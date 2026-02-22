عربي
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي حول محاولة اغتيال أليكسييف: الجهة الآمرة هي الاستخبارات الأوكرانية
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي حول محاولة اغتيال أليكسييف: الجهة الآمرة هي الاستخبارات الأوكرانية
روسيا, العالم

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي حول محاولة اغتيال أليكسييف: الجهة الآمرة هي الاستخبارات الأوكرانية

22.02.2026
© Photo / ФСБ РФ / الانتقال إلى بنك الصورجهاز الأمن الفيدرالي الروسي
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2026
© Photo / ФСБ РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
صرح ألكسندر بورتنيكوف، مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بأن أجهزة المخابرات الأوكرانية، هي العقل المدبر لمحاولة اغتيال الجنرال فلاديمير أليكسييف، وأن هناك صلة بريطانية واضحة أيضاً.
وأضاف أنه تم بذل جهود كبيرة مؤخراً للتحقيق في محاولة الاغتيال، حيث تم تحديد هوية جميع المشاركين والمدبّرين تقريباً، واحتجاز عدد من الأفراد المرتبطين بها.
وقال بورتنيكوف في برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين": "تمكّن مواطن واحد من الفرار والاختباء في أوكرانيا. من الواضح لنا أن العقول المدبرة هي أجهزة المخابرات الأوكرانية، وأن دولاً ثالثة تقف وراءها. وقد ذكرنا سابقاً أن أجهزة المخابرات الأوكرانية تعمل تحت إشراف أو بتوجيه من أجهزة المخابرات الغربية. ونرى صلة بريطانية واضحة هنا".

وفي السادس من فبراير/شباط، تعرّض الجنرال فلاديمير أليكسييف، النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، لمحاولة اغتيال في مبنى سكني بموسكو، ونُقل على إثرها إلى المستشفى.

لجنة التحقيق الروسية: منفذ محاولة اغتيال أليكسييف توجه إلى موسكو بتوجيه من استخبارات كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2026
الاستخبارات الخارجية الروسية تلقي القبض على الشريك الثالث في محاولة اغتيال الجنرال أليكسييف
10 فبراير, 11:20 GMT
وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، يوم 9 فبراير/ شباط الجاري، بأن "منفذ محاولة اغتيال الجنرال فلاديمير أليكسييف، النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، كان يتقاضى أجرا شهريا، مقابل المراقبة".
وقال ليوبومير كوربا، وهو مواطن روسي ومنفذ محاولة عملية الاغتيال: "أُرسلت إلى موسكو لمواصلة مراقبة الأهداف والأشخاص الذين أُرسلوا إلي عبر الهاتف. كنت أتقاضى 2000 دولار شهريًا مقابل هذا العمل".
الأمن الفيدرالي الروسي: اعتراف الجاني بقضية محاولة اغتيال الجنرال أليكسييف بجرمه
