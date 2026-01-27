"كنغر مفاجئ لا يمنع التتويج".. دراج أسترالي يكتسح السباق ويفوز بالمرتبة الأولى.. فيديو

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:30 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: فرنسا تحاول تأجيج الأوضاع الداخلية في الجزائر
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تهديد ترامب بتوجيه ضربة قوية ضد طهران هو بهدف الضغط على القيادة الإيرانية لقبول أمرين
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
19:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
On air
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ألمانيا داعم للحرب الأوكرانية ومرتكبة للإبادة الجماعية في لينينغراد
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينفذ نتنياهو استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق غزة بعد استعادة رفاة آخر محتجز؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
"كنغر مفاجئ لا يمنع التتويج".. دراج أسترالي يكتسح السباق ويفوز بالمرتبة الأولى.. فيديو
"كنغر مفاجئ لا يمنع التتويج".. دراج أسترالي يكتسح السباق ويفوز بالمرتبة الأولى.. فيديو
سبوتنيك عربي
وأسفر الاصطدام العنيف عن سقوط فاين، من دراجته قبل نحو 96 كيلومترا من نهاية المرحلة، كما تسبب في انسحاب عدد من المتسابقين الآخرين.وعقب تتويجه، علّق فاين بابتسامة ساخرة قائلاً إن أخطر ما يواجه الدراجين في أستراليا لا يتمثل في المنحدرات أو السرعات العالية، بل في الكناغر التي تتربص بين الأدغال وتختار أسوأ اللحظات للظهور.صورة قرب نمر تكلف صاحبتها وجهها... فيديومطار رونالد ريغان في واشنطن يلغي جميع رحلاته.. فيديو
دراج أسترالي يكتسح السباق ويفوز بالمرتبة الاولى
دراج أسترالي يكتسح السباق ويفوز بالمرتبة الاولى - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
© Photo / x
واجه الدراج الأسترالي جاي فاين لحظة خطرة وغير متوقعة خلال مشاركته في سباق الدراجات الشهير "تور داون أندر"، بعدما اندفع كنغر بشكل مفاجئ إلى الطريق في أحد المقاطع السريعة من السباق.
وأسفر الاصطدام العنيف عن سقوط فاين، من دراجته قبل نحو 96 كيلومترا من نهاية المرحلة، كما تسبب في انسحاب عدد من المتسابقين الآخرين.
ولم ينجُ الكنغر بدوره من الإصابة، فيما أظهر فاين عزيمة لافتة إذ نهض سريعا، وقام بتغيير دراجته مرتين قبل أن يعود إلى المنافسة ويواصل السباق حتى النهاية، حيث تمكن من عبور خط الختام متوجاً بطلاً للسباق، محققاً لقبه المحلي الثاني خلال ثلاث سنوات.
وعقب تتويجه، علّق فاين بابتسامة ساخرة قائلاً إن أخطر ما يواجه الدراجين في أستراليا لا يتمثل في المنحدرات أو السرعات العالية، بل في الكناغر التي تتربص بين الأدغال وتختار أسوأ اللحظات للظهور.
