مشهد استثنائي... الهند تضيء شجرة عيد ميلاد "عملاقة" في كوتشي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:18 GMT
11 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
09:30 GMT
29 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:45 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
وزير الدفاع الإسرائيلي: إسرائيل لن تنسحب من غزة، قائد "قسد" يعلن التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن دمج قواته في الجيش السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:16 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو : تحديد مواعيد نهائية مصطنعة لن يساعد في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251227/مشهد-استثنائي-الهند-تضيء-شجرة-عيد-ميلاد-عملاقة-في-كوتشي-1108642827.html
مشهد استثنائي... الهند تضيء شجرة عيد ميلاد "عملاقة" في كوتشي
مشهد استثنائي... الهند تضيء شجرة عيد ميلاد "عملاقة" في كوتشي
سبوتنيك عربي
لفتت شجرة عيد الميلاد العملاقة في مدينة كوتشي الهندية أنظار الزوار هذا العام، لتميزها بحجمها الطبيعي وزينتها الفريدة، لتتحول إلى واحدة من أبرز معالم الاحتفالات... 27.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-27T15:47+0000
2025-12-27T15:47+0000
مجتمع
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1b/1108642591_130:0:1446:740_1920x0_80_0_0_f7b22c74a896e1121870a5ea9cde3139.png
ويظهر في الفيديو تجمّع مئات الأشخاص في منطقة فورت كوتشي لمشاهدة شجرة عيد الميلاد العملاقة، حيث بدت أغصانها المتوهجة مزينة بالنجوم والكرات وأكثر من ألف قطعة زينة مختلفة، وسط أجواء احتفالية لافتة.وأصبحت الشجرة مقصدًا للزوار ومحبي التصوير، في مشهد يعكس روح الاحتفال والتنوع الثقافي الذي تشتهر به مدينة كوتشي خلال موسم الأعياد.رجال الإنقاذ في موسكو يرتدون زي "بابا نويل" ويهبطون من سطح مستشفى لإسعاد المرضى الصغار.. فيديوكألعاب الفيديو... أمريكي يسرق سيارة شرطة ويفر هاربا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1b/1108642591_302:0:1289:740_1920x0_80_0_0_8c975dd06d806ffd022d3619eef6c836.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو
نادي الفيديو

مشهد استثنائي... الهند تضيء شجرة عيد ميلاد "عملاقة" في كوتشي

15:47 GMT 27.12.2025
© Photo / xالهند تضيء شجرة عيد ميلاد "عملاقة" في كوتشي
الهند تضيء شجرة عيد ميلاد عملاقة في كوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
© Photo / x
تابعنا عبر
لفتت شجرة عيد الميلاد العملاقة في مدينة كوتشي الهندية أنظار الزوار هذا العام، لتميزها بحجمها الطبيعي وزينتها الفريدة، لتتحول إلى واحدة من أبرز معالم الاحتفالات الموسمية.
ويظهر في الفيديو تجمّع مئات الأشخاص في منطقة فورت كوتشي لمشاهدة شجرة عيد الميلاد العملاقة، حيث بدت أغصانها المتوهجة مزينة بالنجوم والكرات وأكثر من ألف قطعة زينة مختلفة، وسط أجواء احتفالية لافتة.
وأصبحت الشجرة مقصدًا للزوار ومحبي التصوير، في مشهد يعكس روح الاحتفال والتنوع الثقافي الذي تشتهر به مدينة كوتشي خلال موسم الأعياد.
رجال الإنقاذ في موسكو يرتدون زي "بابا نويل" ويهبطون من سطح مستشفى لإسعاد المرضى الصغار.. فيديو
كألعاب الفيديو... أمريكي يسرق سيارة شرطة ويفر هاربا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала