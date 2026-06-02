نتنياهو: لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي تحت أي ظرف

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بأن "نهاية النظام الإيراني هي زواله من هذا العالم، ولن يهدد وجودنا مرة أخرى". 02.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-02T15:33+0000

ونقل مكتب نتنياهو عن رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل لن تسمح للنظام الإيراني بالعودة إلى مساره السابق أو بالحصول على أسلحة نووية، ولن نسمح له بتهديد وجودنا".وقال نتنياهو: "هذا النظام الإرهابي، الذي سيزول من العالم - وسنساعده على بلوغ هذا الهدف - لن يهددنا مجددا بالقنابل النووية وآلاف الصواريخ الباليستية الفتاكة".يأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل إلى تفاهم يقضي بوقف كامل لإطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، مؤكداً أن الجانبين تعهدا بعدم تنفيذ أي هجمات متبادلة خلال الفترة المقبلة.وقال ترامب، عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، إنه أجرى اتصالا مثمرا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أن الأخير أكد له "عدم إرسال أي قوات إسرائيلية إلى بيروت، وأن الوحدات التي كانت في طريقها إلى العاصمة اللبنانية أُعيدت بالفعل".ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد قطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط إستراتيجية جنوبي لبنان، ثم واصلت اجتياحها لمناطق عديدة جنوبي نهر الليطاني، معللة ذلك "لضمان حماية مستوطنات الشمال".

