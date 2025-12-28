نسر يختطف طائرة مسيرة ويلتقط "سيلفي" في سماء تركيا...فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:16 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو : تحديد مواعيد نهائية مصطنعة لن يساعد في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
11:49 GMT
11 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
17:03 GMT
22 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
17:25 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
تحذير أممي من التصعيد في حضر موت والمهرة.. واجتماع طارئ للجامعة العربية لرفض الاعتراف الإسرائيلي بـ"أرض الصومال"
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20251228/نسر-يختطف-طائرة-مسيرة-ويلتقط-سيلفي-في-سماء-تركيافيديو-1108677627.html
نسر يختطف طائرة مسيرة ويلتقط "سيلفي" في سماء تركيا...فيديو
نسر يختطف طائرة مسيرة ويلتقط "سيلفي" في سماء تركيا...فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريفًا ونادرا يظهر نسرا وهو يختطف طائرة تصوير مسيّرة أثناء تحليقها في إحدى المناطق الجبلية شرقي تركيا، قبل أن... 28.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-28T21:51+0000
2025-12-28T21:51+0000
وسائط متعددة
نادي الفيديو
أخبار تركيا اليوم
منوعات
صورة سيلفي
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1c/1108677705_94:0:496:226_1920x0_80_0_0_c87e5da49a7de5546aff5bfc6e56eaf6.jpg
ويظهر الفيديو لحظة اقتراب النسر من الطائرة في الجو، ثم إمساكه بها قبل أن يسقطها لاحقا على قمة جبلية شاهقة، في مشهد أثار دهشة المتابعين وحظي بتفاعل واسع عبر المنصات الرقمية.واعتبر مستخدمون أن الحادثة تعكس قوة النسور ودقة حاستها البصرية، فيما رأى آخرون أن "الصورة السيلفي" التي التقطتها الطائرة أضفت طابعا طريفا على الواقعة النادرة.مشهد أقرب إلى لعبة "جي تي إيه".. سرقة جريئة لسيارة شرطة تثير تفاعلا واسعا.. فيديومشهد استثنائي... الهند تضيء شجرة عيد ميلاد "عملاقة" في كوتشي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1c/1108677705_169:0:470:226_1920x0_80_0_0_c583d4753ab6b659bb7ac60359e83596.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم, منوعات, صورة سيلفي, العالم
نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم, منوعات, صورة سيلفي, العالم

نسر يختطف طائرة مسيرة ويلتقط "سيلفي" في سماء تركيا...فيديو

21:51 GMT 28.12.2025
© Photo / xنسر
نسر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
© Photo / x
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريفًا ونادرا يظهر نسرا وهو يختطف طائرة تصوير مسيّرة أثناء تحليقها في إحدى المناطق الجبلية شرقي تركيا، قبل أن تلتقط كاميرا الطائرة صورة لافتة تشبه "سيلفي" للنسر.
ويظهر الفيديو لحظة اقتراب النسر من الطائرة في الجو، ثم إمساكه بها قبل أن يسقطها لاحقا على قمة جبلية شاهقة، في مشهد أثار دهشة المتابعين وحظي بتفاعل واسع عبر المنصات الرقمية.
وبحسب وسائل إعلام محلية فإن الحادثة وقعت في مدينة تونجلي شرقي تركيا، حيث ألقى النسر بالطائرة على قمة جبل يبلغ ارتفاعها نحو 3 آلاف متر. حيث تمكن صاحب الطائرة من استعادتها بعد عملية تسلّق شاقة استغرقت نحو 6 ساعات.
واعتبر مستخدمون أن الحادثة تعكس قوة النسور ودقة حاستها البصرية، فيما رأى آخرون أن "الصورة السيلفي" التي التقطتها الطائرة أضفت طابعا طريفا على الواقعة النادرة.
مشهد أقرب إلى لعبة "جي تي إيه".. سرقة جريئة لسيارة شرطة تثير تفاعلا واسعا.. فيديو
مشهد استثنائي... الهند تضيء شجرة عيد ميلاد "عملاقة" في كوتشي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала