ميدفيديف: "بوريفيستنيك" و"سارمات" أسلحة روسية تسبق عصرها
© Sputnik . Alexander Vilf / رئيس الحكومة الروسية دميتري ميدفيديف، 15 يناير 2019
أكد دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن أحدث الأسلحة الإستراتيجية، "بوريفستنيك" و"سارمات" و"بوسيدون"، هي أنظمة فريدة من نوعها تسبق عصرها.
رداً على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، حول العمل العلمي الواعد والحالي، قال ميدفيديف: "من الجدير بالذكر أن اهتماماتهم البحثية تشمل تقريبًا كامل نطاق المجالات الواعدة والمهمة، من الطب وعلم الوراثة إلى الرياضيات، ومن البحوث التاريخية المعمقة إلى تطويرات الدفاع السرية، ومن الطبيعي أن يحظى هذا الموضوع الأخير بأكبر قدرٍ من الاهتمام".
أشار ميدفيديف إلى أن تطورات سرية في المجال العسكري، تحظى بأكبر قدر من الاهتمام الجاد.
استشهد بتصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا ستطور أسلحة ذات قوة قتالية متزايدة وقدرة على اختراق جميع أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية والمستقبلية. وأوضح ميدفيديف أن هذا يتطلب بحوثًا أساسية وحلولًا هندسية وتصميمية جديدة.
وقال: "تمتلك البلاد القاعدة العلمية والإنتاجية اللازمة، والعمل جارٍ على قدم وساق. بالطبع، الكثير من هذه المعلومات سرية، لكن النتائج واضحة للجميع. ومن الأدلة الواضحة على ذلك الأسلحة الاستراتيجية المتطورة مثل بوريفستنيك وسارمات وبوسيدون. إنها أنظمة فريدة من نوعها، متقدمة على عصرها، وتضمن أمن بلادنا المطلق لعقود قادمة".
وصل العمل على تطوير الغواصة المسيرة النووية "بوسيدون" وصاروخ "بوريفستنيك" المجنح النووي إلى مراحله النهائية. وفي مايو/أيار من هذا العام، أُجريت بنجاح تجربة إطلاق صاروخ "سارمات"، وهو أحدث صاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود السائل الثقيل.
وفي وقت سابق، كتب ميدفيديف في قناته على تطبيق "ماكس": "على عكس بوريفستنيك، يمكن اعتبار بوسيدون سلاح يوم القيامة بالمعنى الكامل".
يذكر أن "بوسيدون" هو غواصة مسيرة تعمل بمحرك نووي وتنطلق من غواصة عادية، وتستطيع البقاء في أي منطقة بمحيطات العالم لمدة طويلة جدا دون الحاجة للطفو على السطح أو التزود بالوقود والمؤن والأداء البشري، ويتم التحكم بها عن بعد من مسافة آلاف الكيلومترات.
بوريفستنيك"
صاروخ كروز عابر للقارات يعمل بالطاقة النووية، مصمم لاختراق أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي وتوصيل رأس حربي نووي عبر مسافات شاسعة.
تتيح فترة تحليقه الممتدة أو القدرة على "الطيران الاحتياطي الطويل" للصاروخ الدخول إلى منطقة عمل العدو من اتجاهات غير متوقعة.
تم إجراء اختبار ناجح لهذا الصاروخ "غير محدود المدى"، في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2025 (وفقا لرئيس الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف).
أعلن بوتين البرنامج علنًا في خطابه أمام الجمعية الفيدرالية عام 2018، واصفًا إياه بأنه "منيع ضد أنظمة الدفاع الصاروخي والجوي الحالية والمستقبلية".
"بوسيدون"
طوربيد مسيّر، مجهز بمفاعل يعمل بالطاقة النووية ورأس حربي نووي على متنه.
مصمم لتدمير الموانئ والقواعد البحرية، سواء من خلال قدرته التدميرية المباشرة أو من خلال "تسونامي" الذي يحدثه انفجاره.
في يوليو/تموز 2018، كشفت وزارة الدفاع عن طوربيد "بوسيدون"، وأعلنت أنه محصن ضد إجراءات الردع المعادية.
تستخدم أنظمة "بوريفستنيك" و"بوسيدون" مواد مصنعة حصريًا في روسيا، بعضها لها استخدامات محتملة في القطاعات المدنية، خاصة في القطب الشمالي واستكشاف الفضاء
"سارمات"
نظام الصواريخ الإستراتيجي الروسي من الجيل الخامس، المصمم للإطلاق من الصوامع ومجهز بصاروخ باليستي عابر للقارات ثقيل يعمل بالوقود السائل ويمكن إطلاقه إلى المدار.
يلقب بـ"أكبر صاروخ قتالي في تاريخ البشرية".
أعلن بوتين لأول مرة عن تطورات عمل نظام "سارمات" في عام 2018.
"أوريشنيك"
أحدث نظام صواريخ روسي، مجهز بصاروخ باليستي متوسط المدى ورؤوس حربية تفوق سرعة الصوت.
لا يمكن اعتراضه إلا خلال مرحلته الأولى من الطيران. بمجرد أن تقترب الرؤوس الحربية من الهدف، فإنها تحلّق بأقصى سرعة، ما يجعل الاعتراض في المرحلة النهائية مستحيلا.