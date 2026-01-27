صورة قرب نمر تكلف صاحبتها وجهها... فيديو

عربي
ووقع الحادث مساء يوم الجمعة في مقاطعة فويون، الواقعة على طول الحدود الشمالية للصين مع منغوليا، وأسفر عن إصابة المرأة بجروح بالغة في الوجه.وبحسب وسائل إعلام محلية، تدخل عدد من الأشخاص الموجودين في المكان لمساعدتها على الابتعاد عن المكان، فيما كانت الدماء تنزف من وجهها، مشيرة بأن المتزلجة نجت بأعجوبة، وذلك بسبب ارتدائها خوذة ساعدت في تقليل خطورة الإصابات.وأشارت التقارير إلى أن المتزلجة رصدت النمر أثناء عودتها إلى الفندق، وحين لم تتمكن من التقاط صورة واضحة له، واصلت الاقتراب منه، قبل أن ينقض عليها بشكل مفاجئ.وفي نهاية المطاف، تمكن مدرب تزلج من إبعاد النمر بالقوة، فيما جرى نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث وصفت حالتها بالمستقرة، وجددت السلطات تحذيراتها للزوار من الاقتراب من النمور الثلجية، مؤكدة أنه رغم ندرة هجمات هذه الحيوانات على البشر تاريخيا، فإنها لا تزال تحتفظ بسلوكيات عدوانية، داعية السياح إلى تجنب الاقتراب منها أو محاولة تصويرها.
تعرضت متزلجة لهجوم عنيف من نمر ثلجي بعدما اقتربت منه بشكل خطير لالتقاط صورة، في حادثة وثّقها مقطع فيديو وصف بـ"المروع".
ووقع الحادث مساء يوم الجمعة في مقاطعة فويون، الواقعة على طول الحدود الشمالية للصين مع منغوليا، وأسفر عن إصابة المرأة بجروح بالغة في الوجه.

ويظهر مقطع الفيديو المتداول، المرأة ملقاة على الثلج دون حراك، بينما كان النمر الثلجي يحوم بالقرب منها عقب الهجوم، بعد أن اقتربت منه لمسافة تقدر بنحو ثلاثة أمتار.

وبحسب وسائل إعلام محلية، تدخل عدد من الأشخاص الموجودين في المكان لمساعدتها على الابتعاد عن المكان، فيما كانت الدماء تنزف من وجهها، مشيرة بأن المتزلجة نجت بأعجوبة، وذلك بسبب ارتدائها خوذة ساعدت في تقليل خطورة الإصابات.
وكانت السلطات المحلية قد أصدرت تحذيرات مسبقة، عقب تلقي بلاغات عن مشاهدة حيوانات برية قرب المنطقة في اليوم السابق للحادث، ويعتقد أن النمر الثلجي كان يتجول في المنطقة بدافع الجوع نتيجة نقص الفرائس.
وأشارت التقارير إلى أن المتزلجة رصدت النمر أثناء عودتها إلى الفندق، وحين لم تتمكن من التقاط صورة واضحة له، واصلت الاقتراب منه، قبل أن ينقض عليها بشكل مفاجئ.
وفي نهاية المطاف، تمكن مدرب تزلج من إبعاد النمر بالقوة، فيما جرى نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث وصفت حالتها بالمستقرة، وجددت السلطات تحذيراتها للزوار من الاقتراب من النمور الثلجية، مؤكدة أنه رغم ندرة هجمات هذه الحيوانات على البشر تاريخيا، فإنها لا تزال تحتفظ بسلوكيات عدوانية، داعية السياح إلى تجنب الاقتراب منها أو محاولة تصويرها.
