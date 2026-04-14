https://sarabic.ae/20260414/روستيخ-تجري-اختبارا-ناجحا-لتقنية-تسيير-أسراب-من-الطائرات-المسيرة-لتدمير-أهداف-العدو-1112549165.html

"روستيخ" تجري اختبارا ناجحا لتقنية تسيير أسراب من الطائرات المسيرة لتدمير أهداف العدو

أفادت الخدمة الصحفية لشركة "روستيخ" الحكومية الروسية، بنجاح اختباراتها لتقنية استخدام طائرات هجومية مسيرة تعمل بشكل جماعي لتدمير أهداف معقدة. 14.04.2026, سبوتنيك عربي

مجتمع

طائرات من دون طيار

روسيا

سلاح روسيا

سو-57

موسكو

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0f/1097808068_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_146e75ec045541dab9d6dbb823a6dd16.jpg

وجاء في بيان صحفي للشركة: "طوّر متخصصو شركة "روستيخ" الحكومية تقنية لاستخدام طائرات هجومية مسيرة بشكل جماعي. وتقوم هذه الطائرات القتالية بتبادل بيانات الأهداف فيما بينها تلقائيًا. وقد خضعت هذه التقنية لاختبارات أولية في موقع تجريبي، حيث تم استهداف أهداف حقيقية".وأوضحت أن النظام يعتمد على طائرات "سوبركام" المسيرة، ويتضمن أيضًا ذخائر معدّلة تستخدم في الطائرات الحربية والقاذفات، ومركز تحكم مثيت على مركبات.وأضافت: "خلال الاختبارات، حلّقت مجموعة من الطائرات المسيّرة فوق المنطقة في وضع البحث عن الأهداف، وقامت أول طائرة مسيّرة برصد الهدف وإرسال البيانات فورًا إلى باقي الطائرات. بعد ذلك، أكّد مشغّل بشري الهدف، ثمّ شنّت المجموعة بأكملها ضربة جوية عليه".واختتمت "روستيخ" بيانها: "باستخدام هذه التقنية، يستطيع شخص واحد التحكم بعشر طائرات مسيّرة في آن واحد. عند رصدها للهدف، تقوم الشبكة العصبية الاصطناعية للنظام بتحديد الأهداف تلقائيًا وتوزيع المهام عليها، بدءًا من ترتيب شن الهجوم وصولًا إلى تحديد الطائرة المسيّرة المسؤولة عن السيطرة على الهدف. وسيستمر العمل على اختبار النظام".وخلصت الشركة الحكومية الروسية إلى أن هذه التقنية ستتيح في المستقبل اختراق الدفاعات الجوية للعدو وتدمير الأهداف الأكثر تعقيدًا بضربة مركزة.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

