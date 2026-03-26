علماء روس يطورون علاجا ثوريا لسرطان الثدي

عربي
تغطية لليوم الـ27 من الحرب على إيران.. ترامب يتوعد وطهران تشترط إدخال لبنان في أي اتفاق.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:36 GMT
48 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
15:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
15:33 GMT
27 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
16:00 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا يشعر الناس بحالة من الاكتئاب بعد انتهاء شهر رمضان؟
16:29 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:44 GMT
16 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:26 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبير: لو الولايات المتحدة أرادت التفاوض الحقيقي لما شنت الحرب على إيران
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
دول الخليج العربي بقيادة السعودية بين سياسة ضبط النفس واستمرار الحرب مع وعلى إيران
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
التزييف العميق بالذكاء الصناعي يدخل ساحة حرب إيران، وظاهرة "الـ نينيو الخارق" تهدد العالم بظواهر مناخية خطيرة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
49 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
15:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
نيجيريا تصبح شريان الحياة للوقود في أفريقيا مع تعطل الإمدادات العالمية بسبب الحرب على ايران
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
17:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت، ومسدس الجينات ثورة تقنية في عالم الهندسة الوراثية
17:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: حكمة الدول العربية منعتها من تحقيق رغبة واشنطن وتل أبيب في دخول الحرب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
نتنياهو يكشف: الحرب مع إيران في ذورتها وتغيير جذري قادم في لبنان
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المسرح أبو الفنون.. مرآة الأمم ومنبر لإيصال الرسالة
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260326/علماء-روس-يطورون-علاجا-ثوريا-لسرطان-الثدي-1111961791.html
علماء روس يطورون علاجا ثوريا لسرطان الثدي
سبوتنيك عربي
طور باحثون روس، بقيادة جامعة سانت بطرسبورغ التقنية، طريقة جديدة لإيصال العلاج الإشعاعي الموجه إلى أورام سرطان الثدي، مما قد يقلل من الآثار الجانبية المصاحبة... 26.03.2026, سبوتنيك عربي
مجتمع
علوم
روسيا
جامعات روسية
دراسات
الصحة
العلاج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/1b/1049087551_0:108:2049:1260_1920x0_80_0_0_d92264b96cb73a74b3d864433f8f63c5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/1b/1049087551_112:0:1935:1367_1920x0_80_0_0_f8c66a2bbb70eafe2574e2506685786b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
15:03 GMT 26.03.2026
© Photo / MISIS/ Sergey Gnuskovمركبات نانوية هجينة "ناقلات نانو" لمكافحة بؤر العدوى بشكل مستهدف تم ابتكارها في روسيا
مركبات نانوية هجينة ناقلات نانو لمكافحة بؤر العدوى بشكل مستهدف تم ابتكارها في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2026
© Photo / MISIS/ Sergey Gnuskov
تابعنا عبر
طور باحثون روس، بقيادة جامعة سانت بطرسبورغ التقنية، طريقة جديدة لإيصال العلاج الإشعاعي الموجه إلى أورام سرطان الثدي، مما قد يقلل من الآثار الجانبية المصاحبة للعلاج التقليدي، وتعتمد هذه الطريقة على استخدام النظير المشع الراديوم-223، المستخدم سريريا لعلاج النقائل العظمية في سرطان البروستاتا.
في الدراسة الجديدة، صمم العلماء نظام توصيل يعتمد على هياكل معدنية عضوية، وهي مواد مسامية قادرة على تغليف ونقل العوامل العلاجية مباشرة إلى الأورام.
ووفقًا لداريا أحمدوفا، الباحثة في مختبر التغليف النانوي والميكروي للمواد الفعالة بيولوجيًا في الجامعة، طور الفريق تقنية جديدة للوسم الإشعاعي تربط الراديوم-223 بشكل آمن بالمادة الحاملة. يضمن هذا بقاء النظير المشع محصورا داخل الورم بعد إعطائه.

وأوضحت أحمدوفا قائلة: "يثبت النظير المشع على الحامل بشكل مستقر. فعند حقنه مباشرةً في ورم الثدي، لا ينفصل أو ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، بل يعمل بدقة في المكان المطلوب".

طور علماء روس من جامعة العلوم والتكنولوجيا في موسكو أول مسدس نسيج روسي يخيط الجروح بالبوليمرات الحيوية. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2026
وأظهرت التجارب ما قبل السريرية التي أُجريت على فئران مصابة بأورام سرطان الثدي من نوع 4T1 أن المستحضر الإشعاعي يتراكم داخل نسيج الورم دون التأثير على الأعضاء السليمة. وقد حقق العلاج معدل تثبيط لنمو الورم يتراوح بين 76 و83%، وهو ما تأكد من خلال التحليلات النسيجية والكيميائية الحيوية.
ويؤكد الباحثون أن العلاج يُعطى حاليا موضعيًا عن طريق الحقن، ما يسمح للإشعاع باستهداف الخلايا السرطانية مع الحفاظ على الأنسجة المحيطة. وبحسب المتطلبات السريرية، يمكن هندسة جزيئات الحامل بأحجام ميكرونية أو نانوية.
ولا يزال سرطان الثدي يمثل مشكلة صحية عامة رئيسية في روسيا، ويتوقع فريق البحث أن تُتيح منصة التوصيل الجديدة استراتيجيات علاجية مُدمجة، تجمع بين العلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي.
علماء روس يبكرون أجهزة استشعار متينة وحساسة مناسبة للفضاء والطب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2026
كما يُشير العلماء إلى أن هذه التقنية قابلة للتطبيق على نطاق واسع مع الحفاظ على إمكانية العلاج المُخصّص.
أُجريت هذه الدراسة بالتعاون مع جامعة "ITMO" ومركز "غرانوف" الروسي للأبحاث في مجال الأشعة والتقنيات الجراحية، بدعمٍ تمويلي من المؤسسة الروسية للعلوم ووزارة العلوم والتعليم العالي في روسيا الاتحادية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала