https://sarabic.ae/20260326/علماء-روس-يطورون-علاجا-ثوريا-لسرطان-الثدي-1111961791.html

علماء روس يطورون علاجا ثوريا لسرطان الثدي

سبوتنيك عربي

طور باحثون روس، بقيادة جامعة سانت بطرسبورغ التقنية، طريقة جديدة لإيصال العلاج الإشعاعي الموجه إلى أورام سرطان الثدي، مما قد يقلل من الآثار الجانبية المصاحبة... 26.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-26T15:03+0000

مجتمع

علوم

روسيا

جامعات روسية

دراسات

الصحة

العلاج

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/1b/1049087551_0:108:2049:1260_1920x0_80_0_0_d92264b96cb73a74b3d864433f8f63c5.jpg

في الدراسة الجديدة، صمم العلماء نظام توصيل يعتمد على هياكل معدنية عضوية، وهي مواد مسامية قادرة على تغليف ونقل العوامل العلاجية مباشرة إلى الأورام. ووفقًا لداريا أحمدوفا، الباحثة في مختبر التغليف النانوي والميكروي للمواد الفعالة بيولوجيًا في الجامعة، طور الفريق تقنية جديدة للوسم الإشعاعي تربط الراديوم-223 بشكل آمن بالمادة الحاملة. يضمن هذا بقاء النظير المشع محصورا داخل الورم بعد إعطائه.وأظهرت التجارب ما قبل السريرية التي أُجريت على فئران مصابة بأورام سرطان الثدي من نوع 4T1 أن المستحضر الإشعاعي يتراكم داخل نسيج الورم دون التأثير على الأعضاء السليمة. وقد حقق العلاج معدل تثبيط لنمو الورم يتراوح بين 76 و83%، وهو ما تأكد من خلال التحليلات النسيجية والكيميائية الحيوية.ويؤكد الباحثون أن العلاج يُعطى حاليا موضعيًا عن طريق الحقن، ما يسمح للإشعاع باستهداف الخلايا السرطانية مع الحفاظ على الأنسجة المحيطة. وبحسب المتطلبات السريرية، يمكن هندسة جزيئات الحامل بأحجام ميكرونية أو نانوية. كما يُشير العلماء إلى أن هذه التقنية قابلة للتطبيق على نطاق واسع مع الحفاظ على إمكانية العلاج المُخصّص.أُجريت هذه الدراسة بالتعاون مع جامعة "ITMO" ومركز "غرانوف" الروسي للأبحاث في مجال الأشعة والتقنيات الجراحية، بدعمٍ تمويلي من المؤسسة الروسية للعلوم ووزارة العلوم والتعليم العالي في روسيا الاتحادية.خبراء يحذرون من 5 أدوية شائعة قد تنطوي على مخاطر كثيرة

https://sarabic.ae/20260325/هل-يمكن-لـرائحة-جلدك-كشف-السرطان؟-علماء-روس-يقدمون-حلا-جديدا-1111926367.html

https://sarabic.ae/20260324/علماء-روس-يطورون-لقاحين-جديدين-ضد-السل-1111871976.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

علوم, روسيا, جامعات روسية, دراسات, الصحة, العلاج