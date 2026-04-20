دراسة تتوصل لأحد أسباب الشيخوخة المبكرة.. السر في بروتين مناعي ضار
دراسة تتوصل لأحد أسباب الشيخوخة المبكرة.. السر في بروتين مناعي ضار
سبوتنيك عربي
تشير أبحاث حديثة إلى أن سر إبطاء الشيخوخة لا يرتبط بالحرمان الغذائي كما كان يُعتقد، بل بتنظيم عمل بروتين مناعي يُعرف باسم "سي - 3"، ما قد يمهّد الطريق لعلاجات...
2026-04-20T15:40+0000
2026-04-20T15:40+0000
2026-04-20T15:40+0000
وأظهرت دراسة أجراها باحثون في جامعة "ييل" الأمريكية، ونشرتها مجلة في "نيتشر إيجينغ" العلمية، أن خفض السعرات الحرارية بنسبة معتدلة تبلغ نحو 14 في المئة يمكن أن يعزز كفاءة الجهاز المناعي لدى الإنسان، دون التسبب في الآثار السلبية المرتبطة بالأنظمة الغذائية الصارمة.وكشفت النتائج أن بروتين "سي - 3" يلعب دورا رئيسيا في تحفيز الالتهابات المزمنة، التي تعد من أبرز عوامل تسريع الشيخوخة والإصابة بالأمراض، كما تبين أن هذا البروتين يتم إفرازه من الخلايا داخل الأنسجة الدهنية، خصوصا في دهون البطن، وليس من الكبد فقط.وأوضحت الدراسة أن تقليل السعرات يؤثر على وظيفة الدهون نفسها، ما يؤدي إلى تقليل إنتاج هذا البروتين الضار، حتى دون ارتباط مباشر بفقدان الوزن، وهو ما يعزز فكرة أن تحسين الصحة لا يعتمد فقط على خفض الكتلة الجسدية.ويعتمد هذا التفسير على نظرية علمية تفيد بأن بعض آليات المناعة المفيدة في سن مبكرة قد تتحول مع التقدم في العمر إلى عوامل تسهم في تدهور الجسم.ويعمل العلماء حاليا على اختبار أدوية تستهدف تثبيط هذا البروتين، بهدف تقليل الالتهابات المرتبطة بالعمر وتحقيق توازن مناعي يدعم إطالة العمر دون الحاجة إلى اتباع حميات غذائية قاسية.
منوعات, أخبار العالم الآن, الأخبار, الصحة
منوعات, أخبار العالم الآن, الأخبار, الصحة
دراسة تتوصل لأحد أسباب الشيخوخة المبكرة.. السر في بروتين مناعي ضار
تشير أبحاث حديثة إلى أن سر إبطاء الشيخوخة لا يرتبط بالحرمان الغذائي كما كان يُعتقد، بل بتنظيم عمل بروتين مناعي يُعرف باسم "سي - 3"، ما قد يمهّد الطريق لعلاجات جديدة تحاكي فوائد الصيام دون الحاجة إلى تقليل الطعام بشكل كبير.
وأظهرت دراسة أجراها باحثون في جامعة "ييل" الأمريكية، ونشرتها مجلة في "نيتشر إيجينغ" العلمية، أن خفض السعرات الحرارية بنسبة معتدلة تبلغ نحو 14 في المئة يمكن أن يعزز كفاءة الجهاز المناعي لدى الإنسان، دون التسبب في الآثار السلبية
المرتبطة بالأنظمة الغذائية الصارمة.
20 أكتوبر 2025, 19:06 GMT
وكشفت النتائج أن بروتين "سي - 3" يلعب دورا رئيسيا في تحفيز الالتهابات المزمنة، التي تعد من أبرز عوامل تسريع الشيخوخة والإصابة بالأمراض، كما تبين أن هذا البروتين يتم إفرازه من الخلايا داخل الأنسجة الدهنية، خصوصا في دهون البطن، وليس من الكبد فقط.
وأوضحت الدراسة أن تقليل السعرات يؤثر على وظيفة الدهون نفسها، ما يؤدي إلى تقليل إنتاج هذا البروتين
الضار، حتى دون ارتباط مباشر بفقدان الوزن، وهو ما يعزز فكرة أن تحسين الصحة لا يعتمد فقط على خفض الكتلة الجسدية.
ويعتمد هذا التفسير على نظرية علمية تفيد بأن بعض آليات المناعة المفيدة في سن
مبكرة قد تتحول مع التقدم في العمر إلى عوامل تسهم في تدهور الجسم.
ويعمل العلماء حاليا على اختبار أدوية تستهدف تثبيط هذا البروتين، بهدف تقليل الالتهابات المرتبطة بالعمر وتحقيق توازن مناعي يدعم إطالة العمر دون الحاجة إلى اتباع حميات غذائية قاسية.