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لبنان وإسرائيل يتفقان على تنفيذ وقف لإطلاق النار برعاية أمريكية
لبنان وإسرائيل يتفقان على تنفيذ وقف لإطلاق النار برعاية أمريكية
سبوتنيك عربي
أفاد بيان مشترك بأن لبنان وإسرائيل اتفقا، اليوم الخميس، على تنفيذ وقف لإطلاق النار، وذلك عقب مفاوضات جرت في واشنطن بهدف إنهاء الصراع الذي اندلع بالتزامن مع... 04.06.2026, سبوتنيك عربي
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وبحسب البيان المشترك الذي أصدرته الولايات المتحدة، فإن وقف إطلاق النار مشروط بالوقف الكامل لإطلاق النار من جانب "حزب الله" المدعوم من إيران، وإبعاد جميع عناصره من قطاع جنوب الليطاني.وجاء في البيان: "اتفق الجانبان، بتوصية من الولايات المتحدة، على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية تسيطر عليها قوات الجيش اللبناني سيطرة كاملة، مع إبعاد أي أطراف غير تابعة للدولة".وسبق أن اتفق لبنان مع إسرائيل على وقف الأعمال القتالية في أبريل/نيسان، قبل أن يتفقا لاحقًا على التمديد في مايو/أيار، إلا أن العنف استمر.وقاد اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة وأُعلن يوم الاثنين إلى تراجع إسرائيل عن مهاجمة الضاحية الجنوبية لبيروت، وهي من معاقل "حزب الله"، وإلى تعليق الجماعة المدعومة من إيران للضربات عبر الحدود.وتتوغل إسرائيل في لبنان منذ مارس/آذار الماضي لملاحقة عناصر الجماعة التي تطلق النار عبر الحدود دعمًا لطهران.وتؤكد إيران أنها لن تقبل باتفاق ينهي الصراع الذي أشعلت الولايات المتحدة وإسرائيل فتيله أواخر فبراير/شباط ما لم يشمل وقف إطلاق النار لبنان أيضًا.وأفاد البيان الصادراليوم الخميس، بأن لبنان وإسرائيل اتفقا على مواصلة المفاوضات المباشرة من أجل بناء الثقة وحل القضايا العالقة الأخرى.وأضاف أن الطرفين سيعاودان الاجتماع لإجراء محادثات سياسية وأمنية بعد 22 يونيو/حزيران بهدف التوصل إلى اتفاق شامل.
https://sarabic.ae/20260602/إعلام-إسرائيلي-هناك-موافقة-أمريكية-على-بقاء-الجيش-الإسرائيلي-داخل-الشريط-الأمني-جنوبي-لبنان-1113979553.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان
لبنان وإسرائيل يتفقان على تنفيذ وقف لإطلاق النار برعاية أمريكية
02:07 GMT 04.06.2026 (تم التحديث: 05:29 GMT 04.06.2026)
أفاد بيان مشترك بأن لبنان وإسرائيل اتفقا، اليوم الخميس، على تنفيذ وقف لإطلاق النار، وذلك عقب مفاوضات جرت في واشنطن بهدف إنهاء الصراع الذي اندلع بالتزامن مع الحرب مع إيران.
وبحسب البيان المشترك الذي أصدرته الولايات المتحدة، فإن وقف إطلاق النار مشروط بالوقف الكامل لإطلاق النار من جانب "حزب الله" المدعوم من إيران، وإبعاد جميع عناصره من قطاع جنوب الليطاني.
وجاء في البيان: "اتفق الجانبان، بتوصية من الولايات المتحدة، على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية تسيطر عليها قوات الجيش اللبناني سيطرة كاملة، مع إبعاد أي أطراف غير تابعة للدولة".
وسبق أن اتفق لبنان مع إسرائيل على وقف الأعمال القتالية
في أبريل/نيسان، قبل أن يتفقا لاحقًا على التمديد في مايو/أيار، إلا أن العنف استمر.
وأفادت مصادر أمنية لبنانية بأن ضربات إسرائيلية بطائرات مسيرة أسفرت عن مقتل ستة أشخاص على الأقل في جنوب لبنان، واستهدفت سيارةً جنوب بيروت، يوم الأربعاء. وقالت إسرائيل إنها اعترضت هدفًا جويًا معاديًا يُرجح أن جماعة "حزب الله" هي من أطلقته.
وقاد اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة وأُعلن يوم الاثنين إلى تراجع إسرائيل عن مهاجمة الضاحية الجنوبية لبيروت، وهي من معاقل "حزب الله"، وإلى تعليق الجماعة المدعومة من إيران للضربات عبر الحدود.
وتتوغل إسرائيل في لبنان منذ مارس/آذار الماضي لملاحقة عناصر الجماعة التي تطلق النار عبر الحدود دعمًا لطهران.
وتؤكد إيران أنها لن تقبل باتفاق ينهي الصراع الذي أشعلت الولايات المتحدة وإسرائيل فتيله أواخر فبراير/شباط ما لم يشمل وقف إطلاق النار لبنان أيضًا.
وأفاد البيان الصادراليوم الخميس، بأن لبنان وإسرائيل اتفقا على مواصلة المفاوضات المباشرة من أجل بناء الثقة وحل القضايا العالقة الأخرى.
وأضاف أن الطرفين سيعاودان الاجتماع لإجراء محادثات سياسية وأمنية بعد 22 يونيو/حزيران بهدف التوصل إلى اتفاق شامل.