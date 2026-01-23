كلاب روبوتية في مقاطعة صينية تراقب شبكة الكهرباء وسط ظروف مناخية قاسية..فيديو
في خطوة مبتكرة لضمان استقرار شبكة الكهرباء تحت الظروف المناخية القاسية، اعتمدت منطقة شينجيانغ الصينية على كلاب آلية متطورة قادرة على أداء مهامها في بيئات قاسية للغاية، صممت هذه الروبوتات للعمل المتواصل لمدة تصل إلى خمس ساعات حتى في درجات حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية تحت الصفر.
تتميز هذه الكلاب الآلية بدقة عالية في عمليات التفتيش على شبكات الكهرباء، حيث تتابع الحالة التشغيلية للمعدات وتكتشف أي أعطال محتملة قبل تفاقمها. كما أنها مجهزة بقدرة العودة تلقائياً إلى محطات الشحن بعد إتمام مهامها، مما يقلل الحاجة إلى تدخل بشري في ظروف خطرة.
ويأتي استخدام هذه التكنولوجيا ضمن جهود الصين لتعزيز موثوقية شبكة الكهرباء ، ما يضمن استمرار التيار الكهربائي دون انقطاع ويحد من المخاطر التي قد يتعرض لها العمال في مثل هذه الظروف البيئية القاسية.
