جهاز الأمن الفيدرالي الروسي حول محاولة اغتيال أليكسييف: الجهة الآمرة هي الاستخبارات الأوكرانية
صرح ألكسندر بورتنيكوف، مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بأن أجهزة المخابرات الأوكرانية، هي العقل المدبر لمحاولة اغتيال الجنرال فلاديمير أليكسييف، وأن هناك صلة... 22.02.2026, سبوتنيك عربي
وأضاف أنه تم بذل جهود كبيرة مؤخراً للتحقيق في محاولة الاغتيال، حيث تم تحديد هوية جميع المشاركين والمدبّرين تقريباً، واحتجاز عدد من الأفراد المرتبطين بها.وقال بورتنيكوف في برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين": "تمكّن مواطن واحد من الفرار والاختباء في أوكرانيا. من الواضح لنا أن العقول المدبرة هي أجهزة المخابرات الأوكرانية، وأن دولاً ثالثة تقف وراءها. وقد ذكرنا سابقاً أن أجهزة المخابرات الأوكرانية تعمل تحت إشراف أو بتوجيه من أجهزة المخابرات الغربية. ونرى صلة بريطانية واضحة هنا".وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، يوم 9 فبراير/ شباط الجاري، بأن "منفذ محاولة اغتيال الجنرال فلاديمير أليكسييف، النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، كان يتقاضى أجرا شهريا، مقابل المراقبة".وقال ليوبومير كوربا، وهو مواطن روسي ومنفذ محاولة عملية الاغتيال: "أُرسلت إلى موسكو لمواصلة مراقبة الأهداف والأشخاص الذين أُرسلوا إلي عبر الهاتف. كنت أتقاضى 2000 دولار شهريًا مقابل هذا العمل".الأمن الفيدرالي الروسي: اعتراف الجاني بقضية محاولة اغتيال الجنرال أليكسييف بجرمه
