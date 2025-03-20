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https://sarabic.ae/20250320/10-تمارين-صباحية-لقوة-العقل-وصفاء-الذهن-1098808238.html
10 تمارين صباحية لقوة العقل وصفاء الذهن
10 تمارين صباحية لقوة العقل وصفاء الذهن
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة عن مجموعة من التمارين العقلية، يمكن تأديتها في الصباح، والتي من شأنها أن تحسن الصحة العقلية وتزيد من صفاء الزهن. 20.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-20T12:51+0000
2025-03-20T12:51+0000
مجتمع
علوم
الصحة
قدرات عقلية
اضطراب عقلي
تمارين
تمارين رياضية
ممارسة التمارين الرياضة
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ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "تايمز أوف إنديا"، فإنه تخصيص 15-20 دقيقة فقط كل صباح لممارسة هذه التمارين يساعد في الحصول على عقل أسرع وأكثر إنتاجية.وبحسب الدراسة، فإن هذه التمارين سهلة وفعّالة، وإذا بدأت بها يومك فسيؤدي ذلك إلى تنشيط الدماغ، وتدعم هذه التمارين التركيز وتقوّي الذاكرة وتُحسّن عمليات التفكير.ونستعرض في الدراسة الجديدة التمارين الصباحية التي تقوي العقل وتزيد صفاء الذهن، وهي:كما حدد الخبراء تمارين إضاقة تسهم في تحسين الصحة العقلية والنفسية، وهي:وخلصت الدراسة إلى أن ممارسة هذه التمارين بشكل يومي من شأنها أن تحافظ على صحة العقل وتزيد من صفاء الذهن، بالإضافة إلى تجنب الأمراض العقلية الناجمة عن العمل الوراثي أو عن التقدم بالعمر مثل الخرف وألزهايمر. ممارسة الرياضة أسبوعيا تقلل خطر الإصابة بالخرف بنسبة 41%دراسة: اضطرابات النوم يمكن علاجها بالرياضة
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https://sarabic.ae/20241226/دراسة-ساعة-مشي-يوميا-قد-تطيل-العمر-6-ساعات-1096197216.html
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علوم, الصحة, قدرات عقلية, اضطراب عقلي, تمارين, تمارين رياضية, ممارسة التمارين الرياضة
علوم, الصحة, قدرات عقلية, اضطراب عقلي, تمارين, تمارين رياضية, ممارسة التمارين الرياضة

10 تمارين صباحية لقوة العقل وصفاء الذهن

12:51 GMT 20.03.2025
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورفتيات يمارسن تمارين رياضية في حديقة ماكسيم غوركي على ضفة نهر موسكو، روسيا 11 أبريل 2021
فتيات يمارسن تمارين رياضية في حديقة ماكسيم غوركي على ضفة نهر موسكو، روسيا 11 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2025
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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كشفت دراسة جديدة عن مجموعة من التمارين العقلية، يمكن تأديتها في الصباح، والتي من شأنها أن تحسن الصحة العقلية وتزيد من صفاء الزهن.
ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "تايمز أوف إنديا"، فإنه تخصيص 15-20 دقيقة فقط كل صباح لممارسة هذه التمارين يساعد في الحصول على عقل أسرع وأكثر إنتاجية.
وبحسب الدراسة، فإن هذه التمارين سهلة وفعّالة، وإذا بدأت بها يومك فسيؤدي ذلك إلى تنشيط الدماغ، وتدعم هذه التمارين التركيز وتقوّي الذاكرة وتُحسّن عمليات التفكير.
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ونستعرض في الدراسة الجديدة التمارين الصباحية التي تقوي العقل وتزيد صفاء الذهن، وهي:
1.
التنفس العميق (دقيقتان)
يجلس الشخص مغمضا عينيه ويتنفس بعمق من الأنف أثناء العد من واحد إلى أربعة. ثم يقوم بحبس الأنفاس لنفس المدة، ثم يبدأ الزفير من الفم أثناء العد من واحد إلى ستة. يسهم هذا التمرين في تغذية الدماغ بالأكسجين ويُخفف التوتر ويُعزز التركيز. يمكن ممارسة التمرين بنفس الترتيب لمدة دقيقتين.
2.
تمارين العين (دقيقتان)
يتم النظر يمينًا ويسارًا، ثم لأعلى ولأسفل دون تحريك الرأس. ثم يتم تحريك العينين في حركة دائرية. يساعد هذا التمرين على تقوية عضلات العين وتقليل التعب الرقمي وتقوية الذاكرة البصرية، وهو أمر بالغ الأهمية لتحسين التركيز واليقظة.
3.
حل الألغاز (5 دقائق)
يمكن محاولة حل لغز كلمات متقاطعة أو سودوكو سريعًا. تختبر هذه الألغاز الذاكرة والمنطق والقدرة على حل المشكلات، مما يُبقي العقل مُنتبهًا. يساعد التدريب على حل الألغاز لمدة خمس دقائق يوميًا في تنمية القدرات العقلية وعلى اكتساب سرعة البديهة.
4.
استرجاع المعلومات (3 دقائق)
يمكن أن يحاول الشخص تذكر ما تناوله على الفطور، أو ما ناقشه مع زميله في العمل، أو ما أنجزه بالأمس. أو أن يقوم بكتابة خمس كلمات عشوائية، ثم ينتظر دقيقة واحدة، ويحاول تذكرها. يُحسّن استرجاع المعلومات الذاكرة قصيرة المدى ويُسرّع عملية التذكر مع الممارسة.
5.
الحساب الذهني (4 دقائق)
يمكن التدرب على العمليات الحسابية الذهنية، جمع وطرح وضرب أو قسمة الأرقام دون آلة حاسبة. كما يمكن اختبار النفس في جداول الضرب أو النسب المئوية. يساعد هذا التمرين في تنشيط الدماغ وتحسين القدرة الحسابية والحدة الذهنية العامة.
6.
التأمل اليقظ (5 دقائق)
يمكن الجلوس في مكان هادئ، ثم يتم إغماض العينين والتركيز على التنفس بانتظام مع ترك الأفكار تتداعى وتمر من دون إصدار أحكام. يُحسّن التأمل اليقظ التركيز ويُقلل التوتر ويُهيئ الدماغ للتركيز بشكل أفضل خلال اليوم.
7.
التنفس بالتناوب بين فتحتي الأنف (3 دقائق)
يتم إغلاق إحدى فتحتي الأنف، والاستنشاق بعمق من الأخرى، ثم يتم تبديل الفتحتين، ثم يبدأ الزفير. ويتم تكرار هذه العملية لمدة ثلاث دقائق. يُوازن هذا الأسلوب اليوغي في التنفس بين جانبي الدماغ ويزيد من الأكسجين ويفتح المجال للعقل للصفاء الذهني.
8.
تدوين الأفكار (5 دقائق)
يمكن أن يقوم الشخص بتسجيل كل ما يخطر بباله، أفكارًا أو خططًا أو خواطر، من دون تردد. يؤدي القيام بهذه الخطوة إلى تنظيف العقل من الفوضى ويُحفّز الإبداع ويُحسّن القدرة على حل المشكلات من خلال تحسين قدرة الدماغ على معالجة المعلومات.
9.
التأكيدات والتخيل (4 دقائق)
إن تكرار عبارات إيجابية مثل "أنا نشيط ومركّز" وتخيل النجاح في العمل اليومي يسفر عن تهيئة الدماغ للإيجابية ويُخفف التوتر ويُقوّي الروابط العصبية المرتبطة بالثقة والوضوح.
10.
القراءة بصوت عالٍ (4 دقائق)
إن قراءة جزء من كتاب أو صحيفة أو مجلة بصوت عالٍ يسهم في تنشيط مناطق عديدة من الدماغ ويُحسّن فهم القراءة والنطق وسرعة التفكير. إنها طريقة فعّالة لبناء الذاكرة اللفظية والتركيز.
كما حدد الخبراء تمارين إضاقة تسهم في تحسين الصحة العقلية والنفسية، وهي:
تنسيق النقر بالأصابع (3 دقائق)
يقوم الشخص بالنقر بإبهامه على كل إصبع بالتتابع، ويبدأ ببطء ثم يزيد السرعة. ثم يقوم باستخدام كلتا اليدين في آنٍ واحد. يُنشّط هذا التمرين المهارات الحركية الدقيقة وتنسيق الدماغ، ويحفّز الروابط العصبية وردود الفعل.
المشي أو التمدد بوعي (5 دقائق)
يمكن ممارسة المشي أو تمرينات التمدد لفترة قصيرة مع الانتباه التام لحركات الجسم والبيئة المحيطة أثناء ممارسة التمرين. يزيد النشاط البدني من اليقظة الجسدية والعقلية، ويشجع على زيادة التركيز ويقلل من الخمول.
تعلم كلمة جديدة (دقيقتان)
يتم اختيار كلمة جديدة كل يوم، وتعلم معناها، وتطبيق استخدامها في جملة. يساعد ذلك في زيادة الحصيلة اللغوية ويحسّن الذاكرة ويعزز الذكاء اللغوي، ويحافظ على نشاط العقل ودقته.
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