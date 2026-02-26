https://sarabic.ae/20260226/ما-علاقة-هواية-مراقبة-الطيور-بالشيخوخة؟-دراسة-جديدة-تكشف-حماية-محتملة-للدماغ-1110785927.html

ما علاقة هواية "مراقبة الطيور" بالشيخوخة؟ دراسة جديدة تكشف حماية محتملة للدماغ

ما علاقة هواية "مراقبة الطيور" بالشيخوخة؟ دراسة جديدة تكشف حماية محتملة للدماغ

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة علمية حديثة أن هواية مراقبة الطيور قد تسهم في إعادة تشكيل بنية الدماغ وتعزيز "الاحتياط المعرفي"، ما يمنح الدماغ حماية إضافية مع التقدم في العمر... 26.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-26T13:45+0000

2026-02-26T13:45+0000

2026-02-26T13:45+0000

مجتمع

أخبار كندا

منوعات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104280/29/1042802928_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_4ac02ecf66a91d335672c10f725fb8dd.jpg

أجرت الدراسة، التي قادها الباحث إيريك وينغ من جامعة يورك في كندا ونشرت في مجلة Journal of Neuroscience، مقارنة بين أدمغة 29 مراقب طيور محترف (خبراء) تتراوح أعمارهم بين 24 و75 عاماً، و29 آخرين أقل خبرة (مبتدئين) في أعمار مشابهة (22-79 عاماً). واستخدم الباحثون صور الرنين المغناطيسي الوظيفي لقياس الكثافة الهيكلية والوظيفية في مناطق الدماغ المرتبطة بالانتباه، الإدراك البصري، الذاكرة العاملة، والتمييز المكاني والأجسام. والأبرز أن هذا التفوق الهيكلي استمر مع التقدم في السن، حيث كان انخفاض الأداء المعرفي المرتبط بالعمر أقل وضوحاً لدى الخبراء مقارنة بالمبتدئين، مما يشير إلى بناء "احتياط معرفي" واقٍ. ويصف وينغ مراقبة الطيور بأنها نشاط ذهني مركب يجمع بين التعرف الدقيق، الانتباه البصري المستمر، رصد الحركة، واكتشاف الأنماط، وبناء شبكات معرفية معقدة تربط بين الأنواع المختلفة. ورغم أن الدراسة لا تثبت علاقة سببية مباشرة (فقد تكون الخبراء أصلاً يتمتعون بقدرات معرفية أعلى)، إلا أنها تتوافق مع أبحاث سابقة تربط النشاطات الذهنية المتخصصة بانخفاض آثار الشيخوخة المعرفية. ويُشار إلى أن التقرير الأصلي نشرته "هافينغتون بوست"، مستنداً إلى هذه الدراسة التي أجريت مؤخراً ونُشرت في فبراير 2026. هذه النتائج تضيف إلى فوائد مراقبة الطيور السابقة، مثل تعزيز الصحة النفسية عبر الاستماع إلى زقزقة الطيور أثناء المشي، مما يجعلها هواية "فائقة" لصحة الدماغ في مراحل العمر المتقدمة.

https://sarabic.ae/20251115/دراسة-تغريد-الطيور-علاج-طبيعي-لتحسين-الحالة-النفسية-ومكافحة-الاكتئاب--1107139913.html

https://sarabic.ae/20230510/دراسة-الطيور-باتت-أصغر-حجما-بسبب-تغير-المناخ-1076890918.html

https://sarabic.ae/20220325/دراسة-تغير-المناخ-دفع-الكثير-من-الطيور-إلى-وضع-بيضها-قبل-الأوان-1060433779.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار كندا, منوعات