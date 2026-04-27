علماء روس يطورون جهازا للتقييم السريع لحالة الجروح

سبوتنيك عربي

ابتكر علماء جامعة ساراتوف الطبية الحكومية جهازًا لتشخيص الأعضاء والأنسجة المتضررة بسرعة، وذلك عبر تقييم إمدادها بالدم بطريقة غير تلامسية. وستساعد هذه التقنية... 27.04.2026, سبوتنيك عربي

يستخدم الجهاز أسلوب قياس التدفق الدموي بالليزر لتقييم تدفق الدم في أصغر الأوعية (الشعيرات الدموية) في الجلد أو الأغشية المخاطية. هذه الطريقة سريعة، غير مؤلمة وآمنة، وتعتمد على تسليط أشعة ليزر على الجلد: فعندما تتحرك كريات الدم الحمراء داخل الشعيرات، يتغير تردد الضوء (تأثير دوبلر)، ما يسمح بقياس سرعة تدفق الدم وعدد كريات الدم الحمراء بدقة.وباستخدام هذه الطريقة، يمكن للطبيب تقييم، على سبيل المثال، درجة الحروق، وحيوية الأنسجة وقابلية الطعوم للاندماج، وشدة اضطرابات الأوعية الدقيقة لدى مرضى السكري، وحيوية جدار الأمعاء أثناء العمليات الجراحية في البطن، وفي العديد من الحالات الأخرى للحصول على معلومات ضرورية للتنبؤ بالحالة الصحية للمريض.وأشار رئيس قسم طب الأنف والأذن والحنجرة في الجامعة، غليب ماريف، إلى أن استخدام هذه التقنية في روسيا محدود بسبب نقص الأجهزة الحديثة.وقال: ولحل هذه المشكلة، طوّر باحثو الجامعة نظامًا أصليًا متكاملًا من العتاد والبرمجيات لقياس تدفق الدم الحجمي في مختلف الأعضاء والأنسجة دون تلامس. وقد تم تصميمه باستخدام مكونات حديثة، ما جعله خفيف الوزن، مدمجًا، مستقلًا بالكامل وسهل الاستخدام للأطباء.وأضاف ماريف: “يمكن استخدام هذا الجهاز على نطاق واسع، بما في ذلك في ظروف القتال والكوارث الصناعية والحالات الطارئة، لتقييم تدفق الدم في الأطراف بعد استخدام الرباط الضاغط لوقف النزيف واتخاذ قرارات مثل البتر، وكذلك لتحديد حيوية الأنسجة بعد الإصابات النافذة وفي جراحات التجميل. كما يمكن استخدامه لقياس درجة الحروق وخلال العمليات الجراحية على مختلف الأعضاء”.

