روسيا والصين توسعان التعاون الفضائي عبر تجارب مشتركة على محطات مأهولة

صرّح دميتري زاروبين، كبير المهندسين ومنسق المشاريع الدولية في معهد أبحاث الفضاء التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، للصحفيين، بأن علماء روس وصينيين يناقشون عددا... 06.04.2026, سبوتنيك عربي

وأضاف زاروبين، على هامش جلسة عامة بعنوان "العلوم على محطات الفضاء المدارية المأهولة" في معهد أبحاث الفضاء: "لقد اخترنا عدة أفكار علمية يُمكن أن تستفيد من إجراء تجارب متوازية على محطات البلدين. تشمل هذه الأفكار مكافحة الغبار، وأبحاث الغلاف الأيوني، وغيرها. ونحن نناقش آليات العمل المشترك الممكنة".وأضاف زاروبين أن الأولوية تُعطى للأفكار العلمية التي تتمتع بسجل حافل ومستوى عالٍ من الجاهزية التقنية للمعدات. وأوضح أن هذا النهج سيُتيح انتقالا أسرع إلى التنفيذ على متن المحطة."مستقبل روسيا"... رئيس "روسكوسموس" يوضح أهمية استكشاف الفضاءرائد فضاء روسي ينجح في التحام مركبة "بروغريس" يدويا بمحطة الفضاء الدوليةالصين تحقق إنجازا عالميا في محركات الفضاء... فيديو

