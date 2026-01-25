https://sarabic.ae/20260125/بيديه-فقط-مغامر-أمريكي-يتسلق-أعلى-مبنى-في-تايوان-فيديو-1109615884.html
بيديه فقط.. مغامر أمريكي يتسلق أعلى مبنى في تايوان.. فيديو
دون أي وسائل أمان، فقط بيديه، تمكن المتسلق الأمريكي أليكس هونولد، من تسلق ناطحة السحاب "تايبيه 101" في تايوان، اليوم الأحد. 25.01.2026, سبوتنيك عربي
وكان ذلك بحضور آلاف المشجعين، الذين هتفوا ولوحوا لهونولد أثناء تسلقه أحد أعلى المباني في العالم.ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام محلية، استغرق المتسلق الأمريكي البالغ من العمر 40 عامًا، نحو 91 دقيقة لإتمام عملية التسلق.وقال هونولد للصحفيين: "يا لها من طريقة جميلة لرؤية تايبيه". ويعد البرج معلماً سياحياً رئيسياً، وبقي أطول مبنى في العالم للفترة من 2004 إلى 2010، وهو اللقب الذي يحمله حالياً برج خليفة في دبي.وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسلق "تايبيه 101"، ففي عام 2004، تسلق الفرنسي آلان روبير، المعروف باسم "الرجل العنكبوت"، المبنى في غضون 4 ساعات مستخدماً حبال الأمان.
وكان ذلك بحضور آلاف المشجعين، الذين هتفوا ولوحوا لهونولد أثناء تسلقه أحد أعلى المباني في العالم.
وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مشاهد للمتسلق الأمريكي، وهو يتسلق الناطحة، التي يبلغ ارتفاعها 508 أمتار، دون استخدام أي وسائل أمان.
ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام محلية، استغرق المتسلق الأمريكي البالغ من العمر 40 عامًا، نحو 91 دقيقة لإتمام عملية التسلق.
وقال هونولد للصحفيين: "يا لها من طريقة جميلة لرؤية تايبيه". ويعد البرج معلماً سياحياً رئيسياً، وبقي أطول مبنى في العالم للفترة من 2004 إلى 2010، وهو اللقب الذي يحمله حالياً برج خليفة في دبي.
وبحسب وسائل إعلامية، فإن عملية التسلق تأجلت ليوم واحد بسبب الطقس الممطر.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسلق "تايبيه 101"، ففي عام 2004، تسلق الفرنسي آلان روبير، المعروف باسم "الرجل العنكبوت"، المبنى في غضون 4 ساعات مستخدماً حبال الأمان.