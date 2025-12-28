https://sarabic.ae/20251228/نسر-يختطف-طائرة-مسيرة-ويلتقط-سيلفي-في-سماء-تركيافيديو-1108677627.html
نسر يختطف طائرة مسيرة ويلتقط "سيلفي" في سماء تركيا...فيديو
ويظهر الفيديو لحظة اقتراب النسر من الطائرة في الجو، ثم إمساكه بها قبل أن يسقطها لاحقا على قمة جبلية شاهقة، في مشهد أثار دهشة المتابعين وحظي بتفاعل واسع عبر المنصات الرقمية.واعتبر مستخدمون أن الحادثة تعكس قوة النسور ودقة حاستها البصرية، فيما رأى آخرون أن "الصورة السيلفي" التي التقطتها الطائرة أضفت طابعا طريفا على الواقعة النادرة.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريفًا ونادرا يظهر نسرا وهو يختطف طائرة تصوير مسيّرة أثناء تحليقها في إحدى المناطق الجبلية شرقي تركيا، قبل أن تلتقط كاميرا الطائرة صورة لافتة تشبه "سيلفي" للنسر.
ويظهر الفيديو لحظة اقتراب النسر من الطائرة في الجو، ثم إمساكه بها قبل أن يسقطها لاحقا على قمة جبلية شاهقة، في مشهد أثار دهشة المتابعين وحظي بتفاعل واسع عبر المنصات الرقمية.
وبحسب وسائل إعلام محلية فإن الحادثة وقعت في مدينة تونجلي شرقي تركيا، حيث ألقى النسر بالطائرة على قمة جبل يبلغ ارتفاعها نحو 3 آلاف متر. حيث تمكن صاحب الطائرة من استعادتها بعد عملية تسلّق شاقة استغرقت نحو 6 ساعات.
واعتبر مستخدمون أن الحادثة تعكس قوة النسور ودقة حاستها البصرية، فيما رأى آخرون أن "الصورة السيلفي" التي التقطتها الطائرة أضفت طابعا طريفا على الواقعة النادرة.