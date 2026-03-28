علماء روس يطورون عينا اصطناعية تتحرك كالحقيقية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
On air
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
15:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
عريس يتأخر بسبب GPS
15:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
التزييف العميق بالذكاء الصناعي يدخل ساحة حرب إيران، وظاهرة "الـ نينيو الخارق" تهدد العالم بظواهر مناخية خطيرة
16:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
نتنياهو يكشف: الحرب مع إيران في ذورتها وتغيير جذري قادم في لبنان
17:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
17:30 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
البنتاغون يستعد لتوجيه ضربة كبرى لإيران قد تشمل نشر قوات برية، ترامب يكشف "هدية" إيران ويعلن انها سمحت بمرور 10 ناقلات نفط
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:41 GMT
49 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
مساحة حرة
"الهلع الشرائي" بسبب الحرب.. هل تتحول المخاوف إلى أزمة حقيقية؟
09:30 GMT
29 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:33 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
13:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
17:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
17:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تقصف منشآت "نووية" وصناعية بإيران والحرس الثوري يهدد بالرد وأنصار الله تدخل الحرب إلى جانب إيران
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تستغل الظرف الدولي والإقليمي الحالي لفرض وقائع جديدة في الضفة والقدس
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المسرح أبو الفنون.. مرآة الأمم ومنبر لإيصال الرسالة
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260328/علماء-روس-يطورون-عينا-اصطناعية-تتحرك-كالحقيقية-1112045594.html
علماء روس يطورون عينا اصطناعية تتحرك كالحقيقية
أعلن رومان أنتونوف، مدير المشروع ومهندس كلية قياس المعلومات والأنظمة البيوتكنولوجية في جامعة ETU "LETI" في سان بطرسبورع الروسية، أن علماء روس طوروا نموذجًا... 28.03.2026, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/0c/1078027812_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_ecb03adb1c634764532f311d42152616.jpg
وأوضح أنتونوف لوكالة "سبوتنيك": "تتضمن مجموعة التطوير العين الاصطناعية نفسها مزودة بمحرك دقيق مدمج ونظارات مزودة بكاميرا صغيرة مثبتة في إطارها. تسجل الكاميرا حركات العين السليمة، وتنقل البيانات إلى العين الاصطناعية، التي تستقبل الإشارة، ثم تحرك العين الاصطناعية. وقد تم تطوير نموذج أولي مخبري للعين الاصطناعية، ومخطط هيكلي ووظيفي، والبرنامج الأساسي". وأوضح أنتونوف: "صُنعت العين الاصطناعية من مادة بوليمرية لعدة أسباب. أولًا، تتميز بتوافقها الحيوي، وهو أمر بالغ الأهمية لأي طرف اصطناعي. ثانيًا، مقاومتها للرطوبة وتغيرات درجات الحرارة، مما يسمح بارتدائها في جميع الأحوال الجوية. ثالثًا، خفة وزنها الشديدة، مما يمنع انزلاق الجفن، ومشاكل العضلات، وغيرها من الآثار الجانبية غير المرغوب فيها. رابعًا، الرائحة". وقد طُوّر هذا "الطرف الاصطناعي" ضمن برنامج تسريع الأعمال "IT-LETI Startups"، وهو جزء من مشروع "التكنولوجيا" الفيدرالي ضمن مشروع "الاقتصاد الكفؤ والتنافسي" الوطني.
© Photo / unsplash/Diane Picchiottinoعين رجل مع الحاجب
عين رجل مع الحاجب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2026
© Photo / unsplash/Diane Picchiottino
تابعنا عبر
أعلن رومان أنتونوف، مدير المشروع ومهندس كلية قياس المعلومات والأنظمة البيوتكنولوجية في جامعة ETU "LETI" في سان بطرسبورع الروسية، أن علماء روس طوروا نموذجًا أوليًا لعين اصطناعية تحاكي حركات العين السليمة وتعمل عبر تقنية البلوتوث.
وأوضح أنتونوف لوكالة "سبوتنيك": "تتضمن مجموعة التطوير العين الاصطناعية نفسها مزودة بمحرك دقيق مدمج ونظارات مزودة بكاميرا صغيرة مثبتة في إطارها. تسجل الكاميرا حركات العين السليمة، وتنقل البيانات إلى العين الاصطناعية، التي تستقبل الإشارة، ثم تحرك العين الاصطناعية. وقد تم تطوير نموذج أولي مخبري للعين الاصطناعية، ومخطط هيكلي ووظيفي، والبرنامج الأساسي".
ولفت مدير المشروع إلى أن نقل البيانات يتم عبر تقنية البلوتوث، وهي تقنية مماثلة لسماعات الرأس اللاسلكية. تعمل العين الاصطناعية لمدة 24 ساعة متواصلة دون الحاجة إلى إعادة شحن، وعمرها الافتراضي المتوقع يتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.
وأوضح أنتونوف: "صُنعت العين الاصطناعية من مادة بوليمرية لعدة أسباب. أولًا، تتميز بتوافقها الحيوي، وهو أمر بالغ الأهمية لأي طرف اصطناعي. ثانيًا، مقاومتها للرطوبة وتغيرات درجات الحرارة، مما يسمح بارتدائها في جميع الأحوال الجوية. ثالثًا، خفة وزنها الشديدة، مما يمنع انزلاق الجفن، ومشاكل العضلات، وغيرها من الآثار الجانبية غير المرغوب فيها. رابعًا، الرائحة".
وقد طُوّر هذا "الطرف الاصطناعي" ضمن برنامج تسريع الأعمال "IT-LETI Startups"، وهو جزء من مشروع "التكنولوجيا" الفيدرالي ضمن مشروع "الاقتصاد الكفؤ والتنافسي" الوطني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала