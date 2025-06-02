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لماذا ينكمش كوكب المشتري؟ وكيف يعيش الحيوان المنوي البشري؟
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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https://sarabic.ae/20250602/ثورة-طبية-الإعلان-رسميا-عن-أول-تجربة-سريرية-لاستخدام-الدم-الاصطناعي-على-البشر-1101212379.html
ثورة طبية... الإعلان رسميا عن أول تجربة سريرية لاستخدام الدم الاصطناعي على البشر
ثورة طبية... الإعلان رسميا عن أول تجربة سريرية لاستخدام الدم الاصطناعي على البشر
سبوتنيك عربي
عكف باحثون يابانيون على ابتكار "دم اصطناعي" يمكن إعطاؤه لأي شخص، في أي مكان وفي أي وقت ويكون متوافقا مع جميع فصائل الدم. 02.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-02T10:29+0000
2025-06-02T10:29+0000
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وذكرت صحيفة "طوكيو ويكيندر"، صباح اليوم الاثنين، أن فريقا بحثيا يابانيا تمكن من ابتكار دم صناعي قد ينقذ ملايين الأرواح، بعدما كان من الصعب تجديد مخزون الدم للإنسان.وأكدت الصحيفة أنه على مدى عدة سنوات، قام فريق بحثي برئاسة البروفيسور هيرومي ساكاي، من جامعة نارا الطبية اليابانية، باستخراج الهيموغلوبين (الجزيء الذي يحمل الأكسجين في خلايا الدم الحمراء) من دم متبرع "منتهي الصلاحية" ووضعه في غلاف واق لإنشاء خلايا اصطناعية.وأوضحت أن هذه الخلايا الاصطناعية لا تحتوي على فيروسات ولا تنتمي إلى أي فصيلة دم، ما يعني أنه لا داعي لإضاعة الوقت في التحقق من توافقها، بما يعني أنها توافق أي فصيلة دم.وأشارت إلى أن هذا الابتكار أو الثورة الطبية تعني افتراضيا أن الدم الاصطناعي سيكون مناسبا لمساعدة ضحايا حالات الطوارئ مثلا، كما يمكن حفظه لمدة عامين، في حين الدم المتبرع به يصبح غير "طازج" بعد شهر، كما لا يحتاج إلى ظروف تخزين خاصة، فدرجة حرارة الغرفة كافية.ولفتت إلى أن الدراسات الأولية أكدت سلامة هذه الطريقة وفعاليتها، لذلك تستعد جامعة نارا الطبية لبدء تجارب سريرية في المستقبل القريب على بالغين أصحاء.ويأمل العلماء أن تصبح اليابان بحلول عام 2030 أول دولة في العالم تستخدم الدماء الاصطناعية في الممارسة الطبية.
https://sarabic.ae/20250513/دراسة-دواء-جديد-يحقق-طفرة-في-خفض-ضغط-الدم-المقاوم-للعلاج-1100490302.html
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الصحة, أخبار اليابان, الأخبار
الصحة, أخبار اليابان, الأخبار

ثورة طبية... الإعلان رسميا عن أول تجربة سريرية لاستخدام الدم الاصطناعي على البشر

10:29 GMT 02.06.2025
© Photo / unsplash/CDCعينة دموية في المختبر
عينة دموية في المختبر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2025
© Photo / unsplash/CDC
تابعنا عبر
عكف باحثون يابانيون على ابتكار "دم اصطناعي" يمكن إعطاؤه لأي شخص، في أي مكان وفي أي وقت ويكون متوافقا مع جميع فصائل الدم.
وذكرت صحيفة "طوكيو ويكيندر"، صباح اليوم الاثنين، أن فريقا بحثيا يابانيا تمكن من ابتكار دم صناعي قد ينقذ ملايين الأرواح، بعدما كان من الصعب تجديد مخزون الدم للإنسان.
قياس ضغط الدم - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
مجتمع
دراسة: دواء جديد يحقق طفرة في خفض ضغط الدم المقاوم للعلاج
13 مايو, 14:13 GMT
وأكدت الصحيفة أنه على مدى عدة سنوات، قام فريق بحثي برئاسة البروفيسور هيرومي ساكاي، من جامعة نارا الطبية اليابانية، باستخراج الهيموغلوبين (الجزيء الذي يحمل الأكسجين في خلايا الدم الحمراء) من دم متبرع "منتهي الصلاحية" ووضعه في غلاف واق لإنشاء خلايا اصطناعية.
وأوضحت أن هذه الخلايا الاصطناعية لا تحتوي على فيروسات ولا تنتمي إلى أي فصيلة دم، ما يعني أنه لا داعي لإضاعة الوقت في التحقق من توافقها، بما يعني أنها توافق أي فصيلة دم.
وأشارت إلى أن هذا الابتكار أو الثورة الطبية تعني افتراضيا أن الدم الاصطناعي سيكون مناسبا لمساعدة ضحايا حالات الطوارئ مثلا، كما يمكن حفظه لمدة عامين، في حين الدم المتبرع به يصبح غير "طازج" بعد شهر، كما لا يحتاج إلى ظروف تخزين خاصة، فدرجة حرارة الغرفة كافية.
ولفتت إلى أن الدراسات الأولية أكدت سلامة هذه الطريقة وفعاليتها، لذلك تستعد جامعة نارا الطبية لبدء تجارب سريرية في المستقبل القريب على بالغين أصحاء.
ويأمل العلماء أن تصبح اليابان بحلول عام 2030 أول دولة في العالم تستخدم الدماء الاصطناعية في الممارسة الطبية.
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