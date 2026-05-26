https://sarabic.ae/20260526/شويغو-نجاح-تجارب-صواريخ-سارمات-والمناورات-النووية-تخفف-من-حماسة-الغربيين-1113742114.html

شويغو: نجاح تجارب صواريخ "سارمات" والمناورات النووية تخفف من حماسة الغربيين

شويغو: نجاح تجارب صواريخ "سارمات" والمناورات النووية تخفف من حماسة الغربيين

سبوتنيك عربي

أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن نجاح تجارب صواريخ "سارمات" والمناورات النووية، "سيُخفف من حدة حماس الغرب ويُجبره على تقييمٍ موضوعي... 26.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-26T08:29+0000

2026-05-26T08:29+0000

2026-05-26T08:29+0000

سلاح روسيا

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/1a/1113741954_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_265910f724376199911631924aa3000d.jpg

وقال شويغو، خلال اجتماع لجنة هيئات مجالس الأمن للدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي: "نحن على ثقة بأن التجارب الناجحة الأخيرة لصاروخ "سارمات" البالستي، والمناورات النووية التي جرت الأسبوع الماضي، ستُخفف من حدة حماس الإستراتيجيين الغربيين، وستُجبرهم على إلقاء نظرة رصينة على العواقب المحتملة لسياساتهم المغامرة تجاه روسيا وحلفائها".وأشار شويغو إلى أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، أعلن في تقريره لعام 2025، "بفخر عن زيادة الإنفاق العسكري لجميع دول الحلف، حيث تجاوز مجموعها 1.5 تريليون دولار".وأضاف سكرتير مجلس الأمن الروسي: "هناك دول ليست غنية أبدًا، مثل دول البلطيق، التي تنفق نحو 4% من ناتجها المحلي الإجمالي بحجة الدفاع. وفي الوقت نفسه، نسمع من دول البلطيق دعوات صريحة لمهاجمة مقاطعة كالينينغراد، وهذا يُظهر على ما يبدو "حرصهم على التعايش السلمي مع الجيران".وأوضح أنه "من المؤسف أن شركاءنا الأرمينيين في المنظمة لا يدركون ذلك، ويسعون للحماية لدى مصدر التهديد المباشر نفسه، لكن هذا خيار القيادة الأرمينية ومسؤوليتها تجاه مستقبل بلادها وشعبها".بوتين: روسيا تعمل على تطوير الثالوث النووي في نظام مخطط لهميدفيديف: "بوريفيستنيك" و"سارمات" أسلحة روسية تسبق عصرها

https://sarabic.ae/20260526/الأمن-الفيدرالي-الروسي-نظام-كييف-حول-أوكرانيا-إلى-أكبر-مركز-لتهريب-الأسلحة-في-أوروبا-1113740174.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

سلاح روسيا, روسيا, العالم