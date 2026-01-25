https://sarabic.ae/20260125/روسيا-تختبر-متانة-محرك-جديد-لطائرات-سوبرجيت-المدنية-فيديو-1109618583.html
روسيا تختبر متانة محرك جديد لطائرات "سوبرجيت" المدنية.. فيديو
روسيا تختبر متانة محرك جديد لطائرات "سوبرجيت" المدنية.. فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت مؤسسة "روستيخ" عن نجاح الاختبارات الأرضية التي أجرتها على محرك "PD-8" الجديد لطائرات "سوبرجيت-100" المدنية الروسية، وأثبتت النتائج موثوقية المحرك وسلامة... 25.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-25T15:04+0000
2026-01-25T15:04+0000
2026-01-25T15:04+0000
وسائط متعددة
نادي الفيديو
العالم
روسيا
طائرة ركاب
حماية
الطيور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104270/76/1042707660_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_8e31421e18a21552968319182b6a1429.jpg
وأشارت المؤسسة إلى أن المحرك تم تثبيته على منصة أرضية، وتم تشغيله في وضعية تحاكي عمله عندما تصبح الطائرة في وضع الإقلاع. وتم التأكد من فعاليته باجراء اختبارات فعلية للاصطدام بالطيور.أُجريت الاختبارات على منصة اختبار مفتوحة، حيث تم إطلاق أربع قذائف تحاكي اصطدام سرب من الطيور، من مدفع خاص رباعي الفوهات، من مسافة خمسة أمتار في ثانية واحدة، على المحرك الذي كان يعمل بأقصى طاقة إقلاع بقوة دفع تبلغ 8 أطنان. أصابت القذائف الأجزاء الأكثر حساسية من شفرات المروحة والغطاء الانسيابي، واجتاز محرك "PD-8" الاختبار الصعب بنجاح، ولم يتضرر المحرك وظل قابلا للتحكم.طائرة ركاب تنجو بأعجوبة من كارثة وشيكة... فيديونسر يختطف طائرة مسيرة ويلتقط "سيلفي" في سماء تركيا...فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104270/76/1042707660_108:0:1813:1279_1920x0_80_0_0_2aa0f9bcf6cca81d9ee14ab459cd84c2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, العالم, روسيا, طائرة ركاب, حماية, الطيور
نادي الفيديو, العالم, روسيا, طائرة ركاب, حماية, الطيور
روسيا تختبر متانة محرك جديد لطائرات "سوبرجيت" المدنية.. فيديو
أعلنت مؤسسة "روستيخ" عن نجاح الاختبارات الأرضية التي أجرتها على محرك "PD-8" الجديد لطائرات "سوبرجيت-100" المدنية الروسية، وأثبتت النتائج موثوقية المحرك وسلامة الطيران حتى في حالات الطوارئ الصعبة.
وأشارت المؤسسة إلى أن المحرك تم تثبيته على منصة أرضية، وتم تشغيله في وضعية تحاكي عمله عندما تصبح الطائرة في وضع الإقلاع. وتم التأكد من فعاليته باجراء اختبارات فعلية للاصطدام بالطيور.
تم تطوير المحرك واجراء الاختبارات من قبل المؤسسة المتحدة لصناعة المحركات "UEC-Saturn" الروسية، باستخدام تقنيات متقدمة ومواد ومعدات مصنعة بالكامل في روسيا، وسيستخدم هذا المحرك مستقبلا مع طائرات "سوبرجيت-100" المدنية المخصصة للرحلات القصيرة والمتوسطة المدى، وطائرات الإنزال البرمائية "Be-200" التي تنتجها الشركة الروسية المتحدة لصناعة الطائرات.
أُجريت الاختبارات على منصة اختبار مفتوحة، حيث تم إطلاق أربع قذائف تحاكي اصطدام سرب من الطيور، من مدفع خاص رباعي الفوهات، من مسافة خمسة أمتار في ثانية واحدة، على المحرك الذي كان يعمل بأقصى طاقة إقلاع بقوة دفع تبلغ 8 أطنان.
أصابت القذائف الأجزاء الأكثر حساسية من شفرات المروحة والغطاء الانسيابي، واجتاز محرك "PD-8" الاختبار الصعب بنجاح، ولم يتضرر المحرك وظل قابلا للتحكم.