أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
علماء روس يطورون جهاز استشعار يمكنه اكتشاف أمراض القلب في 3 دقائق
علماء روس يطورون جهاز استشعار يمكنه اكتشاف أمراض القلب في 3 دقائق

16.09.2025
سرطان الدم
سرطان الدم - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
© Sputnik . Sergei Veniavskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
ابتكر علماء روس من جامعة ساراتوف الحكومية الوطنية للأبحاث، جهازًا يمكنه الكشف عن علامات أمراض القلب والأوعية الدموية، من خلال قطرة دم واحدة في 3 دقائق.
وأشار العلماء إلى أنه يتم حاليًا إجراء فحص الدم في غضون ساعتين إلى 3 ساعات، وفي حال ازدحام العيادات، يمكن توقع ظهور النتائج خلال أسبوع. وتستخدم اختبارات الدم لمؤشرات معينة على نطاق واسع أثناء الفحوصات الطبية، ومراقبة عملية التعافي في المستشفيات، وفي التشخيص الدقيق لبعض الأمراض.
وأكدت الجامعة أن التشخيص السريع وفي الوقت المناسب سيسمح بعلاج أسرع لبعض الأمراض، مثل مرض القلب التاجي، الذي يصيب واحدًا من كل 10 أشخاص في سن العمل بروسيا.
أوعية دموية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2025
مجتمع
علماء روس يبتكرون جهازا فريدا يرصد تدفق الدم في الشعيرات الدموية
18 يوليو, 12:59 GMT

وابتكر العلماء جهازًا يمكنه الكشف بسرعة أكبر عن أي خلل في تركيب الدم، إذ يعمل المستشعر وفق مبدأ الدليل الموجي، فهو يرصد التغيرات في القيم العظمى والصغرى في الطيف الناتج عن مرور الضوء عبر مصل الدم، كما يأخذ الجهاز في الاعتبار وجود جسيمات تشتت الإشعاع والتغيرات في خصائص تفاعل المؤشرات الحيوية الفردية مع الضوء.

وصرح فاليري توتشين، رئيس قسم البصريات والفوتونيات الحيوية في معهد الفيزياء ورئيس المركز العلمي والطبي بجامعة ساراتوف الحكومية: "استنادًا إلى ألياف زجاجية مجهرية ذات نواة مجوفة أرق من شعرة الإنسان، ابتكرنا مستشعرًا حيويًا يسمح لنا برصد الانحرافات في مصل الدم. قمنا بتجنيد متطوعين لديهم تغيرات في معايير الدم تتوافق مع أمراض القلب والأوعية الدموية وأشخاص أصحاء، ثم عالجنا البيانات التي تم الحصول عليها وأثبتنا أن الجهاز يعمل بحساسية عالية".
عينة دموية في المختبر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2025
مجتمع
دراسة حديثة: اختبار بسيط للدم يمكن أن يحدد المدة التي قد تعيشها
29 يونيو, 07:05 GMT
وأضاف توتشين: "من دون هدر وقت الكوادر المؤهلة، واستخدام الكواشف الكيميائية والمعدات المعقدة، يمكن تحديد الأمراض في مصل الدم بغضون 3 دقائق، بالإضافة إلى استخدام هذه البيانات للأغراض السريرية لعلاج مريض واحد، يمكن أن تصبح نتائج المسح السريع أساسًا لجمع قاعدة بيانات حول الصحة العامة أثناء الأوبئة أو لتقييم تأثير التعرض البيئي".
وتعود قدرة الجهاز الجديد الأكبر على رصد المؤشرات الحيوية مقارنةً بأساليب تحليل الدم التقليدية إلى استخدام مبدأ الانعكاس الكلي للضوء من جدران الألياف، وتستخدم الظاهرة الفيزيائية ذاتها في أجهزة ضوء الاستوديوهات لتركيز الإشعاع على نقاط محددة، ما يفسر ظهور السراب في الهواء في ظل ظروف معينة.
