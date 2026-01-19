https://sarabic.ae/20260119/طائرة-ركاب-تنجو-بأعجوبة-من-كارثة-وشيكة-فيديو-1109396646.html
طائرة ركاب تنجو بأعجوبة من كارثة وشيكة... فيديو
طائرة ركاب تنجو بأعجوبة من كارثة وشيكة... فيديو
سبوتنيك عربي
نجحت طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" في الهبوط بصعوبة في مطار أورلاندو الدولي في الولايات المتحدة، يوم أمس الأحد، بسبب "مشكلة تقنية"، وفقًا لبيانات صادرة... 19.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-19T13:41+0000
2026-01-19T13:41+0000
2026-01-19T13:41+0000
مجتمع
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/12/1103877481_290:0:3319:1704_1920x0_80_0_0_c9623142ca48b5db67472ffc85a79bc4.jpg
يظهر مقطع فيديو هبوط الطائرة، الذي تم تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل لحظات من ملامستها للأرض، حيث يبدو أن العجلة الأمامية قد انفصلت عن الطائرة.غادرت الرحلة رقم 2323 من مطار أوهير الدولي في شيكاغو، وهبطت في مطار أورلاندو.وأعلنت الشركة أن الرحلة كانت تنقل 200 راكب و6 أفراد الطاقم، ولم تقع إي إصابات.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/12/1103877481_669:0:2941:1704_1920x0_80_0_0_69ba5421e5b47818cdc7510910f27880.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
طائرة ركاب تنجو بأعجوبة من كارثة وشيكة... فيديو
نجحت طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" في الهبوط بصعوبة في مطار أورلاندو الدولي في الولايات المتحدة، يوم أمس الأحد، بسبب "مشكلة تقنية"، وفقًا لبيانات صادرة عن شركة الطيران والمطار.
يظهر مقطع فيديو هبوط الطائرة، الذي تم تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل لحظات من ملامستها للأرض، حيث يبدو أن العجلة الأمامية قد انفصلت عن الطائرة.
غادرت الرحلة رقم 2323 من مطار أوهير الدولي في شيكاغو، وهبطت في مطار أورلاندو.
وأعلنت الشركة أن الرحلة كانت تنقل 200 راكب و6 أفراد الطاقم، ولم تقع إي إصابات.