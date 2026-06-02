البرلمان الإيراني: لبنان جزء لا يتجزأ من وقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
صرح مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، مجيد تخت روانجي، بأن رؤية بلاده تقضي بضرورة إدراج لبنان في الاتفاق النهائي، لأنه جزء لا يتجزأ من وقف إطلاق... 02.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-02T16:44+0000
صرح مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، مجيد تخت روانجي، بأن رؤية بلاده تقضي بضرورة إدراج لبنان في الاتفاق النهائي، لأنه جزء لا يتجزأ من وقف إطلاق النار.
وأفادت وكالة
"إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات روانجي جاءت في اجتماع للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية لمجلس الشورى الإيراني.
وأكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، إبراهيم رضائي، نقلا عن تخت روانجي، أن "لبنان، من وجهة نظر الوزارة، يجب أن يؤخذ في الاعتبار ضمن الاتفاق النهائي، ولبنان جزء لا يتجزأ من وقف إطلاق النار".
وشدد رضائي على ضرورة إنهاء الأعمال العدائية، خاصة في لبنان، مؤكدا أن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالمجلس قد أكدوا دعم طهران القاطع للبنان.
وأضاف أعضاء اللجنة أن "الجمهورية الإسلامية الايرانية لن تنسى دعم ودفاع حزب الله الشامل عن الشعب الإيراني، لا سيما خلال حرب الأربعين يوما، وهي تقف إلى جانب الشعب اللبناني
بكل قوة، وتؤكد على دعمها الكامل لحزب الله لبنان".
وأشاروا إلى "ضرورة استخدام جميع الأدوات والإمكانيات لمساعدة المقاومة، وأهمية التآزر لتعزيز المقاومة في الداخل وجبهة المقاومة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن التوصل إلى تفاهم يقضي بوقف كامل لإطلاق النار
بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، مؤكدًا أن الجانبين تعهدا بعدم تنفيذ أي هجمات متبادلة خلال الفترة المقبلة.
وقال ترامب، عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، إنه أجرى اتصالا مثمرا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أن الأخير أكد له "عدم إرسال أي قوات إسرائيلية إلى بيروت، وأن الوحدات التي كانت في طريقها إلى العاصمة اللبنانية أُعيدت بالفعل".
وأضاف أنه "أجرى أيضاً اتصالات جيدة للغاية مع "حزب الله" عبر ممثلين رفيعي المستوى"، موضحًا أن هذه الاتصالات أسفرت عن اتفاق على وقف إطلاق النار بشكل كامل.
وأكد ترامب أن "التفاهم يتضمن التزامًا متبادلًا، حيث لن تهاجم إسرائيل "حزب الله"، كما لن يهاجم "حزب الله" إسرائيل"، في خطوة تهدف إلى احتواء التصعيد ومنع اتساع رقعة المواجهة على الجبهة اللبنانية.
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد قطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط إستراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "لضمان حماية مستوطنات الشمال".