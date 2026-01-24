عربي
مجتمع
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260124/لحظة-انهيار-منصة-نفطية-عملاقة-في-ولاية-ألاسكا-فيديو-1109588522.html
لحظة انهيار منصة نفطية "عملاقة" في ولاية ألاسكا... فيديو
لحظة انهيار منصة نفطية "عملاقة" في ولاية ألاسكا... فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت ولاية ألاسكا حادثة مروعة عندما انهارت منصة نفطية أثناء نقلها عبر طريق جليدي، في حادثة لافتة وثقتها مقاطع فيديو متداولة، أظهرت لحظة اختراق المنصة للجليد... 24.01.2026
2026-01-24T12:27+0000
2026-01-24T12:27+0000
مجتمع
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/18/1109588156_0:242:504:525_1920x0_80_0_0_8d33d048dcf1e1c09e831830f770076d.jpg
ويظهر في الفيديو المتداول اللحظة بدقة، حيث يظهر الجليد وهو ينكسر تحت وزن المنصة، وسقوطها بشكل مفاجئ وسط تصاعد أعمدة الدخان نتيجة الحريق الذي اندلع على الفور. وبحسب التقارير الأولية، أفادت السلطات أن المنصة كانت خالية من الركاب وقت الحادث، ولم تسجل أي إصابات. الفيديو أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل، مع تركيز كبير على قوة الانهيار وسرعة الحادث. كلاب روبوتية في مقاطعة صينية تراقب شبكة الكهرباء وسط ظروف مناخية قاسية..فيديوطائرة ركاب تنجو بأعجوبة من كارثة وشيكة... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/18/1109588156_0:195:504:572_1920x0_80_0_0_df315b38f9e395812a9bfa7fc0fee338.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو
نادي الفيديو

لحظة انهيار منصة نفطية "عملاقة" في ولاية ألاسكا... فيديو

12:27 GMT 24.01.2026
© Photo / xلحظة انهيار منصة نفطية "عملاقة" في ولاية ألاسكا
لحظة انهيار منصة نفطية عملاقة في ولاية ألاسكا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2026
© Photo / x
تابعنا عبر
شهدت ولاية ألاسكا حادثة مروعة عندما انهارت منصة نفطية أثناء نقلها عبر طريق جليدي، في حادثة لافتة وثقتها مقاطع فيديو متداولة، أظهرت لحظة اختراق المنصة للجليد وسقوطها بشكل مفاجئ.
ويظهر في الفيديو المتداول اللحظة بدقة، حيث يظهر الجليد وهو ينكسر تحت وزن المنصة، وسقوطها بشكل مفاجئ وسط تصاعد أعمدة الدخان نتيجة الحريق الذي اندلع على الفور.
وبحسب التقارير الأولية، أفادت السلطات أن المنصة كانت خالية من الركاب وقت الحادث، ولم تسجل أي إصابات. الفيديو أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل، مع تركيز كبير على قوة الانهيار وسرعة الحادث.
كلاب روبوتية في مقاطعة صينية تراقب شبكة الكهرباء وسط ظروف مناخية قاسية..فيديو
طائرة ركاب تنجو بأعجوبة من كارثة وشيكة... فيديو
