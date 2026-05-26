https://sarabic.ae/20260526/الأمن-الفيدرالي-الروسي-نظام-كييف-حول-أوكرانيا-إلى-أكبر-مركز-لتهريب-الأسلحة-في-أوروبا-1113740174.html
الأمن الفيدرالي الروسي: نظام كييف حول أوكرانيا إلى أكبر مركز لتهريب الأسلحة في أوروبا
الأمن الفيدرالي الروسي: نظام كييف حول أوكرانيا إلى أكبر مركز لتهريب الأسلحة في أوروبا
سبوتنيك عربي
أكد مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، أن "أوكرانيا أصبحت ساحة اختبار لأنواع جديدة من الأسلحة، وتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي العسكرية، وتطوير... 26.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-26T07:21+0000
2026-05-26T07:21+0000
2026-05-26T07:21+0000
روسيا
إيران
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/11/1097850503_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8c66562209c2530d1e182e00af0cd972.jpg
وقال بورتنيكوف في الاجتماع الـ58 لمجلس رؤساء الأجهزة الأمنية والخدمات الخاصة لدول رابطة الدول المستقلة: "لقد حوّلت أوروبا أوكرانيا، بشكل أساسي، إلى أرض اختبار لأنواع جديدة من الأسلحة، وتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي العسكرية، وتطوير أشكال وأساليب جديدة للحرب تحت "راية زائفة".وأشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلى إن جماعات الجريمة المنظمة الأوكرانية انضمت إلى إنتاج المخدرات الاصطناعية، حيث يتم استخدام جزء من أرباحها لتجنيد إرهابيين ضد روسيا.وأشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلى أن التهديدات التي تواجه دول رابطة الدول المستقلة في المجال البيولوجي، ولا سيما الانتشار المحتمل للأمراض المعدية الخطيرة ذات الخصائص المحددة، ما تزال قائمة.وأضاف أن "الاختبارات الميدانية والحوادث، التي تنطوي على تسرب مسببات الأمراض من هذه المؤسسات يتم التستر عليها في الوقت نفسه، تحت ستار الأسباب الطبيعية".ووفقاً له، فإن خطر الاستخدام السري والانتقائي والمبرمج للأسلحة البيولوجية واضح.وأوضح أن الغرب يأمل بعرقلة عمليات التكامل في رابطة الدول المستقلة وتقويض دول الرابطة من الداخل، "وإجبار شعوبها على نسيان تاريخها المشترك، وزرع الفتنة بينها، سعيًا منه إلى ترسيخ هيمنته".وجاء في تصريحات أخرى لبورتنيكوف:جهاز الأمن الفيدرالي الروسي حول محاولة اغتيال أليكسييف: الجهة الآمرة هي الاستخبارات الأوكرانيةتجاوز عدد حالات الفرار من الخدمة في القوات المسلحة الأوكرانية أرقام عام 2025
https://sarabic.ae/20260310/الأمن-الفيدرالي-الروسي-إحباط-أكثر-من-1000-هجوم-إرهابي--في-البلاد-خلال-20-عاما--1111295786.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/11/1097850503_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d4f00365f6f4584237150dfde7646cc4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, إيران, العالم
الأمن الفيدرالي الروسي: نظام كييف حول أوكرانيا إلى أكبر مركز لتهريب الأسلحة في أوروبا
أكد مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، أن "أوكرانيا أصبحت ساحة اختبار لأنواع جديدة من الأسلحة، وتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي العسكرية، وتطوير أشكال وأساليب جديدة لحرب "الراية الزائفة".
وقال بورتنيكوف في الاجتماع الـ58 لمجلس رؤساء الأجهزة الأمنية والخدمات الخاصة لدول رابطة الدول المستقلة: "لقد حوّلت أوروبا أوكرانيا، بشكل أساسي، إلى أرض اختبار لأنواع جديدة من الأسلحة، وتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي العسكرية، وتطوير أشكال وأساليب جديدة للحرب تحت "راية زائفة".
وتابع: "تحت إشراف الغرب الدقيق، أصبحت أوكرانيا عاملًا خطيرًا في زعزعة استقرار الوضع في رابطة الدول المستقلة، وأدت تصرفات نظام كييف إلى تحويل البلاد إلى أكبر مركز لتهريب الأسلحة والذخائر في أوروبا".
وأشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلى إن جماعات الجريمة المنظمة الأوكرانية انضمت إلى إنتاج المخدرات الاصطناعية، حيث يتم استخدام جزء من أرباحها لتجنيد إرهابيين ضد روسيا.
وقال بورتنيكوف: "الوضع في أوكرانيا مؤشر واضح، حيث قام رعاتها الأوروبيون بإنشاء نظام دمية والحفاظ عليه. وتحت وعود كاذبة بالانضمام الوشيك إلى الاتحاد الأوروبي، تحولت البلاد إلى ساحة انطلاق للعمليات العسكرية والتخريبية والإرهابية ضد روسيا".
وأشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلى أن التهديدات التي تواجه دول رابطة الدول المستقلة في المجال البيولوجي، ولا سيما الانتشار المحتمل للأمراض المعدية الخطيرة ذات الخصائص المحددة، ما تزال قائمة.
وقال بورتنيكوف: "يواصل حلف الناتو (شمال الأطلسي) برنامجه طويل الأمد لتطوير أسلحة بيولوجية انتقائية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، كما تعمل مختبرات بيولوجية في دول رابطة الدول المستقلة".
وأضاف أن "الاختبارات الميدانية والحوادث، التي تنطوي على تسرب مسببات الأمراض من هذه المؤسسات يتم التستر عليها في الوقت نفسه، تحت ستار الأسباب الطبيعية".
وأكد بورتنيكوف قائلًا: "لقد جمعت قواتنا المسلحة أدلة واسعة النطاق على مثل هذا النشاط خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".
ووفقاً له، فإن خطر الاستخدام السري والانتقائي والمبرمج للأسلحة البيولوجية واضح.
وأوضح أن الغرب يأمل بعرقلة عمليات التكامل في رابطة الدول المستقلة وتقويض دول الرابطة من الداخل، "وإجبار شعوبها على نسيان تاريخها المشترك، وزرع الفتنة بينها، سعيًا منه إلى ترسيخ هيمنته".
وجاء في تصريحات أخرى لبورتنيكوف:
حوّلت أوروبا أوكرانيا إلى ساحة معركة وميدان اختبار لأساليب حرب جديدة.
تستخدم كييف المقاطعات المتاخمة لروسيا لنقل المخربين.
أحبط جهاز الأمن الفيدرالي والمخابرات البيلاروسية محاولة كييف لتهريب أكثر من 500 عبوة ناسفة إلى روسيا مطلع عام 2026.
يُهدد النشاط المتزايد للمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المرتبطة بأجهزة المخابرات البريطانية أمن دول رابطة الدول المستقلة.
تستخدم أجهزة المخابرات الغربية أدوات للتأثير على الرأي العام وسلوكه في دول رابطة الدول المستقلة؛
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قام مع نظراؤه الطاجيكيون بتفكيك خلية إرهابية كانت تخطط لهجمات بارزة
تم تفكيك ما يقرب من 170 مختبرًا للمخدرات العام الماضي في رابطة الدول المستقلة، و ضبط تسعة أطنان من المخدرات الاصطناعية