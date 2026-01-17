رقصة بريجيت ماكرون تخطف الأنظار... فيديو
تصدرت "سيدة فرنسا الأولى"، بريجيت ماكرون، وسائل التواصل بعد ظهورها خلف منصة منسق الأغاني "دي جي" في متنزه "ديزني لاند" الترفيهي بباريس، حيث شاركت الأطفال فرحتهم بالرقص والموسيقى في مشهد عفوي جذب الأنظار.
وجاءت مشاركة ماكرون ضمن حفلة نظمتها مؤسسة "بييس جون" لدعم الأطفال المرضى وعائلاتهم، بحضور نحو 300 طفل ومدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان، بهدف جمع التبرعات لمشاريع استشفائية في أنحاء فرنسا.
خلال فقرة "الاستراحة الإلكترونية"، تولّت ماكرون (72 عاما) التحكم بالأقراص الموسيقية، ورقصت مع الأطفال والمتطوعين على أنغام أغنية "Forever Young"، في مشهد وثقته مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع وحظي بإعجاب الجمهور.