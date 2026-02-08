https://sarabic.ae/20260208/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعتقل-أحد-منفذي-محاولة-اغتيال-الفريق-أليكسييف-بعد-القبض-عليه-في-دبي-1110130891.html
أعلن مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، عن اعتقال منفذ محاولة اغتيال الجنرال فلاديمير أليكسييف، في إمارة... 08.02.2026
الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط محاولة اغتيال ضابط رفيع في القرم بتوجيهات من كييف
06:58 GMT 08.02.2026 (تم التحديث: 07:33 GMT 08.02.2026)
أعلن مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، عن اعتقال منفذ محاولة اغتيال الجنرال فلاديمير أليكسييف، في إمارة دبي وتسليمه للسلطات الروسية.
وجاء في بيان صادر عن الجهاز: "كما تم، بمساعدة شركاء من الإمارات العربية المتحدة، اعتقال المواطن الروسي ليوبومير كوربا، المولود عام 1960، والذي كان منفذ الجريمة مباشرة، في دبي وتسليمه إلى الجانب الروسي".
وأعلن مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية، عن تحديد شركاء في محاولة اغتيال الفريق فلاديمير أليكسييف.
وجاء في البيان: حدد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية، بعض الشركاء المتورطين بمحاولة اغتيال الفريق فلاديمير أليكسييف، النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية.
وأضاف البيان، أن المواطنين الروسيين فيكتور فاسين وزينايدا سيريبريتسكايا كانا متواطئين في محاولة اغتيال الجنرال فلاديمير أليكسييف.
وجاء في البيان: "في إطار القضية الجنائية التي فتحتها لجنة التحقيق الروسية بشأن محاولة اغتيال الفريق فلاديمير أليكسييف، النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، تم تحديد المتواطئين التاليين: فيكتور فاسين، مواليد 1959، والذي اعتُقل في موسكو، وزينيدا سيريبريتسكايا، مواليد 1971، والتي غادرت إلى أوكرانيا".
وأفاد المركز، بأن البحث مستمر عن بقية المسؤولين عن محاولة اغتيال الفريق فلاديمير أليكسييف.
وكما سبق أن ذكرت لجنة التحقيق الروسية، أطلق مهاجم مجهول النار على الفريق أليكسييف، النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، في مبنى سكني بموسكو في السادس من فبراير/شباط.
وقد نُقل إلى المستشفى. وتم فتح تحقيق جنائي بتهمة الشروع في القتل والاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية.