https://sarabic.ae/20260209/الأمن-الفيدرالي-الروسي-منفذ-محاولة-اغتيال-الفريق-أليكسييف-كان-يتقاضى-أجرا-شهريا-على-المراقبة---1110166515.html
الأمن الفيدرالي الروسي: منفذ محاولة اغتيال الفريق أليكسييف كان يتقاضى أجرا شهريا على المراقبة
الأمن الفيدرالي الروسي: منفذ محاولة اغتيال الفريق أليكسييف كان يتقاضى أجرا شهريا على المراقبة
سبوتنيك عربي
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، بأن "منفذ محاولة اغتيال الجنرال فلاديمير أليكسييف، النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة... 09.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-09T07:53+0000
2026-02-09T07:53+0000
2026-02-09T07:58+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/08/1110131345_94:0:1827:975_1920x0_80_0_0_ee05cbc077426fc2af16a19846f94d00.png
وقال ليوبومير كوربا، وهو مواطن روسي ومنفذ محاولة عملية الاغتيال: "أُرسلت إلى موسكو لمواصلة مراقبة الأهداف والأشخاص الذين أُرسلوا إلي عبر الهاتف. كنت أتقاضى 2000 دولار شهريًا مقابل هذا العمل". وكان قد أعلن مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي لوكالة "سبوتنيك"، عن اعتقال منفذ محاولة اغتيال الجنرال فلاديمير أليكسييف، النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، في إمارة دبي وتسليمه للسلطات الروسية. وجاء في البيان: "حدد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية، بعض الشركاء المتورطين بمحاولة اغتيال الجنرال فلاديمير أليكسييف، النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية".جنرال تركي متقاعد: محاولة اغتيال أليكسييف عمل إرهابي يهدف لإفشال محادثات السلاملجنة التحقيق الروسية: منفذ محاولة اغتيال أليكسييف توجه إلى موسكو بتوجيه من استخبارات كييف
https://sarabic.ae/20260209/الأمن-الفيدرالي-الروسي-اعتراف-الجاني-بقضية-محاولة-اغتيال-الجنرال-أليكسييف-بجرمه--عاجل--1110162645.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/08/1110131345_310:0:1610:975_1920x0_80_0_0_bfb268cd6da14da519a58425933d22ed.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
الأمن الفيدرالي الروسي: منفذ محاولة اغتيال الفريق أليكسييف كان يتقاضى أجرا شهريا على المراقبة
07:53 GMT 09.02.2026 (تم التحديث: 07:58 GMT 09.02.2026)
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، بأن "منفذ محاولة اغتيال الجنرال فلاديمير أليكسييف، النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، كان يتقاضى أجرا شهريا، مقابل المراقبة".
وقال ليوبومير كوربا، وهو مواطن روسي ومنفذ محاولة عملية الاغتيال: "أُرسلت إلى موسكو لمواصلة مراقبة الأهداف والأشخاص الذين أُرسلوا إلي عبر الهاتف. كنت أتقاضى 2000 دولار شهريًا مقابل هذا العمل".
وكان قد أعلن مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي لوكالة "سبوتنيك"، عن اعتقال منفذ محاولة اغتيال الجنرال فلاديمير أليكسييف
، النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، في إمارة دبي وتسليمه للسلطات الروسية.
وأفاد أنه "بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية، عن تحديد شركاء في محاولة اغتيال الجنرال فلاديمير أليكسييف".
وجاء في البيان: "حدد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية، بعض الشركاء المتورطين بمحاولة اغتيال الجنرال فلاديمير أليكسييف، النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية".