https://sarabic.ae/20260128/لحظة-هبوط-اضطراري-دون-عجلات-لطائرة-ناسا-في-أحد-المطارات-الأمريكيةفيديو-1109741873.html

لحظة هبوط اضطراري دون عجلات لطائرة ناسا في أحد المطارات الأمريكية...فيديو

لحظة هبوط اضطراري دون عجلات لطائرة ناسا في أحد المطارات الأمريكية...فيديو

سبوتنيك عربي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق حادثا نادرا في مطار إلينغتون قرب مدينة هيوستن الأميركية، حيث اضطرت طائرة أبحاث تابعة لوكالة الفضاء... 28.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-28T21:41+0000

2026-01-28T21:41+0000

2026-01-28T21:44+0000

مجتمع

نادي الفيديو

هبوط اضطراري

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1c/1109741972_0:10:512:298_1920x0_80_0_0_936d101b4ea5262b0a71a4c7f3e5debf.jpg

وبحسب تقارير إعلامية محلية، فإن طائرة الأبحاث الخفيفة من طراز "NASA WB-57"، المخصصة لإجراء دراسات في طبقات الجو العليا، واجهت خللا في نظام عجلات الهبوط حال دون فتحها قبل الهبوط، الأمر الذي دفع الطاقم إلى إنزال الطائرة مباشرة على بطنها فوق المدرج.وعلى الفور، استجابت فرق الطوارئ والإطفاء في المطار عقب تلقي بلاغ عن وجود طائرة على المدرج دون عجلات، حيث وصلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث للتعامل مع الموقف.وتُعد طائرة "WB-57" من الطائرات البحثية النادرة في أسطول ناسا، إذ تتمتع بقدرة على التحليق لمسافات طويلة وعلى ارتفاعات تتجاوز 63 ألف قدم، وتُستخدم في مهام علمية متقدمة تتعلق بدراسة الغلاف الجوي والأرصاد الجوية منذ سبعينيات القرن الماضي.لحظات مرعبة لانهيار أرضي في منجم نيكل بإندونيسيا...فيديوصورة قرب نمر تكلف صاحبتها وجهها... فيديو

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

نادي الفيديو, هبوط اضطراري, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن