https://sarabic.ae/20251227/كألعاب-الفيديو-أمريكي-يسرق-سيارة-شرطة-ويفر-هاربا-1108623074.html
كألعاب الفيديو... أمريكي يسرق سيارة شرطة ويفر هاربا
كألعاب الفيديو... أمريكي يسرق سيارة شرطة ويفر هاربا
سبوتنيك عربي
وقعت حادثة في مدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث سرق رجل سيارة دورية تابعة لدورية من ولاية واشنطن تقودها امرأة ضابط برتبة ملازم. 27.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-27T07:56+0000
2025-12-27T07:56+0000
2025-12-27T07:56+0000
نادي الفيديو
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101522/38/1015223882_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_0964e33e1266f0678cb3a718585f1eea.jpg
ووقعت الحادثة في مدينة سياتل بالولايات المتحدة، حيث قام رجل بسرقة سيارة تابعة لدورية ولاية واشنطن في سياتل، بعد أن سحب الملازمة من السيارة، وقد تم توثيق الحادثة بالكاميرا.وأطلقت الشرطة عملية بحث واسعة النطاق وألقت القبض على المشتبه به بعد مطاردة طويلة. وأكدت السلطات أن الضابط لم تُصب بأذى ولن يتم توجيه أي عقاب لها. ويجري استجواب المتهم والتحقيق جارٍ معه.ويُظهر الفيديو أن الرجل عبر الطريق أولًا واقترب من سيارة الدورية، وعندما فتحت الملازمة باب السيارة لتسأله عن دوافعه، قام بإخراجها منها وانطلق بالسيارة هاربا.وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو وقامت بتشبيه الحادثة بلعبة "GTA" الشهيرة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101522/38/1015223882_176:0:2905:2047_1920x0_80_0_0_213d281a781d257661c8fc2e855c7937.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, العالم
كألعاب الفيديو... أمريكي يسرق سيارة شرطة ويفر هاربا
وقعت حادثة في مدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث سرق رجل سيارة دورية تابعة لدورية من ولاية واشنطن تقودها امرأة ضابط برتبة ملازم.
ووقعت الحادثة في مدينة سياتل بالولايات المتحدة، حيث قام رجل بسرقة سيارة تابعة لدورية ولاية واشنطن في سياتل، بعد أن سحب الملازمة من السيارة، وقد تم توثيق الحادثة بالكاميرا.
وأطلقت الشرطة عملية بحث واسعة النطاق وألقت القبض على المشتبه به بعد مطاردة طويلة. وأكدت السلطات أن الضابط لم تُصب بأذى ولن يتم توجيه أي عقاب لها. ويجري استجواب المتهم والتحقيق جارٍ معه.
ويُظهر الفيديو أن الرجل عبر الطريق أولًا واقترب من سيارة الدورية، وعندما فتحت الملازمة باب السيارة لتسأله عن دوافعه، قام بإخراجها منها وانطلق بالسيارة هاربا.
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو وقامت بتشبيه الحادثة بلعبة "GTA" الشهيرة.