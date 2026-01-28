لحظة هبوط اضطراري دون عجلات لطائرة ناسا في أحد المطارات الأمريكية...فيديو
21:41 GMT 28.01.2026 (تم التحديث: 21:44 GMT 28.01.2026)
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق حادثا نادرا في مطار إلينغتون قرب مدينة هيوستن الأميركية، حيث اضطرت طائرة أبحاث تابعة لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، إلى تنفيذ هبوط اضطراري دون استخدام عجلات الهبوط، عقب تعرضها لعطل فني، ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب والدخان نتيجة احتكاك هيكل الطائرة بأرض المدرج.
وبحسب تقارير إعلامية محلية، فإن طائرة الأبحاث الخفيفة من طراز "NASA WB-57"، المخصصة لإجراء دراسات في طبقات الجو العليا، واجهت خللا في نظام عجلات الهبوط حال دون فتحها قبل الهبوط، الأمر الذي دفع الطاقم إلى إنزال الطائرة مباشرة على بطنها فوق المدرج.
ويُظهر الفيديو الطائرة وهي تقترب ببطء من المدرج قبل أن تلامسه بجسمها السفلي، لتبدأ أجنحتها بالاهتزاز، بينما يتصاعد لهب أصفر ودخان أبيض من أسفل الهيكل، قبل أن تنزلق الطائرة بثبات لمسافة قصيرة ثم تتوقف وسط سحابة من الدخان.
A NASA plane with a failed landing gear made a hard landing in Houston, literally plowing through the runway with its belly, according to media reports.— Dr. Gevorg Melikyan (@GeorgeMelikyan) January 27, 2026
There were two people on board; there are no reports of injuries. The cause of the landing gear failure remains unknown.… pic.twitter.com/kky1sXEtJm
وعلى الفور، استجابت فرق الطوارئ والإطفاء في المطار عقب تلقي بلاغ عن وجود طائرة على المدرج دون عجلات، حيث وصلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث للتعامل مع الموقف.
وأفادت إدارة إطفاء هيوستن بأن العطل طال جهاز الهبوط الأمامي للطائرة، ما تسبب في الهبوط الاضطراري. من جانبها، أكدت بيثاني ستيفنز من وكالة ناسا، عبر منشور على منصة "إكس"، أن جميع أفراد الطاقم بخير ولم تُسجَّل أي إصابات، مشيرة إلى أن الوكالة ستفتح تحقيقا شاملا للوقوف على أسباب الحادث، مؤكدة التزامها بإطلاع الرأي العام على أي مستجدات فور توفرها.
وتُعد طائرة "WB-57" من الطائرات البحثية النادرة في أسطول ناسا، إذ تتمتع بقدرة على التحليق لمسافات طويلة وعلى ارتفاعات تتجاوز 63 ألف قدم، وتُستخدم في مهام علمية متقدمة تتعلق بدراسة الغلاف الجوي والأرصاد الجوية منذ سبعينيات القرن الماضي.