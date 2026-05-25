ميدفيديف: "بوريفيستنيك" و"سارمات" أسلحة روسية تسبق عصرها

سبوتنيك عربي

أكد دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن أحدث الأسلحة الإستراتيجية، "بوريفستنيك" و"سارمات" و"بوسيدون"، هي أنظمة فريدة من نوعها تسبق عصرها. 25.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-25T10:19+0000

روسيا

رداً على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، حول العمل العلمي الواعد والحالي، قال ميدفيديف: "من الجدير بالذكر أن اهتماماتهم البحثية تشمل تقريبًا كامل نطاق المجالات الواعدة والمهمة، من الطب وعلم الوراثة إلى الرياضيات، ومن البحوث التاريخية المعمقة إلى تطويرات الدفاع السرية، ومن الطبيعي أن يحظى هذا الموضوع الأخير بأكبر قدرٍ من الاهتمام".أشار ميدفيديف إلى أن تطورات سرية في المجال العسكري، تحظى بأكبر قدر من الاهتمام الجاد.استشهد بتصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا ستطور أسلحة ذات قوة قتالية متزايدة وقدرة على اختراق جميع أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية والمستقبلية. وأوضح ميدفيديف أن هذا يتطلب بحوثًا أساسية وحلولًا هندسية وتصميمية جديدة.وقال: "تمتلك البلاد القاعدة العلمية والإنتاجية اللازمة، والعمل جارٍ على قدم وساق. بالطبع، الكثير من هذه المعلومات سرية، لكن النتائج واضحة للجميع. ومن الأدلة الواضحة على ذلك الأسلحة الاستراتيجية المتطورة مثل بوريفستنيك وسارمات وبوسيدون. إنها أنظمة فريدة من نوعها، متقدمة على عصرها، وتضمن أمن بلادنا المطلق لعقود قادمة".وصل العمل على تطوير الغواصة المسيرة النووية "بوسيدون" وصاروخ "بوريفستنيك" المجنح النووي إلى مراحله النهائية. وفي مايو/أيار من هذا العام، أُجريت بنجاح تجربة إطلاق صاروخ "سارمات"، وهو أحدث صاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود السائل الثقيل.وفي وقت سابق، كتب ميدفيديف في قناته على تطبيق "ماكس": "على عكس بوريفستنيك، يمكن اعتبار بوسيدون سلاح يوم القيامة بالمعنى الكامل".يذكر أن "بوسيدون" هو غواصة مسيرة تعمل بمحرك نووي وتنطلق من غواصة عادية، وتستطيع البقاء في أي منطقة بمحيطات العالم لمدة طويلة جدا دون الحاجة للطفو على السطح أو التزود بالوقود والمؤن والأداء البشري، ويتم التحكم بها عن بعد من مسافة آلاف الكيلومترات.بوريفستنيك""بوسيدون" "سارمات""أوريشنيك"

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

