خبراء يحذرون من 5 أدوية شائعة قد تنطوي على مخاطر كثيرة

خبراء يحذرون من 5 أدوية شائعة قد تنطوي على مخاطر كثيرة

تحمل العديد من الأدوية اليومية، المتوفرة بدون وصفة طبية أو بوصفة طبية، مخاطر صحية محتملة غالبا ما يتجاهلها المستخدمون. وقد سلط تحذير حديث من أحد الخبراء الضوء... 25.02.2026

يفترض الكثيرون أن الأدوية التي تُباع بدون وصفة طبية آمنة بطبيعتها. ففي النهاية، إذا كان بإمكانك شراء دواء من سوبر ماركت أو صيدلية، فما مدى خطورته؟ لكن الحقيقة أكثر تعقيدا. فالعديد من الأدوية الشائعة الاستخدام التي تُباع بدون وصفة طبية تحمل خطرا حقيقيا للإدمان أو سوء الاستخدام أو الضرر عند تناولها بجرعات أعلى من الموصى بها، أو لفترة أطول من اللازم، أو لأسباب خاطئة، وفق ماورد في مجلة "ساينس أليرت". إليكم خمسة أدوية من المهم معرفتها: 1. مسكنات الألم التي تحتوي على الكوديين ٢. مزيلات الاحتقان ٣. أقراص النوم٤. شراب السعال 5. الملينات تشير الأبحاث إلى استمرار سوء الاستخدام، فتوفر الأدوية بدون وصفة طبية قد يُوهم بشعور زائف بالأمان، خاصة عند شراء الأدوية عبر الإنترنت دون استشارة طبية.وهذا لا يعني بالضرورة خلوها من المخاطر، ويمكن لزيادة الوعي أن تساعد في الحفاظ على فائدة هذه الأدوية بدلا من ضررها.دراسة تحذر من انتشار أمراض خطيرة من مشاركة 3 أدوات في الحمام

