روسيا والصين توسعان التعاون الفضائي عبر تجارب مشتركة على محطات مأهولة
06.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-06T16:05+0000
وأضاف زاروبين، على هامش جلسة عامة بعنوان "العلوم على محطات الفضاء المدارية المأهولة" في معهد أبحاث الفضاء: "لقد اخترنا عدة أفكار علمية يُمكن أن تستفيد من إجراء تجارب متوازية على محطات البلدين. تشمل هذه الأفكار مكافحة الغبار، وأبحاث الغلاف الأيوني، وغيرها. ونحن نناقش آليات العمل المشترك الممكنة".وأضاف زاروبين أن الأولوية تُعطى للأفكار العلمية التي تتمتع بسجل حافل ومستوى عالٍ من الجاهزية التقنية للمعدات. وأوضح أن هذا النهج سيُتيح انتقالا أسرع إلى التنفيذ على متن المحطة.
https://sarabic.ae/20260327/روسيا-تكشف-عن-موعد-أول-رحلة-لسفينتها-المأهولة-إلى-الفضاء-1111990725.html
صرّح دميتري زاروبين، كبير المهندسين ومنسق المشاريع الدولية في معهد أبحاث الفضاء التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، للصحفيين، بأن علماء روس وصينيين يناقشون عددا من التجارب العلمية التي يُمكن إجراؤها بالتوازي على محطات الفضاء المأهولة التابعة للبلدين.
وأضاف زاروبين، على هامش جلسة عامة بعنوان "العلوم على محطات الفضاء المدارية المأهولة" في معهد أبحاث الفضاء: "لقد اخترنا عدة أفكار علمية يُمكن أن تستفيد من إجراء تجارب متوازية على محطات البلدين. تشمل هذه الأفكار مكافحة الغبار، وأبحاث الغلاف الأيوني، وغيرها. ونحن نناقش آليات العمل المشترك الممكنة".
وأشار إلى أن هذا العمل يتم إجراؤه من قبل فريق روسي صيني مشترك معني بالعلوم على محطات الفضاء المأهولة.
وأضاف زاروبين أن الأولوية تُعطى للأفكار العلمية التي تتمتع بسجل حافل ومستوى عالٍ من الجاهزية التقنية للمعدات.
وأوضح أن هذا النهج سيُتيح انتقالا أسرع إلى التنفيذ على متن المحطة.