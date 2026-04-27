https://sarabic.ae/20260427/علماء-روس-يطورون-جهازا-للتقييم-السريع-لحالة-الجروح-1112914568.html
علماء روس يطورون جهازا للتقييم السريع لحالة الجروح
علماء روس يطورون جهازا للتقييم السريع لحالة الجروح
سبوتنيك عربي
ابتكر علماء جامعة ساراتوف الطبية الحكومية جهازًا لتشخيص الأعضاء والأنسجة المتضررة بسرعة، وذلك عبر تقييم إمدادها بالدم بطريقة غير تلامسية. وستساعد هذه التقنية... 27.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-27T12:13+0000
2026-04-27T12:13+0000
2026-04-27T12:13+0000
مجتمع
علوم
علماء
خدمة طبية
روسيا
ساراتوف
سانت بطرسبرغ
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/19/1108574761_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_341e0abeee7a8b1c4b84a87da1643d44.jpg
يستخدم الجهاز أسلوب قياس التدفق الدموي بالليزر لتقييم تدفق الدم في أصغر الأوعية (الشعيرات الدموية) في الجلد أو الأغشية المخاطية. هذه الطريقة سريعة، غير مؤلمة وآمنة، وتعتمد على تسليط أشعة ليزر على الجلد: فعندما تتحرك كريات الدم الحمراء داخل الشعيرات، يتغير تردد الضوء (تأثير دوبلر)، ما يسمح بقياس سرعة تدفق الدم وعدد كريات الدم الحمراء بدقة.وباستخدام هذه الطريقة، يمكن للطبيب تقييم، على سبيل المثال، درجة الحروق، وحيوية الأنسجة وقابلية الطعوم للاندماج، وشدة اضطرابات الأوعية الدقيقة لدى مرضى السكري، وحيوية جدار الأمعاء أثناء العمليات الجراحية في البطن، وفي العديد من الحالات الأخرى للحصول على معلومات ضرورية للتنبؤ بالحالة الصحية للمريض.وأشار رئيس قسم طب الأنف والأذن والحنجرة في الجامعة، غليب ماريف، إلى أن استخدام هذه التقنية في روسيا محدود بسبب نقص الأجهزة الحديثة.وقال: ولحل هذه المشكلة، طوّر باحثو الجامعة نظامًا أصليًا متكاملًا من العتاد والبرمجيات لقياس تدفق الدم الحجمي في مختلف الأعضاء والأنسجة دون تلامس. وقد تم تصميمه باستخدام مكونات حديثة، ما جعله خفيف الوزن، مدمجًا، مستقلًا بالكامل وسهل الاستخدام للأطباء.وأضاف ماريف: “يمكن استخدام هذا الجهاز على نطاق واسع، بما في ذلك في ظروف القتال والكوارث الصناعية والحالات الطارئة، لتقييم تدفق الدم في الأطراف بعد استخدام الرباط الضاغط لوقف النزيف واتخاذ قرارات مثل البتر، وكذلك لتحديد حيوية الأنسجة بعد الإصابات النافذة وفي جراحات التجميل. كما يمكن استخدامه لقياس درجة الحروق وخلال العمليات الجراحية على مختلف الأعضاء”.
https://sarabic.ae/20260420/علماء-روس-يطورون-طريقة-مبتكرة-لتشخيص-وعلاج-مرض-فموي-شائع-1112725426.html
https://sarabic.ae/20260403/لتحديد-نقطة-ضعفه-علماء-روس-يقومون-بإنشاء-نموذج-خلوي-ثلاثي-الأبعاد-لورم-الكبد--1112242906.html
ساراتوف
سانت بطرسبرغ
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/19/1108574761_161:0:1009:636_1920x0_80_0_0_bb09c952b55448d3e253a293cd04ae94.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم, علماء, خدمة طبية, روسيا, ساراتوف, سانت بطرسبرغ, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
علوم, علماء, خدمة طبية, روسيا, ساراتوف, سانت بطرسبرغ, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
علماء روس يطورون جهازا للتقييم السريع لحالة الجروح
ابتكر علماء جامعة ساراتوف الطبية الحكومية جهازًا لتشخيص الأعضاء والأنسجة المتضررة بسرعة، وذلك عبر تقييم إمدادها بالدم بطريقة غير تلامسية. وستساعد هذه التقنية في الكشف عن الاضطرابات وتحديد شدة حالة المرضى المصابين بالسكري والحروق والجروح، بحسب ما أفادت به الخدمة الصحفية للجامعة.
يستخدم الجهاز أسلوب قياس التدفق الدموي بالليزر لتقييم تدفق الدم في أصغر الأوعية (الشعيرات الدموية) في الجلد أو الأغشية المخاطية. هذه الطريقة سريعة، غير مؤلمة وآمنة، وتعتمد على تسليط أشعة ليزر على الجلد: فعندما تتحرك كريات الدم الحمراء داخل الشعيرات، يتغير تردد الضوء (تأثير دوبلر)، ما يسمح بقياس سرعة تدفق الدم وعدد كريات الدم الحمراء بدقة.
وباستخدام هذه الطريقة، يمكن للطبيب تقييم، على سبيل المثال، درجة الحروق، وحيوية الأنسجة وقابلية الطعوم للاندماج، وشدة اضطرابات الأوعية الدقيقة لدى مرضى السكري، وحيوية جدار الأمعاء أثناء العمليات الجراحية في البطن، وفي العديد من الحالات الأخرى للحصول على معلومات ضرورية للتنبؤ بالحالة الصحية للمريض.
وأشار رئيس قسم طب الأنف والأذن والحنجرة في الجامعة، غليب ماريف، إلى أن استخدام هذه التقنية في روسيا محدود بسبب نقص الأجهزة الحديثة.
الجهاز المحلي الوحيد يتطلب تلامسًا مباشرًا مع المريض. أما الأجهزة المستوردة فهي ليست مدمجة، إذ تحتاج إلى اتصال بحاسوب مزود ببرمجيات خاصة وتدريب خاص للأطباء. كما لا يمكن إجراء القياسات دون تلامس مباشر مع الأنسجة، ما يؤدي إلى تشويه البيانات. وفي بعض الحالات، مثل أثناء العمليات الجراحية، يكون التلامس مع الأنسجة غير مرغوب فيه أو مستحيلًا.
ولحل هذه المشكلة، طوّر باحثو الجامعة نظامًا أصليًا متكاملًا من العتاد والبرمجيات لقياس تدفق الدم الحجمي في مختلف الأعضاء والأنسجة دون تلامس. وقد تم تصميمه باستخدام مكونات حديثة، ما جعله خفيف الوزن، مدمجًا، مستقلًا بالكامل وسهل الاستخدام للأطباء.
وأضاف ماريف: “يمكن استخدام هذا الجهاز على نطاق واسع، بما في ذلك في ظروف القتال والكوارث الصناعية والحالات الطارئة، لتقييم تدفق الدم في الأطراف بعد استخدام الرباط الضاغط لوقف النزيف واتخاذ قرارات مثل البتر، وكذلك لتحديد حيوية الأنسجة بعد الإصابات النافذة وفي جراحات التجميل. كما يمكن استخدامه لقياس درجة الحروق وخلال العمليات الجراحية على مختلف الأعضاء”.