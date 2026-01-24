https://sarabic.ae/20260124/لحظة-انهيار-منصة-نفطية-عملاقة-في-ولاية-ألاسكا-فيديو-1109588522.html
لحظة انهيار منصة نفطية "عملاقة" في ولاية ألاسكا... فيديو
لحظة انهيار منصة نفطية "عملاقة" في ولاية ألاسكا... فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت ولاية ألاسكا حادثة مروعة عندما انهارت منصة نفطية أثناء نقلها عبر طريق جليدي، في حادثة لافتة وثقتها مقاطع فيديو متداولة، أظهرت لحظة اختراق المنصة للجليد... 24.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-24T12:27+0000
2026-01-24T12:27+0000
2026-01-24T12:27+0000
مجتمع
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/18/1109588156_0:242:504:525_1920x0_80_0_0_8d33d048dcf1e1c09e831830f770076d.jpg
ويظهر في الفيديو المتداول اللحظة بدقة، حيث يظهر الجليد وهو ينكسر تحت وزن المنصة، وسقوطها بشكل مفاجئ وسط تصاعد أعمدة الدخان نتيجة الحريق الذي اندلع على الفور. وبحسب التقارير الأولية، أفادت السلطات أن المنصة كانت خالية من الركاب وقت الحادث، ولم تسجل أي إصابات. الفيديو أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل، مع تركيز كبير على قوة الانهيار وسرعة الحادث. كلاب روبوتية في مقاطعة صينية تراقب شبكة الكهرباء وسط ظروف مناخية قاسية..فيديوطائرة ركاب تنجو بأعجوبة من كارثة وشيكة... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/18/1109588156_0:195:504:572_1920x0_80_0_0_df315b38f9e395812a9bfa7fc0fee338.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
لحظة انهيار منصة نفطية "عملاقة" في ولاية ألاسكا... فيديو
شهدت ولاية ألاسكا حادثة مروعة عندما انهارت منصة نفطية أثناء نقلها عبر طريق جليدي، في حادثة لافتة وثقتها مقاطع فيديو متداولة، أظهرت لحظة اختراق المنصة للجليد وسقوطها بشكل مفاجئ.
ويظهر في الفيديو المتداول اللحظة بدقة، حيث يظهر الجليد وهو ينكسر تحت وزن المنصة، وسقوطها بشكل مفاجئ وسط تصاعد أعمدة الدخان نتيجة الحريق الذي اندلع على الفور.
وبحسب التقارير الأولية، أفادت السلطات أن المنصة كانت خالية من الركاب وقت الحادث، ولم تسجل أي إصابات. الفيديو أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل، مع تركيز كبير على قوة الانهيار وسرعة الحادث.