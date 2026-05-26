شويغو: نجاح تجارب صواريخ "سارمات" والمناورات النووية تخفف من حماسة الغربيين
سبوتنيك عربي
أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن نجاح تجارب صواريخ "سارمات" والمناورات النووية، "سيُخفف من حدة حماس الغرب ويُجبره على تقييمٍ موضوعي... 26.05.2026, سبوتنيك عربي
سلاح روسيا
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/1a/1113741954_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_265910f724376199911631924aa3000d.jpg
08:29 GMT 26.05.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورسكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو خلال اجتماع لجنة أمناء مجالس الأمن التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في موسكو
سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو خلال اجتماع لجنة أمناء مجالس الأمن التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2026
أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن نجاح تجارب صواريخ "سارمات" والمناورات النووية، "سيُخفف من حدة حماس الغرب ويُجبره على تقييمٍ موضوعي للعواقب المحتملة لسياساته".
وقال شويغو، خلال اجتماع لجنة هيئات مجالس الأمن للدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي: "نحن على ثقة بأن التجارب الناجحة الأخيرة لصاروخ "سارمات" البالستي، والمناورات النووية التي جرت الأسبوع الماضي، ستُخفف من حدة حماس الإستراتيجيين الغربيين، وستُجبرهم على إلقاء نظرة رصينة على العواقب المحتملة لسياساتهم المغامرة تجاه روسيا وحلفائها".

وأضاف: "تظهر تحديات وتهديدات جديدة، يتطور وضع متوتر بشكل خاص على الحدود الغربية للمنظمة. التهديد الرئيسي يأتي من حلف الناتو والدول الأعضاء فيه من ما يسمى بأوروبا المتحضرة، التي انزلقت إلى دوامة من النزعة الانتقامية والعسكرة".

وأشار شويغو إلى أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، أعلن في تقريره لعام 2025، "بفخر عن زيادة الإنفاق العسكري لجميع دول الحلف، حيث تجاوز مجموعها 1.5 تريليون دولار".
الأمن الفيدرالي الروسي: نظام كييف حول أوكرانيا إلى أكبر مركز لتهريب الأسلحة في أوروبا
وأضاف سكرتير مجلس الأمن الروسي: "هناك دول ليست غنية أبدًا، مثل دول البلطيق، التي تنفق نحو 4% من ناتجها المحلي الإجمالي بحجة الدفاع. وفي الوقت نفسه، نسمع من دول البلطيق دعوات صريحة لمهاجمة مقاطعة كالينينغراد، وهذا يُظهر على ما يبدو "حرصهم على التعايش السلمي مع الجيران".

وقال شويغو: "نُقيّم مخاطر الزيادة المنهجية في عدد مناورات حلف شمال الأطلسي وقدراته العسكرية، وبنيته التحتية وأنشطته الاستخبارية في المنطقة الغربية للأمن الجماعي، تقييمًا مناسبًا، ونتخذ تدابير للحدّ منها".

وأوضح أنه "من المؤسف أن شركاءنا الأرمينيين في المنظمة لا يدركون ذلك، ويسعون للحماية لدى مصدر التهديد المباشر نفسه، لكن هذا خيار القيادة الأرمينية ومسؤوليتها تجاه مستقبل بلادها وشعبها".
بوتين: روسيا تعمل على تطوير الثالوث النووي في نظام مخطط له
ميدفيديف: "بوريفيستنيك" و"سارمات" أسلحة روسية تسبق عصرها
