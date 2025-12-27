https://sarabic.ae/20251227/مشهد-استثنائي-الهند-تضيء-شجرة-عيد-ميلاد-عملاقة-في-كوتشي-1108642827.html
مشهد استثنائي... الهند تضيء شجرة عيد ميلاد "عملاقة" في كوتشي
مشهد استثنائي... الهند تضيء شجرة عيد ميلاد "عملاقة" في كوتشي
سبوتنيك عربي
لفتت شجرة عيد الميلاد العملاقة في مدينة كوتشي الهندية أنظار الزوار هذا العام، لتميزها بحجمها الطبيعي وزينتها الفريدة، لتتحول إلى واحدة من أبرز معالم الاحتفالات... 27.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-27T15:47+0000
2025-12-27T15:47+0000
2025-12-27T15:47+0000
مجتمع
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1b/1108642591_130:0:1446:740_1920x0_80_0_0_f7b22c74a896e1121870a5ea9cde3139.png
ويظهر في الفيديو تجمّع مئات الأشخاص في منطقة فورت كوتشي لمشاهدة شجرة عيد الميلاد العملاقة، حيث بدت أغصانها المتوهجة مزينة بالنجوم والكرات وأكثر من ألف قطعة زينة مختلفة، وسط أجواء احتفالية لافتة.وأصبحت الشجرة مقصدًا للزوار ومحبي التصوير، في مشهد يعكس روح الاحتفال والتنوع الثقافي الذي تشتهر به مدينة كوتشي خلال موسم الأعياد.رجال الإنقاذ في موسكو يرتدون زي "بابا نويل" ويهبطون من سطح مستشفى لإسعاد المرضى الصغار.. فيديوكألعاب الفيديو... أمريكي يسرق سيارة شرطة ويفر هاربا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1b/1108642591_302:0:1289:740_1920x0_80_0_0_8c975dd06d806ffd022d3619eef6c836.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
مشهد استثنائي... الهند تضيء شجرة عيد ميلاد "عملاقة" في كوتشي
لفتت شجرة عيد الميلاد العملاقة في مدينة كوتشي الهندية أنظار الزوار هذا العام، لتميزها بحجمها الطبيعي وزينتها الفريدة، لتتحول إلى واحدة من أبرز معالم الاحتفالات الموسمية.
ويظهر في الفيديو تجمّع مئات الأشخاص في منطقة فورت كوتشي لمشاهدة شجرة عيد الميلاد العملاقة، حيث بدت أغصانها المتوهجة مزينة بالنجوم والكرات وأكثر من ألف قطعة زينة مختلفة، وسط أجواء احتفالية لافتة.
وأصبحت الشجرة مقصدًا للزوار ومحبي التصوير، في مشهد يعكس روح الاحتفال والتنوع الثقافي الذي تشتهر به مدينة كوتشي خلال موسم الأعياد.