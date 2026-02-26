ما علاقة هواية "مراقبة الطيور" بالشيخوخة؟ دراسة جديدة تكشف حماية محتملة للدماغ

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
10:22 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
14:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
15:50 GMT
10 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: روسيا لن تقبل بتنازل يتعلق بأمنها القومي
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:17 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
09:26 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:27 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
15:35 GMT
25 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:30 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:43 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: تزويد نظام كييف بأسلحة نووية يمكن أن يؤدي إلى انهيار النظام العالمي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تصبح مبادرة حوض النيل بديلا لاتفاقية عنتيبي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260226/ما-علاقة-هواية-مراقبة-الطيور-بالشيخوخة؟-دراسة-جديدة-تكشف-حماية-محتملة-للدماغ-1110785927.html
ما علاقة هواية "مراقبة الطيور" بالشيخوخة؟ دراسة جديدة تكشف حماية محتملة للدماغ
ما علاقة هواية "مراقبة الطيور" بالشيخوخة؟ دراسة جديدة تكشف حماية محتملة للدماغ
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة علمية حديثة أن هواية مراقبة الطيور قد تسهم في إعادة تشكيل بنية الدماغ وتعزيز "الاحتياط المعرفي"، ما يمنح الدماغ حماية إضافية مع التقدم في العمر... 26.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-26T13:45+0000
2026-02-26T13:45+0000
مجتمع
أخبار كندا
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104280/29/1042802928_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_4ac02ecf66a91d335672c10f725fb8dd.jpg
أجرت الدراسة، التي قادها الباحث إيريك وينغ من جامعة يورك في كندا ونشرت في مجلة Journal of Neuroscience، مقارنة بين أدمغة 29 مراقب طيور محترف (خبراء) تتراوح أعمارهم بين 24 و75 عاماً، و29 آخرين أقل خبرة (مبتدئين) في أعمار مشابهة (22-79 عاماً). واستخدم الباحثون صور الرنين المغناطيسي الوظيفي لقياس الكثافة الهيكلية والوظيفية في مناطق الدماغ المرتبطة بالانتباه، الإدراك البصري، الذاكرة العاملة، والتمييز المكاني والأجسام. والأبرز أن هذا التفوق الهيكلي استمر مع التقدم في السن، حيث كان انخفاض الأداء المعرفي المرتبط بالعمر أقل وضوحاً لدى الخبراء مقارنة بالمبتدئين، مما يشير إلى بناء "احتياط معرفي" واقٍ. ويصف وينغ مراقبة الطيور بأنها نشاط ذهني مركب يجمع بين التعرف الدقيق، الانتباه البصري المستمر، رصد الحركة، واكتشاف الأنماط، وبناء شبكات معرفية معقدة تربط بين الأنواع المختلفة. ورغم أن الدراسة لا تثبت علاقة سببية مباشرة (فقد تكون الخبراء أصلاً يتمتعون بقدرات معرفية أعلى)، إلا أنها تتوافق مع أبحاث سابقة تربط النشاطات الذهنية المتخصصة بانخفاض آثار الشيخوخة المعرفية. ويُشار إلى أن التقرير الأصلي نشرته "هافينغتون بوست"، مستنداً إلى هذه الدراسة التي أجريت مؤخراً ونُشرت في فبراير 2026. هذه النتائج تضيف إلى فوائد مراقبة الطيور السابقة، مثل تعزيز الصحة النفسية عبر الاستماع إلى زقزقة الطيور أثناء المشي، مما يجعلها هواية "فائقة" لصحة الدماغ في مراحل العمر المتقدمة.
https://sarabic.ae/20251115/دراسة-تغريد-الطيور-علاج-طبيعي-لتحسين-الحالة-النفسية-ومكافحة-الاكتئاب--1107139913.html
https://sarabic.ae/20230510/دراسة-الطيور-باتت-أصغر-حجما-بسبب-تغير-المناخ-1076890918.html
https://sarabic.ae/20220325/دراسة-تغير-المناخ-دفع-الكثير-من-الطيور-إلى-وضع-بيضها-قبل-الأوان-1060433779.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104280/29/1042802928_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_7cd9a0fd7d8cc25da9bba94da7d9f2b1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار كندا, منوعات
أخبار كندا, منوعات

ما علاقة هواية "مراقبة الطيور" بالشيخوخة؟ دراسة جديدة تكشف حماية محتملة للدماغ

13:45 GMT 26.02.2026
© Photo / PixabayПолет серых журавлей в Экстемадуре, Испания
Полет серых журавлей в Экстемадуре, Испания - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
© Photo / Pixabay
تابعنا عبر
كشفت دراسة علمية حديثة أن هواية مراقبة الطيور قد تسهم في إعادة تشكيل بنية الدماغ وتعزيز "الاحتياط المعرفي"، ما يمنح الدماغ حماية إضافية مع التقدم في العمر ويقلل من آثار الشيخوخة المعرفية.
أجرت الدراسة، التي قادها الباحث إيريك وينغ من جامعة يورك في كندا ونشرت في مجلة Journal of Neuroscience، مقارنة بين أدمغة 29 مراقب طيور محترف (خبراء) تتراوح أعمارهم بين 24 و75 عاماً، و29 آخرين أقل خبرة (مبتدئين) في أعمار مشابهة (22-79 عاماً).
طائر يجمع العسل من أزهار الخوخ في أوج ازدهارها في متنزه في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
مجتمع
دراسة: تغريد الطيور علاج طبيعي لتحسين الحالة النفسية ومكافحة الاكتئاب
15 نوفمبر 2025, 14:55 GMT
واستخدم الباحثون صور الرنين المغناطيسي الوظيفي لقياس الكثافة الهيكلية والوظيفية في مناطق الدماغ المرتبطة بالانتباه، الإدراك البصري، الذاكرة العاملة، والتمييز المكاني والأجسام.
ووجدت النتائج أن أدمغة الخبراء تتميز بكثافة أعلى وتنظيم أفضل في هذه المناطق، وهو ما يرتبط بدقة أكبر في التعرف على الطيور.
والأبرز أن هذا التفوق الهيكلي استمر مع التقدم في السن، حيث كان انخفاض الأداء المعرفي المرتبط بالعمر أقل وضوحاً لدى الخبراء مقارنة بالمبتدئين، مما يشير إلى بناء "احتياط معرفي" واقٍ.
أب وابنه يطعمان طيور النورس بالقرب من ضفاف نهر يامونا خلال صباح مليء بالضباب الدخاني في نيودلهي، الهند، 29 أكتوبر 2020. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
مجتمع
دراسة: الطيور باتت أصغر حجما بسبب تغير المناخ
10 مايو 2023, 18:13 GMT
ويصف وينغ مراقبة الطيور بأنها نشاط ذهني مركب يجمع بين التعرف الدقيق، الانتباه البصري المستمر، رصد الحركة، واكتشاف الأنماط، وبناء شبكات معرفية معقدة تربط بين الأنواع المختلفة.
ويؤكد أن تخصيص مئات الساعات لهذه الهواية يترك بصمة واضحة في بنية الدماغ، مشابهة لتأثير تعلم اللغات أو العزف على الآلات الموسيقية.
حمام - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
مجتمع
دراسة: تغير المناخ دفع الكثير من الطيور إلى وضع بيضها قبل الأوان
25 مارس 2022, 06:37 GMT
ورغم أن الدراسة لا تثبت علاقة سببية مباشرة (فقد تكون الخبراء أصلاً يتمتعون بقدرات معرفية أعلى)، إلا أنها تتوافق مع أبحاث سابقة تربط النشاطات الذهنية المتخصصة بانخفاض آثار الشيخوخة المعرفية.
ويُشار إلى أن التقرير الأصلي نشرته "هافينغتون بوست"، مستنداً إلى هذه الدراسة التي أجريت مؤخراً ونُشرت في فبراير 2026.
هذه النتائج تضيف إلى فوائد مراقبة الطيور السابقة، مثل تعزيز الصحة النفسية عبر الاستماع إلى زقزقة الطيور أثناء المشي، مما يجعلها هواية "فائقة" لصحة الدماغ في مراحل العمر المتقدمة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала