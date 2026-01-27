https://sarabic.ae/20260127/كنغر-مفاجئ-لا-يمنع-التتويج-دراج-أسترالي-يكتسح-السباق-ويفوز-بالمرتبة-الاولى-فيديو-1109708180.html
"كنغر مفاجئ لا يمنع التتويج".. دراج أسترالي يكتسح السباق ويفوز بالمرتبة الأولى.. فيديو
وأسفر الاصطدام العنيف عن سقوط فاين، من دراجته قبل نحو 96 كيلومترا من نهاية المرحلة، كما تسبب في انسحاب عدد من المتسابقين الآخرين.وعقب تتويجه، علّق فاين بابتسامة ساخرة قائلاً إن أخطر ما يواجه الدراجين في أستراليا لا يتمثل في المنحدرات أو السرعات العالية، بل في الكناغر التي تتربص بين الأدغال وتختار أسوأ اللحظات للظهور.
20:48 GMT 27.01.2026 (تم التحديث: 20:51 GMT 27.01.2026)
واجه الدراج الأسترالي جاي فاين لحظة خطرة وغير متوقعة خلال مشاركته في سباق الدراجات الشهير "تور داون أندر"، بعدما اندفع كنغر بشكل مفاجئ إلى الطريق في أحد المقاطع السريعة من السباق.
وأسفر الاصطدام العنيف عن سقوط فاين، من دراجته قبل نحو 96 كيلومترا من نهاية المرحلة، كما تسبب في انسحاب عدد من المتسابقين الآخرين.
ولم ينجُ الكنغر بدوره من الإصابة، فيما أظهر فاين عزيمة لافتة إذ نهض سريعا، وقام بتغيير دراجته مرتين قبل أن يعود إلى المنافسة ويواصل السباق حتى النهاية، حيث تمكن من عبور خط الختام متوجاً بطلاً للسباق، محققاً لقبه المحلي الثاني خلال ثلاث سنوات.
وعقب تتويجه، علّق فاين بابتسامة ساخرة قائلاً إن أخطر ما يواجه الدراجين في أستراليا لا يتمثل في المنحدرات أو السرعات العالية، بل في الكناغر التي تتربص بين الأدغال وتختار أسوأ اللحظات للظهور.