https://sarabic.ae/20260124/التمارين-الرياضية-التي-نحتاجها-أسبوعيا-للسيطرة-على-ضغط-الدم-1109600297.html

التمارين الرياضية التي نحتاجها أسبوعيا للسيطرة على ضغط الدم

التمارين الرياضية التي نحتاجها أسبوعيا للسيطرة على ضغط الدم

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة حديثة أن النشاط البدني المنتظم والمستمر، من الصغر وحتى منتصف العمر، يلعب دورا حاسما في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم في مراحل لاحقة من العمر. 24.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-24T21:43+0000

2026-01-24T21:43+0000

2026-01-24T21:43+0000

علوم

رياضة

تمارين رياضية

الصحة

المشي

الركض

مجتمع

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/09/05/1050041454_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_6b4e3e63765e5fc03ccbe10e976e6890.jpg

في الدراسة، خضع أكثر من 5100 بالغ للمتابعة لمدة ثلاثة عقود تقريبا، حيث أُجريت لهم فحوصات بدنية متكررة واستبيانات حول نمط حياتهم. وجمع الباحثون معلومات تفصيلية حول عادات ممارسة الرياضة، والتدخين، وتناول الكحول، وضغط الدم، الذي تم قياسه ثلاث مرات في كل زيارة، بفارق دقيقة واحدة بين كل قياس، حسب ماورد في صحيفة "ساينس.أليرت".لماذا تُعد مرحلة الشباب بالغة الأهمية؟ عادة ما ينخفض ​​النشاط البدني بشكل حاد بين سن 18 و40، بالتزامن مع بدء ارتفاع ضغط الدم. قد يكون المراهقون والشباب نشيطين للغاية، لكن العمل والدراسة الجامعية والأبوة وقلة وقت الفراغ غالباً ما تُضعف عادات ممارسة الرياضة. تشير الدراسة إلى أن هذه "النافذة" في مرحلة الشباب تُعد فترة أساسية لبناء أنماط حركية والحفاظ عليها، ما يحمي من ارتفاع ضغط الدم في منتصف العمر، ويرى الباحثون أن مجرد الالتزام بالحد الأدنى من الإرشادات الحالية لا يكفي؛ إذ إن تحقيق ضعف هذا القدر على الأقل قد يوفر حمايةً أفضل بكثير ضد ارتفاع ضغط الدم. من منظور الصحة العامة، تدعم هذه الدراسة تصميم برامج تدخلية في مرحلة الطفولة المبكرة ومرحلة الشباب، لمساعدة الأفراد على ترسيخ عادات رياضية مستدامة. يشمل ذلك برامج الصحة في أماكن العمل، وبنية تحتية حضرية آمنة للمشي وركوب الدراجات، ومبادرات مجتمعية تُزيل العوائق أمام النشاط البدني في الأحياء ذات الموارد المحدودة.لا يقتصر النشاط البدني المُنتظم على اللياقة البدنية في مرحلة الشباب فحسب، بل هو استثمار طويل الأمد في ضبط ضغط الدم والتمتع بصحة جيدة مع التقدم في العمر.دراسة: الخلايا العصبية تنمو بشكل أسرع عند ممارسة التمارين الرياضيةدراسة تكشف عن تمرين رياضي يتفوق على المشي والتمارين الأخرى في تحسين جودة النوم

https://sarabic.ae/20250320/10-تمارين-صباحية-لقوة-العقل-وصفاء-الذهن-1098808238.html

https://sarabic.ae/20260119/-التمارين-الرياضية-القصيرة-والمتقطعة-تحسن-اللياقة-البدنية-وصحة-القلب-والأوعية-1109404022.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, رياضة, تمارين رياضية, الصحة, المشي, الركض