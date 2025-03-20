https://sarabic.ae/20250320/10-تمارين-صباحية-لقوة-العقل-وصفاء-الذهن-1098808238.html

10 تمارين صباحية لقوة العقل وصفاء الذهن

10 تمارين صباحية لقوة العقل وصفاء الذهن

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة عن مجموعة من التمارين العقلية، يمكن تأديتها في الصباح، والتي من شأنها أن تحسن الصحة العقلية وتزيد من صفاء الزهن. 20.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-20T12:51+0000

2025-03-20T12:51+0000

2025-03-20T12:51+0000

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ممارسة التمارين الرياضة

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ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "تايمز أوف إنديا"، فإنه تخصيص 15-20 دقيقة فقط كل صباح لممارسة هذه التمارين يساعد في الحصول على عقل أسرع وأكثر إنتاجية.وبحسب الدراسة، فإن هذه التمارين سهلة وفعّالة، وإذا بدأت بها يومك فسيؤدي ذلك إلى تنشيط الدماغ، وتدعم هذه التمارين التركيز وتقوّي الذاكرة وتُحسّن عمليات التفكير.ونستعرض في الدراسة الجديدة التمارين الصباحية التي تقوي العقل وتزيد صفاء الذهن، وهي:كما حدد الخبراء تمارين إضاقة تسهم في تحسين الصحة العقلية والنفسية، وهي:وخلصت الدراسة إلى أن ممارسة هذه التمارين بشكل يومي من شأنها أن تحافظ على صحة العقل وتزيد من صفاء الذهن، بالإضافة إلى تجنب الأمراض العقلية الناجمة عن العمل الوراثي أو عن التقدم بالعمر مثل الخرف وألزهايمر. ممارسة الرياضة أسبوعيا تقلل خطر الإصابة بالخرف بنسبة 41%دراسة: اضطرابات النوم يمكن علاجها بالرياضة

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علوم, الصحة, قدرات عقلية, اضطراب عقلي, تمارين, تمارين رياضية, ممارسة التمارين الرياضة