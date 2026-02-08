https://sarabic.ae/20260208/جنرال-تركي-متقاعد-محاولة-اغتيال-أليكسييف-عمل-إرهابي-يهدف-لإفشال-محادثات-السلام-1110148808.html

جنرال تركي متقاعد: محاولة اغتيال أليكسييف عمل إرهابي يهدف لإفشال محادثات السلام

جنرال تركي متقاعد: محاولة اغتيال أليكسييف عمل إرهابي يهدف لإفشال محادثات السلام

سبوتنيك عربي

وصف الجنرال التركي المتقاعد، أردوغان قره قوش، محاولة الاغتيال التي استهدفت نائب رئيس جهاز المخابرات العسكرية الروسية، الجنرال فلاديمير أليكسييف، بالعمل... 08.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-08T16:28+0000

2026-02-08T16:28+0000

2026-02-08T16:28+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/08/1110131345_94:0:1827:975_1920x0_80_0_0_ee05cbc077426fc2af16a19846f94d00.png

وقال الجنرال التركي لوكالة "سبوتنيك": "إن محاولة اغتيال الجنرال أليكسييف هي عمل إرهابي، هدفه إفشال المحادثات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي".وذكر أن زيلينسكي أكد سابقا استعداده لترك منصبه، في حال كان تحقيق السلام يتطلب ذلك، إذ أن زيلينسكي المدعوم أوروبيا لا يريد السلام مع روسيا كي لا يضطر للتخلي عن السلطة، رغم رغبة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في تحقيقه.ولفت إلى أن أوكرانيا حاولت استهداف المقر الرسمي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام طائرات مسيرة، وهي تبدو ضعيفة عسكريا أمام روسيا ولا يمكن مقارنة قوتها العسكرية مع روسيا، لذلك بدأت تلجأ لعمليات اغتيال تستهدف المسؤولين الروس.وأعلنت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، يوم الجمعة الماضي، أن مسلحا مجهولا أطلق النار على الفريق فلاديمير أليكسييف، في مبنى سكني بموسكو، وتم نقله إلى المستشفى، وصرحت لجنة التحقيق الروسية بأن التحقيقات وإجراءات البحث العملياتية لا تزال مستمرة لكشف جميع ملابسات محاولة اغتيال أليكسييف.وقال بيسكوف، اليوم الأحد: "تحدث الرئيس بوتين مساء أمس هاتفياً مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان. وشكر الرئيس بوتين نظيره الإماراتي على التعاون الفعال من خلال أجهزة الاستخبارات، وعلى مساعدة الجانب الإماراتي في اعتقال المتورط في الهجوم الإرهابي الذي استهدف الجنرال (فلاديمير) أليكسييف. كما واصل رئيسا الدولتين مناقشة المواضيع التي كانت على جدول أعمال زيارة آل نهيان الأخيرة إلى موسكو".

https://sarabic.ae/20260208/الكرملين-بوتين-شكر-رئيس-الإمارات-على-مساعدته-في-القبض-على-الرجل-الذي-حاول-اغتيال-أليكسييف-1110141199.html

https://sarabic.ae/20260208/لجنة-التحقيق-الروسية-منفذ-محاولة-اغتيال-أليكسييف-توجه-لموسكو-بتوجيه-من-استخبارات-كييف--عاجل-1110133455.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن