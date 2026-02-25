خبراء يحذرون من 5 أدوية شائعة قد تنطوي على مخاطر كثيرة
© Photo / Unsplash/ freestocks أدوية
© Photo / Unsplash/ freestocks
تابعنا عبر
تحمل العديد من الأدوية اليومية، المتوفرة بدون وصفة طبية أو بوصفة طبية، مخاطر صحية محتملة غالبا ما يتجاهلها المستخدمون. وقد سلط تحذير حديث من أحد الخبراء الضوء على خمسة أدوية أو فئات دوائية محددة معرضة لآثار جانبية صامتة، داعيا إلى مزيد من الوعي واستشارة الطبيب.
يفترض الكثيرون أن الأدوية التي تُباع بدون وصفة طبية آمنة بطبيعتها. ففي النهاية، إذا كان بإمكانك شراء دواء من سوبر ماركت أو صيدلية، فما مدى خطورته؟ لكن الحقيقة أكثر تعقيدا.
فالعديد من الأدوية الشائعة الاستخدام التي تُباع بدون وصفة طبية تحمل خطرا حقيقيا للإدمان أو سوء الاستخدام أو الضرر عند تناولها بجرعات أعلى من الموصى بها، أو لفترة أطول من اللازم، أو لأسباب خاطئة، وفق ماورد في مجلة "ساينس أليرت".
إليكم خمسة أدوية من المهم معرفتها:
1. مسكنات الألم التي تحتوي على الكوديين
الكوديين دواء أفيوني يُستخدم لعلاج الآلام الخفيفة إلى المتوسطة، وفي بعض التركيبات، لكبح السعال.
يُباع بدون وصفة طبية، وعادة ما يُخلط مع الإيبوبروفين أو الباراسيتامول.
بمجرد ابتلاعه، يحول الجسم الكوديين إلى مورفين، الذي يُنتج تأثيره المسكن للألم.
تشمل الآثار الجانبية الشائعة النعاس والإمساك والغثيان والدوار.
عند تناول جرعات عالية، قد يُبطئ الكوديين التنفس ويُضعف التنسيق الحركي.
بعض الأشخاص أكثر عرضة للخطر، حيث يحمل الأشخاص ذوو التمثيل الغذائي فائق السرعة طفرةً جينيةً تجعلهم يحولون الكوديين إلى مورفين بسرعة تفوق المعتاد بكثير، وقد تؤدي إلى آثار جانبية خطيرة حتى مع الجرعات المعتادة.
مع الاستخدام المتكرر، قد يُصبح الجسم مُتحمّلا للكوديين، ما يعني أن الجرعة نفسها لن تُوفر نفس التأثير المُسكّن، وتحدث عندما تتكيف مستقبلات الأفيون في الدماغ مع الدواء. قد يُزيد الأشخاص جرعتهم حينها، ما يزيد من خطر الإدمان الجسدي.
التوقف المفاجئ عن تناول الدواء قد يُسبب أعراض انسحابية مثل القلق والأرق والتعرق واضطرابات النوم.
للحد من هذه المخاطر، يجب استخدام الكوديين لأقصر فترة ممكنة.
2 يونيو 2025, 13:58 GMT
٢. مزيلات الاحتقان
تتوفر مزيلات الاحتقان على شكل أقراص تحتوي على السودوإيفيدرين، أو على شكل بخاخات وقطرات أنفية مثل زيلوميتازولين وأوكسيميتازولين.
يعمل كلا النوعين على تضييق الأوعية الدموية في الممرات الأنفية، ما يقلل التورم والمخاط.
قد يؤدي الإفراط في استخدام البخاخات الأنفية إلى احتقان ارتدادي، يُعرف طبيًا باسم التهاب الأنف الدوائي.
مع مرور الوقت، تقل فعالية الدواء، وهي ظاهرة تُسمى التكيّف الدوائي، وقد يُوقع هذا الأشخاص في حلقة مفرغة من زيادة الاستخدام، وتفاقم الاحتقان، والاعتماد.
كما قد يؤدي الإفراط في الاستخدام على المدى الطويل إلى تلف بطانة الأنف، ما يُسبب الجفاف، ونزيف الأنف، وفي الحالات الشديدة، ثقب الحاجز الأنفي.
ويُصاب العديد من المستخدمين بالاعتماد النفسي على البخاخ.
تُوصي معظم الإرشادات الطبية بتقييد الاستخدام إلى ثلاثة إلى خمسة أيام.
للسودوإيفيدرين أيضا تأثيرات منشطة خفيفة، فعلى الرغم من تباين الأدلة حول تحسين الأداء الرياضي، إلا أن خصائصه المنشطة تجعله مدرجاً ضمن قائمة المواد المحظورة في المنافسات.
20 مارس 2025, 12:51 GMT
٣. أقراص النوم
يُباع البروميثازين والديفينهيدرامين، وهما من مضادات الهيستامين المهدئة، كمُساعدات على النوم قصيرة الأمد.
وقد ربطت أبحاث حديثة بين مضادات الهيستامين المهدئة وارتفاع عدد الوفيات، ما دفع إلى المطالبة بمراجعة طريقة توزيعها.
يمكن أن يؤدي البروميثازين بسرعة إلى تحمّل الجسم له، ما يعني الحاجة إلى جرعات أعلى لتحقيق التأثير نفسه.
ويُبلغ بعض المستخدمين لفترات طويلة عن أرق ارتدادي حاد عند محاولتهم التوقف عن استخدامه.
كما يُستخدم البروميثازين ترفيهيا في "المشروب الأرجواني"، وهو مزيج من شراب السعال يحتوي على البروميثازين والمشروبات الغازية، ويمكن أن يُسبب هذا المزيج تخديرا شديدا، وبطءا في التنفس، وأضرارا جسيمة.
٤. شراب السعال
يُعدّ ديكستروميثورفان (DXM) من مثبطات السعال الشائعة، وقد وجدت مراجعة أُجريت عام ٢٠٢١ أنه أكثر الأدوية التي تُصرف بدون وصفة طبية والتي أُسيء استخدامها في الدراسات.
عند تناوله بجرعات عالية، فإنه يُثبّط مستقبلات NMDA في الدماغ، ما قد يُسبب آثارا انفصالية مشابهة لتأثير الكيتامين.
على الرغم من أمانها عند تناولها بالجرعات الموصى بها، إلا أن آثارها النفسية أثارت مخاوف بشأن إساءة استخدامها.
24 يناير, 21:43 GMT
5. الملينات
تحفز الملينات المنشطة عضلات الأمعاء لتسهيل حركة الفضلات. وكثيرا ما يُساء استخدامها من قبل الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأكل، والرياضيين الذين يمارسون رياضات تتطلب قيودا على الوزن.
في الواقع، يُعرَف الإمساك عادة بأنه أقل من ثلاث مرات اخراج في الأسبوع.
تشير الأبحاث إلى أن الملينات المنشطة لا تمنع امتصاص السعرات الحرارية، على عكس الاعتقاد الشائع. بل إن إساءة استخدامها قد تُسبب الجفاف، واختلال توازن الكهارل، وتلفا طويل الأمد للأمعاء، مع آثار خطيرة على القلب والكلى في الحالات الشديدة.
تشير الأبحاث إلى استمرار سوء الاستخدام، فتوفر الأدوية بدون وصفة طبية قد يُوهم بشعور زائف بالأمان، خاصة عند شراء الأدوية عبر الإنترنت دون استشارة طبية.
وهذا لا يعني بالضرورة خلوها من المخاطر، ويمكن لزيادة الوعي أن تساعد في الحفاظ على فائدة هذه الأدوية بدلا من ضررها.