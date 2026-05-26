الأمن الفيدرالي الروسي: نظام كييف حول أوكرانيا إلى أكبر مركز لتهريب الأسلحة في أوروبا

أكد مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، أن "أوكرانيا أصبحت ساحة اختبار لأنواع جديدة من الأسلحة، وتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي العسكرية، وتطوير...

2026-05-26T07:21+0000

وقال بورتنيكوف في الاجتماع الـ58 لمجلس رؤساء الأجهزة الأمنية والخدمات الخاصة لدول رابطة الدول المستقلة: "لقد حوّلت أوروبا أوكرانيا، بشكل أساسي، إلى أرض اختبار لأنواع جديدة من الأسلحة، وتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي العسكرية، وتطوير أشكال وأساليب جديدة للحرب تحت "راية زائفة".وأشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلى إن جماعات الجريمة المنظمة الأوكرانية انضمت إلى إنتاج المخدرات الاصطناعية، حيث يتم استخدام جزء من أرباحها لتجنيد إرهابيين ضد روسيا.وأشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلى أن التهديدات التي تواجه دول رابطة الدول المستقلة في المجال البيولوجي، ولا سيما الانتشار المحتمل للأمراض المعدية الخطيرة ذات الخصائص المحددة، ما تزال قائمة.وأضاف أن "الاختبارات الميدانية والحوادث، التي تنطوي على تسرب مسببات الأمراض من هذه المؤسسات يتم التستر عليها في الوقت نفسه، تحت ستار الأسباب الطبيعية".ووفقاً له، فإن خطر الاستخدام السري والانتقائي والمبرمج للأسلحة البيولوجية واضح.وأوضح أن الغرب يأمل بعرقلة عمليات التكامل في رابطة الدول المستقلة وتقويض دول الرابطة من الداخل، "وإجبار شعوبها على نسيان تاريخها المشترك، وزرع الفتنة بينها، سعيًا منه إلى ترسيخ هيمنته".وجاء في تصريحات أخرى لبورتنيكوف:جهاز الأمن الفيدرالي الروسي حول محاولة اغتيال أليكسييف: الجهة الآمرة هي الاستخبارات الأوكرانيةتجاوز عدد حالات الفرار من الخدمة في القوات المسلحة الأوكرانية أرقام عام 2025

