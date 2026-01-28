https://sarabic.ae/20260128/لحظات-مرعبة-لانهيار-أرضي-في-منجم-نيكل-بإندونيسيافيديو-1109733665.html
لحظات مرعبة لانهيار أرضي في منجم نيكل بإندونيسيا...فيديو
لحظات مرعبة لانهيار أرضي في منجم نيكل بإندونيسيا...فيديو
سبوتنيك عربي
شهد أحد مناجم النيكل في إندونيسيا لحظات رعب حقيقية، حيث وثق مقطع فيديو، لحظة انهيار كتل ضخمة من التربة فجأة، ونجا سائق شاحنة بأعجوبة بعد أن قفز من مركبته قبل... 28.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-28T17:12+0000
2026-01-28T17:12+0000
2026-01-28T17:12+0000
مجتمع
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1c/1109733508_11:0:1280:714_1920x0_80_0_0_26904f967ef072149adc089bdc9640ab.jpg
ويظهر في الفيديو المتداول كيف تمكن سائق شاحنة كانت متوقفة في موقع الحادث من القفز خارج كابينة المركبة قبل ثوان قليلة من اجتياح الانهيار للمكان، في مشهد وصفه متابعون بالمرعب. ولم تصدر السلطات الإندونيسية أي تقارير رسمية تؤكد وقوع إصابات بشرية، فيما لا تزال ملابسات الحادث قيد المتابعة. "كنغر مفاجئ لا يمنع التتويج".. دراج أسترالي يكتسح السباق ويفوز بالمرتبة الأولى.. فيديوصورة قرب نمر تكلف صاحبتها وجهها... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1c/1109733508_235:0:1187:714_1920x0_80_0_0_07c571ace633410b7be087aee2268efc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
لحظات مرعبة لانهيار أرضي في منجم نيكل بإندونيسيا...فيديو
شهد أحد مناجم النيكل في إندونيسيا لحظات رعب حقيقية، حيث وثق مقطع فيديو، لحظة انهيار كتل ضخمة من التربة فجأة، ونجا سائق شاحنة بأعجوبة بعد أن قفز من مركبته قبل ثوان من الكارثة.
ويظهر في الفيديو المتداول كيف تمكن سائق شاحنة كانت متوقفة في موقع الحادث من القفز خارج كابينة المركبة قبل ثوان قليلة من اجتياح الانهيار للمكان، في مشهد وصفه متابعون بالمرعب.
ولم تصدر السلطات الإندونيسية أي تقارير رسمية تؤكد وقوع إصابات بشرية، فيما لا تزال ملابسات الحادث قيد المتابعة.