روسيا تكشف عن موعد أول رحلة لسفينتها المأهولة إلى الفضاء
سبوتنيك عربي
أعلن سيرغي كريكاليف، نائب المدير العام لبرامج "روس كوسموس"، اليوم الجمعة، أن الرحلة الأولى لمركبة النقل الفضائية المتقدمة من الجيل الجديد (PTK NP) من المقرر أن... 27.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-27T10:55+0000
وقال كريكاليف في حلقة النقاش "كيفية إدارة الفضاء: تقنيات الإدارة الحديثة" في الأكاديمية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة: "وفقًا للخطط الحالية، من المفترض أن تبدأ هذه السفينة رحلاتها الفضائية في عام 2028".أكد كريكاليف أن المركبة الفضائية لا تطوَّر كبديل لمركبة "سويوز" الفضائية التي تستخدم حاليًا في الفضاء، بل ستؤدي مهام أخرى، مثل التحليق خارج مدار الأرض.ومن المخطط أيضًا إجراء اختبارات للرحلات إلى المحطة المدارية الروسية، بينما من المقرر إطلاق الوحدة الأولى في عام 2028.
سبوتنيك عربي
أعلن سيرغي كريكاليف، نائب المدير العام لبرامج "روس كوسموس"، اليوم الجمعة، أن الرحلة الأولى لمركبة النقل الفضائية المتقدمة من الجيل الجديد (PTK NP) من المقرر أن تتم في عام 2028.
وقال كريكاليف في حلقة النقاش "كيفية إدارة الفضاء: تقنيات الإدارة الحديثة" في الأكاديمية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة: "وفقًا للخطط الحالية، من المفترض أن تبدأ هذه السفينة رحلاتها الفضائية في عام 2028".
وأوضح أن السفينة قد خضعت بالفعل لاختبارات ثابتة وديناميكية. وستكون اختبارات المظلات هي الخطوة التالية، حيث سيتم خلالها إسقاط نموذج مصغر للمركبة من مروحية.
أكد كريكاليف أن المركبة الفضائية لا تطوَّر كبديل لمركبة "سويوز" الفضائية التي تستخدم حاليًا في الفضاء، بل ستؤدي مهام أخرى، مثل التحليق خارج مدار الأرض.
ومن المخطط أيضًا إجراء اختبارات للرحلات إلى المحطة المدارية الروسية، بينما من المقرر إطلاق الوحدة الأولى في عام 2028.