علماء روس يطورون نموذجا رياضيا لتقدير تقدم سن الجهاز المناعي
علماء روس يطورون نموذجا رياضيا لتقدير تقدم سن الجهاز المناعي
سبوتنيك عربي
صرّح المكتب الإعلامي لجامعة "سيتشينوف"، بأن العلماء في الجامعة تمكنوا من التنبؤ بمسار شيخوخة الجهاز المناعي باستخدام نموذج رياضي خاص. 27.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-27T14:17+0000
2026-03-27T14:17+0000
2026-03-27T14:17+0000
وذكرت الجامعة في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن "الباحثين في مركز النمذجة الرياضية لتطوير الأدوية في جامعة موسكو الحكومية الطبية الأولى قد طوروا نموذجا رياضيا يسمح، لأول مرة، بإجراء تقييم كمي لكيفية تقدم الجهاز المناعي البشري في العمر طوال الحياة - من الأيام الأولى إلى الشيخوخة".ووفقا لإحدى مؤلفات الدراسة، فيكتوريا كوليش، وهي زميلة باحثة في مركز النمذجة الرياضية في تطوير الأدوية، فإن ذروة عدد الخلايا التائية المناعية تحدث في سن الرابعة، تليها انخفاض في مرحلة الشباب، ثم يتم تسجيل زيادات جديدة في سن الأربعين والرابعة والستين.وأعلنت الجامعة أنه سيتم استخدام هذا النموذج مستقبلا لإنشاء منصة افتراضية لفهم الجهاز المناعي. وسيُستخدم في تطوير أدوية جديدة لمكافحة الأمراض المعدية والمناعية الذاتية، فضلا عن معالجة آثار الشيخوخة.
العلماء, روسيا, الجامعات, دراسات, باحثين, علوم
علماء روس يطورون نموذجا رياضيا لتقدير تقدم سن الجهاز المناعي
صرّح المكتب الإعلامي لجامعة "سيتشينوف"، بأن العلماء في الجامعة تمكنوا من التنبؤ بمسار شيخوخة الجهاز المناعي باستخدام نموذج رياضي خاص.
وذكرت الجامعة في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن "الباحثين في مركز النمذجة الرياضية لتطوير الأدوية في جامعة موسكو الحكومية الطبية الأولى قد طوروا نموذجا رياضيا يسمح، لأول مرة، بإجراء تقييم كمي لكيفية تقدم الجهاز المناعي البشري في العمر طوال الحياة - من الأيام الأولى إلى الشيخوخة".
وأوضحوا أن النموذج لا يساعد فقط في حساب معدل شيخوخة الجهاز المناعي، بل يساعد أيضا في فهم كيفية تكيف الخلايا المناعية بعد إزالة الغدة الزعترية، وهي "المصنع" الرئيسي للخلايا التائية.
ووفقا لإحدى مؤلفات الدراسة
، فيكتوريا كوليش، وهي زميلة باحثة في مركز النمذجة الرياضية في تطوير الأدوية، فإن ذروة عدد الخلايا التائية المناعية تحدث في سن الرابعة، تليها انخفاض في مرحلة الشباب، ثم يتم تسجيل زيادات جديدة في سن الأربعين والرابعة والستين.
وأوضح المكتب الصحفي أن "الفريق يخطط لتوسيع النموذج بشكل أكبر ليشمل وصف الحالات المرضية - على سبيل المثال، العدوى والسرطان وأمراض المناعة الذاتية - بالإضافة إلى التدخلات العلاجية المختلفة".
وأعلنت الجامعة أنه سيتم استخدام هذا النموذج مستقبلا لإنشاء منصة افتراضية
لفهم الجهاز المناعي. وسيُستخدم في تطوير أدوية جديدة لمكافحة الأمراض المعدية والمناعية الذاتية، فضلا عن معالجة آثار الشيخوخة.