مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
مشهد أقرب إلى لعبة "جي تي إيه".. سرقة جريئة لسيارة شرطة تثير تفاعلا واسعا.. فيديو
مشهد أقرب إلى لعبة "جي تي إيه".. سرقة جريئة لسيارة شرطة تثير تفاعلا واسعا.. فيديو
مشهد أقرب إلى لعبة "جي تي إيه".. سرقة جريئة لسيارة شرطة تثير تفاعلا واسعا.. فيديو

في واقعة بدت وكأنها مشهد مقتبس من لعبة الفيديو الشهيرة "جي تي إيه" (GTA)، رصدت كاميرات المراقبة حادثة سرقة سيارة تابعة لشرطة مدينة "سياتل" الأمريكية.
وأظهر المقطع المصور رجلا يعبر الطريق متجهاً نحو سيارة دورية كانت متوقفة، قبل أن تبادر شرطية بفتح الباب لسؤاله عما إذا كان بحاجة إلى مساعدة. إلا أن الرجل فاجأها بسحبها خارج المركبة، ثم قفز إلى مقعد القيادة وانطلق مسرعاً من الموقع.
وعلى الفور، أطلقت الشرطة عملية بحث مكثفة أسفرت عن مطاردة طويلة انتهت بإلقاء القبض على المشتبه به. وأكدت السلطات أن الشرطية لم تتعرض لأي إصابات، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف تفاصيل الحادثة وملابساتها.
وأثارت الواقعة موجة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث شبّه عدد كبير من المتابعين المشهد بأحداث لعبة "GTA"، فيما ذهب آخرون إلى ربط الحادثة بما وصفوه بتأثير أو هوس ألعاب الفيديو.
