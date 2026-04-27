علماء روس يطورون جهازا للتقييم السريع لحالة الجروح

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:33 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:03 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
10:12 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
11:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
12:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحا لإنهاء الحرب.. والرئيس المصري يشدد على أن السلام هو الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
09:42 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تعيش مرحلة مقامرة نووية تضعها في مرمى النيران الروسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
علماء روس يطورون جهازا للتقييم السريع لحالة الجروح
ابتكر علماء جامعة ساراتوف الطبية الحكومية جهازًا لتشخيص الأعضاء والأنسجة المتضررة بسرعة، وذلك عبر تقييم إمدادها بالدم بطريقة غير تلامسية. وستساعد هذه التقنية... 27.04.2026, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20260420/علماء-روس-يطورون-طريقة-مبتكرة-لتشخيص-وعلاج-مرض-فموي-شائع-1112725426.html
https://sarabic.ae/20260403/لتحديد-نقطة-ضعفه-علماء-روس-يقومون-بإنشاء-نموذج-خلوي-ثلاثي-الأبعاد-لورم-الكبد--1112242906.html
ابتكر علماء جامعة ساراتوف الطبية الحكومية جهازًا لتشخيص الأعضاء والأنسجة المتضررة بسرعة، وذلك عبر تقييم إمدادها بالدم بطريقة غير تلامسية. وستساعد هذه التقنية في الكشف عن الاضطرابات وتحديد شدة حالة المرضى المصابين بالسكري والحروق والجروح، بحسب ما أفادت به الخدمة الصحفية للجامعة.
يستخدم الجهاز أسلوب قياس التدفق الدموي بالليزر لتقييم تدفق الدم في أصغر الأوعية (الشعيرات الدموية) في الجلد أو الأغشية المخاطية. هذه الطريقة سريعة، غير مؤلمة وآمنة، وتعتمد على تسليط أشعة ليزر على الجلد: فعندما تتحرك كريات الدم الحمراء داخل الشعيرات، يتغير تردد الضوء (تأثير دوبلر)، ما يسمح بقياس سرعة تدفق الدم وعدد كريات الدم الحمراء بدقة.
وباستخدام هذه الطريقة، يمكن للطبيب تقييم، على سبيل المثال، درجة الحروق، وحيوية الأنسجة وقابلية الطعوم للاندماج، وشدة اضطرابات الأوعية الدقيقة لدى مرضى السكري، وحيوية جدار الأمعاء أثناء العمليات الجراحية في البطن، وفي العديد من الحالات الأخرى للحصول على معلومات ضرورية للتنبؤ بالحالة الصحية للمريض.
تقرحات الفم - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2026
مجتمع
علماء روس يطورون طريقة مبتكرة لتشخيص وعلاج مرض فموي شائع
20 أبريل, 18:08 GMT
وأشار رئيس قسم طب الأنف والأذن والحنجرة في الجامعة، غليب ماريف، إلى أن استخدام هذه التقنية في روسيا محدود بسبب نقص الأجهزة الحديثة.
وقال:

الجهاز المحلي الوحيد يتطلب تلامسًا مباشرًا مع المريض. أما الأجهزة المستوردة فهي ليست مدمجة، إذ تحتاج إلى اتصال بحاسوب مزود ببرمجيات خاصة وتدريب خاص للأطباء. كما لا يمكن إجراء القياسات دون تلامس مباشر مع الأنسجة، ما يؤدي إلى تشويه البيانات. وفي بعض الحالات، مثل أثناء العمليات الجراحية، يكون التلامس مع الأنسجة غير مرغوب فيه أو مستحيلًا.

ولحل هذه المشكلة، طوّر باحثو الجامعة نظامًا أصليًا متكاملًا من العتاد والبرمجيات لقياس تدفق الدم الحجمي في مختلف الأعضاء والأنسجة دون تلامس. وقد تم تصميمه باستخدام مكونات حديثة، ما جعله خفيف الوزن، مدمجًا، مستقلًا بالكامل وسهل الاستخدام للأطباء.
علماء روس - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2026
مجتمع
لتحديد نقطة ضعفه... علماء روس يقومون بإنشاء نموذج خلوي ثلاثي الأبعاد لورم الكبد
3 أبريل, 08:47 GMT
وأضاف ماريف: “يمكن استخدام هذا الجهاز على نطاق واسع، بما في ذلك في ظروف القتال والكوارث الصناعية والحالات الطارئة، لتقييم تدفق الدم في الأطراف بعد استخدام الرباط الضاغط لوقف النزيف واتخاذ قرارات مثل البتر، وكذلك لتحديد حيوية الأنسجة بعد الإصابات النافذة وفي جراحات التجميل. كما يمكن استخدامه لقياس درجة الحروق وخلال العمليات الجراحية على مختلف الأعضاء”.
