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بوتين يعقد اجتماعا مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية في إطار منتدى سان بطرسبرغ 2026
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نائب لبناني سابق: لبنان لا يزال تحت النار وإسرائيل لا تتجاوب مع الإدارة الأمريكية
نائب لبناني سابق: لبنان لا يزال تحت النار وإسرائيل لا تتجاوب مع الإدارة الأمريكية
سبوتنيك عربي
صرح النائب السابق في البرلمان اللبناني رامي فنج، تعليقا على مسار لبنان في المفاوضات مع إسرائيل، أن "لبنان لا يزال تحت النار ولم تتوقف الأمور الحربية بشكل جدي". 04.06.2026, سبوتنيك عربي
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وفي حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، قال فنج: "هناك فرق بين الوفدين المفاوضين اللبناني والإسرائيلي، فنحن نسعى حاليًا إلى وقف اطلاق النار، بينما الطرف المفاوض الآخر يأخذ الأمور القومية والاستراتيجية إلى فترة بعيدة المدى، وبالتالي من مصلحتنا أن يكون هناك شيء مستدام، وفي حال حصل وقف لإطلاق النار في لبنان يجب أن يكون لدينا القدرة السياسية الداخلية لنتمكن من المواجهة". وتابع فنج: "نحن دائما نأخذ الشعارات الكبرى وننسى الضحايا، فبدل أن نستثمر هذه الشعارات ونضحي بشعوبنا وبأرضنا وسيادتنا، المفروض أن نتمتع بمسؤولية أكبر، لأن من يدفع الفاتورة هو الشعب اللبناني وبالدرجة الأولى أهل الجنوب".وختم حديثه قائلًا: "وكل يوم نحن نَزيد فيه الأزمة وعدم وقف أطلاق النار سيؤدي لانهيارات كارثية اجتماعية واقتصادية، بالمقابل يجب أن يكون هناك توازن بالقدرات بإدارة هذه الأزمة لكي لا ننهار ونضعف أكثر، فنحن بوضع وجودي وخطر جدا".
https://sarabic.ae/20260604/لبنان-وإسرائيل-يتفقان-على-تنفيذ-وقف-لإطلاق-النار-برعاية-أمريكية-1114029732.html
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تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي, أخبار لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي, أخبار لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية

نائب لبناني سابق: لبنان لا يزال تحت النار وإسرائيل لا تتجاوب مع الإدارة الأمريكية

15:18 GMT 04.06.2026
© REUTERSالدخان يتصاعد من جنوب لبنان، كما يُرى من النبطية، لبنان، 30 مايو/ أيار 2026
الدخان يتصاعد من جنوب لبنان، كما يُرى من النبطية، لبنان، 30 مايو/ أيار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
© REUTERS
تابعنا عبر
حصري
صرح النائب السابق في البرلمان اللبناني رامي فنج، تعليقا على مسار لبنان في المفاوضات مع إسرائيل، أن "لبنان لا يزال تحت النار ولم تتوقف الأمور الحربية بشكل جدي".
وفي حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، قال فنج: "هناك فرق بين الوفدين المفاوضين اللبناني والإسرائيلي، فنحن نسعى حاليًا إلى وقف اطلاق النار، بينما الطرف المفاوض الآخر يأخذ الأمور القومية والاستراتيجية إلى فترة بعيدة المدى، وبالتالي من مصلحتنا أن يكون هناك شيء مستدام، وفي حال حصل وقف لإطلاق النار في لبنان يجب أن يكون لدينا القدرة السياسية الداخلية لنتمكن من المواجهة".
وأضاف أن "الإسرائيلي لا يتجاوب حتى مع الإدارة الأمريكية، فبحسب تصريحاته يقول أنه إذا حدث أي اتفاق وكان هناك شيء يهدد أمن إسرائيل سيضرب أي منطقة في لبنان، وبالتالي مثلما صورنا الصورة الأساسية بالنسبة للفريق المفاوض في واشنطن حاليا، لبنان أمام مشهدية من الداخل اللبناني في إدارة المسار السياسي الخارجي والداخلي الخارجي".
الدخان يتصاعد من جنوب لبنان، كما يُرى من النبطية، لبنان، 30 مايو/ أيار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
لبنان وإسرائيل يتفقان على تنفيذ وقف لإطلاق النار برعاية أمريكية
02:07 GMT
وتابع فنج: "نحن دائما نأخذ الشعارات الكبرى وننسى الضحايا، فبدل أن نستثمر هذه الشعارات ونضحي بشعوبنا وبأرضنا وسيادتنا، المفروض أن نتمتع بمسؤولية أكبر، لأن من يدفع الفاتورة هو الشعب اللبناني وبالدرجة الأولى أهل الجنوب".
وختم حديثه قائلًا: "وكل يوم نحن نَزيد فيه الأزمة وعدم وقف أطلاق النار سيؤدي لانهيارات كارثية اجتماعية واقتصادية، بالمقابل يجب أن يكون هناك توازن بالقدرات بإدارة هذه الأزمة لكي لا ننهار ونضعف أكثر، فنحن بوضع وجودي وخطر جدا".
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