https://sarabic.ae/20260604/نائب-لبناني-سابق-لبنان-لا-يزال-تحت-النار-وإسرائيل-لا-تتجاوب-مع-الإدارة-الأمريكية-1114058467.html

نائب لبناني سابق: لبنان لا يزال تحت النار وإسرائيل لا تتجاوب مع الإدارة الأمريكية

نائب لبناني سابق: لبنان لا يزال تحت النار وإسرائيل لا تتجاوب مع الإدارة الأمريكية

سبوتنيك عربي

صرح النائب السابق في البرلمان اللبناني رامي فنج، تعليقا على مسار لبنان في المفاوضات مع إسرائيل، أن "لبنان لا يزال تحت النار ولم تتوقف الأمور الحربية بشكل جدي". 04.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-04T15:18+0000

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وفي حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، قال فنج: "هناك فرق بين الوفدين المفاوضين اللبناني والإسرائيلي، فنحن نسعى حاليًا إلى وقف اطلاق النار، بينما الطرف المفاوض الآخر يأخذ الأمور القومية والاستراتيجية إلى فترة بعيدة المدى، وبالتالي من مصلحتنا أن يكون هناك شيء مستدام، وفي حال حصل وقف لإطلاق النار في لبنان يجب أن يكون لدينا القدرة السياسية الداخلية لنتمكن من المواجهة". وتابع فنج: "نحن دائما نأخذ الشعارات الكبرى وننسى الضحايا، فبدل أن نستثمر هذه الشعارات ونضحي بشعوبنا وبأرضنا وسيادتنا، المفروض أن نتمتع بمسؤولية أكبر، لأن من يدفع الفاتورة هو الشعب اللبناني وبالدرجة الأولى أهل الجنوب".وختم حديثه قائلًا: "وكل يوم نحن نَزيد فيه الأزمة وعدم وقف أطلاق النار سيؤدي لانهيارات كارثية اجتماعية واقتصادية، بالمقابل يجب أن يكون هناك توازن بالقدرات بإدارة هذه الأزمة لكي لا ننهار ونضعف أكثر، فنحن بوضع وجودي وخطر جدا".

https://sarabic.ae/20260604/لبنان-وإسرائيل-يتفقان-على-تنفيذ-وقف-لإطلاق-النار-برعاية-أمريكية-1114029732.html

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