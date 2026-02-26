https://sarabic.ae/20260226/ما-علاقة-هواية-مراقبة-الطيور-بالشيخوخة؟-دراسة-جديدة-تكشف-حماية-محتملة-للدماغ-1110785927.html
ما علاقة هواية "مراقبة الطيور" بالشيخوخة؟ دراسة جديدة تكشف حماية محتملة للدماغ
كشفت دراسة علمية حديثة أن هواية مراقبة الطيور قد تسهم في إعادة تشكيل بنية الدماغ وتعزيز "الاحتياط المعرفي"، ما يمنح الدماغ حماية إضافية مع التقدم في العمر ويقلل من آثار الشيخوخة المعرفية.
أجرت الدراسة، التي قادها الباحث إيريك وينغ من جامعة يورك في كندا ونشرت في مجلة
Journal of Neuroscience، مقارنة بين أدمغة 29 مراقب طيور محترف (خبراء) تتراوح أعمارهم بين 24 و75 عاماً، و29 آخرين أقل خبرة (مبتدئين) في أعمار مشابهة (22-79 عاماً).
15 نوفمبر 2025, 14:55 GMT
واستخدم الباحثون صور الرنين المغناطيسي الوظيفي لقياس الكثافة الهيكلية والوظيفية في مناطق الدماغ
المرتبطة بالانتباه، الإدراك البصري، الذاكرة العاملة، والتمييز المكاني والأجسام.
ووجدت النتائج أن أدمغة الخبراء تتميز بكثافة أعلى وتنظيم أفضل في هذه المناطق، وهو ما يرتبط بدقة أكبر في التعرف على الطيور.
والأبرز أن هذا التفوق الهيكلي استمر مع التقدم في السن، حيث كان انخفاض الأداء المعرفي المرتبط بالعمر أقل وضوحاً لدى الخبراء مقارنة بالمبتدئين، مما يشير إلى بناء "احتياط معرفي" واقٍ.
ويصف وينغ مراقبة الطيور
بأنها نشاط ذهني مركب يجمع بين التعرف الدقيق، الانتباه البصري المستمر، رصد الحركة، واكتشاف الأنماط، وبناء شبكات معرفية معقدة تربط بين الأنواع المختلفة.
ويؤكد أن تخصيص مئات الساعات لهذه الهواية يترك بصمة واضحة في بنية الدماغ، مشابهة لتأثير تعلم اللغات أو العزف على الآلات الموسيقية.
ورغم أن الدراسة لا تثبت علاقة سببية مباشرة (فقد تكون الخبراء أصلاً يتمتعون بقدرات معرفية أعلى)، إلا أنها تتوافق مع أبحاث سابقة تربط النشاطات الذهنية المتخصصة بانخفاض آثار الشيخوخة المعرفية.
ويُشار إلى أن التقرير الأصلي نشرته "هافينغتون بوست"، مستنداً إلى هذه الدراسة التي أجريت مؤخراً ونُشرت في فبراير 2026.
هذه النتائج تضيف إلى فوائد مراقبة الطيور السابقة، مثل تعزيز الصحة النفسية عبر الاستماع إلى زقزقة الطيور أثناء المشي، مما يجعلها هواية "فائقة" لصحة الدماغ في مراحل العمر المتقدمة.