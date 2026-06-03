https://sarabic.ae/20260603/ترامب-أريد-فصل-ملف-لبنان-عن-إيران-1114028476.html

ترامب: أريد فصل ملف لبنان عن إيران

ترامب: أريد فصل ملف لبنان عن إيران

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه يريد "فصل" المحادثات بشأن لبنان عن تلك المتصلة بإيران، في حين تصر طهران على أن الملفين مترابطان. 03.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-03T21:40+0000

2026-06-03T21:40+0000

2026-06-03T21:51+0000

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وفي حديث مع صحفيين في المكتب البيضوي، قال ترامب: "أريد فصلهما"، في إشارة إلى ملفي لبنان وإيران.وأكد الرئيس الأمريكي أن المحادثات بين واشنطن وطهران تسير "بشكل جيد للغاية"، لافتًا إلى أن الجانبين أصبحا قريبين من التوقيع على اتفاق.وقال ترامب: "سمعت أن المفاوضات (مع إيران) نفسها سارت بشكل جيد للغاية... وطهران قريبة جدا من التوقيع على وثيقة لن تسعى بموجبها إلى امتلاك أسلحة نووية".وأضاف ترامب، أنه "لا يستبعد أن يعمل الحرس الثوري الإيراني على تخريب أي اتفاق محتمل".وفي السياق ذاته، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في وقت سابق من أمس الأربعاء، بأن بلاده على أتم الاستعداد لمواصلة الحرب لأي فترة زمنية ولديها القدرات العسكرية اللازمة، لكن هذا لا يعني أنها تريد الحرب.وأضاف أن "طهران تصر على أن يشمل وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة وإسرائيل لبنان، محذرًا من أن إيران مستعدة لضرب إسرائيل إذا هاجمت العاصمة اللبنانية بيروت".وأردف عراقجي: "لبنان جزء لا يتجزأ من الحرب بين إيران وأمريكا والكيان الصهيوني ويتعرض للعدوان، ونحن نعتبر أن مصير حرب إيران مع أمريكا وإسرائيل ليس منفصلاً عن مصير الحرب في لبنان. مواقفنا واضحة جدًا بأن نهاية الحرب ووقف إطلاق النار يجب أن يكون في إيران وجبهات المقاومة كافة ومن بينها لبنان".وتابع عراقجي: "انتهاك وقف إطلاق النار في بيروت هو عدوان، وقد أعلنّا للأطراف كافة أنه إذا هاجموا بيروت فإننا لن نتحمل ذلك، قواتنا المسلحة مستعدة لضرب إسرائيل إذا اعتدت على بيروت. في أي لحظة قواتنا المسلحة مستعدة لاستئناف الحرب وضرب إسرائيل".وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "اتصالاتنا مع الأمريكيين لم تقطع لكن لم يحدث أي تقدم في المفاوضات. نحن والأمريكيون ندرس النصوص التي تم تبادلها ونعمل على صياغة نهائية"، مشيرا إلى أن "العودة إلى المفاوضات ستكون مستندة إلى تأمين حقوق الشعب الإيراني ونهاية الحرب على إيران ولبنان وفي المنطقة".واندلعت حرب أمريكية - إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

https://sarabic.ae/20260603/ترامب-المحادثات-مع-إيران-تسير-بشكل-جيد-للغاية-وأصبحنا-قريبين-من-التوقيع-على-اتفاق-1114028561.html

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