https://sarabic.ae/20260127/صورة-قرب-نمر-تكلف-صاحبتها-وجهها-فيديو-1109700383.html

صورة قرب نمر تكلف صاحبتها وجهها... فيديو

صورة قرب نمر تكلف صاحبتها وجهها... فيديو

سبوتنيك عربي

تعرضت متزلجة لهجوم عنيف من نمر ثلجي بعدما اقتربت منه بشكل خطير لالتقاط صورة، في حادثة وثّقها مقطع فيديو وصف بـ"المروع". 27.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-27T15:13+0000

2026-01-27T15:13+0000

2026-01-27T15:13+0000

مجتمع

نادي الفيديو

منوعات

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1b/1109700480_0:0:1100:619_1920x0_80_0_0_8ae58b9a93a8e926715797c94ddfa15c.jpg

ووقع الحادث مساء يوم الجمعة في مقاطعة فويون، الواقعة على طول الحدود الشمالية للصين مع منغوليا، وأسفر عن إصابة المرأة بجروح بالغة في الوجه.وبحسب وسائل إعلام محلية، تدخل عدد من الأشخاص الموجودين في المكان لمساعدتها على الابتعاد عن المكان، فيما كانت الدماء تنزف من وجهها، مشيرة بأن المتزلجة نجت بأعجوبة، وذلك بسبب ارتدائها خوذة ساعدت في تقليل خطورة الإصابات.وأشارت التقارير إلى أن المتزلجة رصدت النمر أثناء عودتها إلى الفندق، وحين لم تتمكن من التقاط صورة واضحة له، واصلت الاقتراب منه، قبل أن ينقض عليها بشكل مفاجئ.وفي نهاية المطاف، تمكن مدرب تزلج من إبعاد النمر بالقوة، فيما جرى نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث وصفت حالتها بالمستقرة، وجددت السلطات تحذيراتها للزوار من الاقتراب من النمور الثلجية، مؤكدة أنه رغم ندرة هجمات هذه الحيوانات على البشر تاريخيا، فإنها لا تزال تحتفظ بسلوكيات عدوانية، داعية السياح إلى تجنب الاقتراب منها أو محاولة تصويرها.مطار رونالد ريغان في واشنطن يلغي جميع رحلاته.. فيديوبيديه فقط.. مغامر أمريكي يتسلق أعلى مبنى في تايوان.. فيديو

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

نادي الفيديو, منوعات, أخبار العالم الآن, العالم