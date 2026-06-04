https://sarabic.ae/20260604/واشنطن-تعلن-استئناف-المفاوضات-بين-لبنان-وإسرائيل-في-22-يونيو-وتؤكد-دعم-الجيش-اللبناني-1114032433.html

واشنطن تعلن استئناف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في 22 يونيو وتؤكد دعم الجيش اللبناني

واشنطن تعلن استئناف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في 22 يونيو وتؤكد دعم الجيش اللبناني

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن إسرائيل ولبنان اتفقا على استئناف المفاوضات بينهما اعتبارًا من 22 يونيو/ حزيران الجاري، في إطار جهود تهدف إلى التوصل إلى... 04.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-04T05:37+0000

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وأكدت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن "الولايات المتحدة ستواصل تسهيل التواصل بين إسرائيل ولبنان خلال المرحلة الانتقالية"، مشددة على التزامها بدعم الجيش اللبناني وتطوير قدراته بما يمكنه من بسط السيادة الفعالة على كامل الأراضي اللبنانية.وذكرت الوزارة، أن "الجانب الإسرائيلي أكد خلال المشاورات أن تحقيق أمنه وصون أراضيه يرتبطان بنزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية، كما أبدى تمسكه بالمفاوضات المباشرة برعاية وقيادة أمريكية لمعالجة الملفات العالقة ودفع جهود السلام".في المقابل، شدد لبنان، على ضرورة احترام الحدود الدولية بشكل متبادل، مطالبًا بوقف عاجل وكامل للأعمال القتالية. كما أكد تمسكه بمبادئ سلامة أراضيه وسيادة الدولة الكاملة على جميع أراضيها.وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أن "لبنان التزم بتعزيز قدرات جيشه بدعم أمريكي، بما يتيح له فرض السيطرة الفعالة على كامل التراب اللبناني"، في خطوة اعتبرتها واشنطن أساسية لدعم الاستقرار وتعزيز سلطة الدولة.وأفاد بيان مشترك، أمس الأربعاء، بأن لبنان وإسرائيل اتفقا على تنفيذ وقف لإطلاق النار، وذلك عقب مفاوضات جرت في واشنطن بهدف إنهاء الصراع الذي اندلع بالتزامن مع الحرب مع إيران.وبحسب البيان المشترك الذي أصدرته الولايات المتحدة، فإن وقف إطلاق النار مشروط بالوقف الكامل لإطلاق النار من جانب جماعة "حزب الله" المدعومة من إيران، وإبعاد جميع عناصرها من قطاع جنوب الليطاني.وجاء في البيان: "اتفق الجانبان، بتوصية من الولايات المتحدة، على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية تسيطر عليها قوات الجيش اللبناني سيطرة كاملة، مع إبعاد أي أطراف غير تابعة للدولة".وسبق أن اتفق لبنان مع إسرائيل على وقف الأعمال القتالية في أبريل/نيسان، قبل أن يتفقا لاحقًا على التمديد في مايو/أيار، إلا أن العنف استمر.وتتوغل إسرائيل في لبنان منذ مارس/آذار الماضي لملاحقة عناصر حزب الله التي تطلق النار عبر الحدود دعمًا لطهران.وتؤكد إيران أنها لن تقبل باتفاق ينهي الصراع الذي أشعلت الولايات المتحدة وإسرائيل فتيله أواخر فبراير/شباط ما لم يشمل وقف إطلاق النار لبنان أيضًا.

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