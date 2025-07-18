https://sarabic.ae/20250718/علماء-روس-يبتكرون-جهازا-فريدا-يرصد-تدفق-الدم-في-الشعيرات-الدموية-1102798746.html
علماء روس يبتكرون جهازا فريدا يرصد تدفق الدم في الشعيرات الدموية
علماء روس يبتكرون جهازا فريدا يرصد تدفق الدم في الشعيرات الدموية
سبوتنيك عربي
ابتكر علماء روس من معهد غابونوف - غريخوف للفيزياء التطبيقية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، جهازا جديدا قادرا على "رصد" تدفق الدم في الأوعية الدموية بمختلف... 18.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-18T12:59+0000
2025-07-18T12:59+0000
2025-07-18T12:59+0000
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وصرح المكتب الصحفي التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، لوكالة "سبوتنيك"، أن "هذا التطوير قد يشكل أساسًا لأجهزة طبية لتشخيص أمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض العصبية التنكسية".تستخدم حاليًا الموجات فوق الصوتية والتصوير المقطعي المحوسب والتصوير بالرنين المغناطيسي (سي تي وإم آر آي) لتشخيص أمراض الأوعية الدموية.وطوّر متخصصون من المعهد، بالتعاون مع زملاء من ألمانيا وإسبانيا والصين وسويسرا، جهاز استقبال إشعاع صوتيا أكثر حساسية بأكثر من 10 أضعاف من نظائره الحالية. ولتحقيق ذلك، وضع العلماء 512 عنصرًا بمساحة أقل من مليمتر مربع واحد على غشاء بوليمر رقيق، كل منها قادر على استقبال إشارات الموجات فوق الصوتية بشكل مستقل.وخلال التجارب على الأنسجة البشرية، أتاحت هذه التقنية، ولأول مرة، رؤية أوعية دموية بأحجام مختلفة في آن واحد: من الأوعية الكبيرة التي يصل قطرها إلى 10 ملليمترات، إلى أصغر الشعيرات الدموية، التي يبلغ قطرها ألف مرة أصغر (نحو 10 ميكرومتر).وأفادت الأكاديمية الروسية للعلوم: "أتاح تحسين السرعة والدقة دراسة بنية المسام المجهرية. كما عرض لأول مرة تصوير دماغ الفأر عبر الجمجمة بدقة عالية دون تدخلات جراحية".وخلصت الدراسة إلى أن هذا النهج، باستخدام أطوال موجية مختلفة من إشعاع الليزر، لا يوفر معلومات هيكلية فحسب، بل معلومات وظيفية أيضًا، على سبيل المثال، حول تشبع الأنسجة بالأوكسجين.دراسة حديثة: اختبار بسيط للدم يمكن أن يحدد المدة التي قد تعيشها"صديق القلب"... نوع من المكسرات ينصح به الأطباء
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علوم, الصحة, الدم, خلايا دموية, الأوعية الدموية, الدورة الدموية, علماء, علماء روس
علوم, الصحة, الدم, خلايا دموية, الأوعية الدموية, الدورة الدموية, علماء, علماء روس
علماء روس يبتكرون جهازا فريدا يرصد تدفق الدم في الشعيرات الدموية
ابتكر علماء روس من معهد غابونوف - غريخوف للفيزياء التطبيقية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، جهازا جديدا قادرا على "رصد" تدفق الدم في الأوعية الدموية بمختلف أحجامها.
وصرح المكتب الصحفي التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، لوكالة "سبوتنيك"، أن "هذا التطوير قد يشكل أساسًا لأجهزة طبية لتشخيص أمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض العصبية التنكسية".
تستخدم حاليًا الموجات فوق الصوتية والتصوير المقطعي المحوسب والتصوير بالرنين المغناطيسي (سي تي وإم آر آي) لتشخيص أمراض الأوعية الدموية.
ولكن هذه الطرق لا تسمح بمراقبة الأوعية الدموية الكبيرة والشعيرات الدموية الدقيقة في آن واحد، بالإضافة إلى أن تتبع تدفق الدم في الأوعية الدموية بمختلف أحجامها بشكل آني يتطلب تدخلًا جراحيًا.
ويعد التصوير المقطعي البصري الصوتي بديلًا عن إجراءات التشخيص الشائعة. أثناء تطبيقه، تؤثر نبضات الليزر على أنسجة المريض، واستجابة للإشعاع، تصدر جدران الأوعية الدموية موجات صوتية، وفقًا لما أوضحه علماء من معهد غابونوف - غريخوف للفيزياء التطبيقية.
وطوّر متخصصون من المعهد، بالتعاون مع زملاء من ألمانيا وإسبانيا والصين وسويسرا، جهاز استقبال إشعاع صوتيا أكثر حساسية بأكثر من 10 أضعاف من نظائره الحالية. ولتحقيق ذلك، وضع العلماء 512 عنصرًا بمساحة أقل من مليمتر مربع واحد على غشاء بوليمر رقيق، كل منها قادر على استقبال إشارات الموجات فوق الصوتية بشكل مستقل.
وقال بافل سوبوتشيف، رئيس مختبر الموجات فوق الصوتية والتشخيص البصري الصوتي في الأكاديمية الروسية للعلوم: "بدت فكرة تقسيم المستشعر إلى 512 عنصرًا مستقلًا مستحيلة في البداية. لكن هذا الإنجاز الهندسي ألهمنا جميعًا. تتيح تقنيتنا إمكانيات جديدة لكل من الطب العملي والعلوم البيولوجية الأساسية، ما يسمح لنا بدراسة الأنسجة البشرية الحية بتفصيل دون الإضرار بها".
وخلال التجارب على الأنسجة البشرية، أتاحت هذه التقنية، ولأول مرة، رؤية أوعية دموية
بأحجام مختلفة في آن واحد: من الأوعية الكبيرة التي يصل قطرها إلى 10 ملليمترات، إلى أصغر الشعيرات الدموية، التي يبلغ قطرها ألف مرة أصغر (نحو 10 ميكرومتر).
19 ديسمبر 2024, 08:00 GMT
وأفادت الأكاديمية الروسية للعلوم: "أتاح تحسين السرعة والدقة دراسة بنية المسام المجهرية.
كما عرض لأول مرة تصوير دماغ الفأر عبر الجمجمة بدقة عالية دون تدخلات جراحية".
وخلصت الدراسة إلى أن هذا النهج، باستخدام أطوال موجية مختلفة من إشعاع الليزر، لا يوفر معلومات هيكلية فحسب، بل معلومات وظيفية أيضًا، على سبيل المثال، حول تشبع الأنسجة بالأوكسجين.