإسرائيل اتفقا على تنفيذ وقف لإطلاق النار، وذلك عقب مفاوضات جرت في واشنطن بهدف إنهاء الصراع الذي اندلع بالتزامن مع الحرب مع إيران.
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البرلمان الإيراني: لبنان جزء لا يتجزأ من وقف إطلاق النار
2 يونيو, 16:44 GMT
وبحسب البيان المشترك الذي أصدرته الولايات المتحدة، فإن وقف إطلاق النار مشروط بالوقف الكامل لإطلاق النار من جانب جماعة "حزب الله" المدعومة من إيران، وإبعاد جميع عناصرها من قطاع جنوب الليطاني.
وجاء في البيان: "اتفق الجانبان، بتوصية من الولايات المتحدة، على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية تسيطر عليها قوات الجيش اللبناني سيطرة كاملة، مع إبعاد أي أطراف غير تابعة للدولة".
وسبق أن اتفق لبنان مع إسرائيل على وقف الأعمال القتالية في أبريل/نيسان، قبل أن يتفقا لاحقًا على التمديد في مايو/أيار، إلا أن العنف استمر.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ووزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2026
ترامب: أريد فصل ملف لبنان عن إيران
أمس, 21:40 GMT
وتتوغل إسرائيل في لبنان منذ مارس/آذار الماضي لملاحقة عناصر حزب الله التي تطلق النار عبر الحدود دعمًا لطهران.
وتؤكد إيران أنها لن تقبل باتفاق ينهي الصراع الذي أشعلت الولايات المتحدة وإسرائيل فتيله أواخر فبراير/شباط ما لم يشمل وقف إطلاق النار لبنان أيضًا.
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