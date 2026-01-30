https://sarabic.ae/20260130/الصين-تحقق-إنجازا-عالميا-في-محركات-الفضاء-فيديو--1109815939.html
الصين تحقق إنجازا عالميا في محركات الفضاء... فيديو
الصين تحقق إنجازا عالميا في محركات الفضاء... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت مؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية (CASC) في 29 يناير عن نجاحها في اختبار إطلاق محرك صاروخي تجاري قابل لإعادة الاستخدام لمدة 200 ثانية. 30.01.2026, سبوتنيك عربي
ويبلغ وزن المحرك 240 طن ويتميز المحرك باداء عالي المستوى.يظهر الفيديو لحظة اجراء الأختبارات التجريبية للتأكد من عمل المحرك بالشكل المطلوب.
