رجال الإنقاذ في موسكو يرتدون زي "بابا نويل" ويهبطون من سطح مستشفى لإسعاد المرضى الصغار.. فيديو
سبوتنيك عربي
26.12.2025, سبوتنيك عربي

ارتدى رجال الإنقاذ في موسكو زي "بابا نويل"، وأجروا عملية إنزال من سطح مستشفى لإسعاد المرضى الصغار.
ونزل رجال الإنقاذ في موسكو، وهم يرتدون زي بابا نويل، من سطح مستشفى موروزوفسكايا ليجلبوا "معجزة رأس السنة" لأصغر مرضاها.بطريقة مبتكرة قام رجال إنقاذ في العاصمة الروسية موسكو، بادخال البهجة على قلوب الأطفال المرضى بمناسبة احتفالات رأس السنة الجديدة، إذ نزلوا على جدران المستشفى وهم يرتدون أزياء "بابا نويل"، ووجهوا التهنئة للأطفال بعيد الميلاد من خلف زجاج النوافذ .
