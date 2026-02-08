الكرملين: بوتين شكر الرئيس الإماراتي على مساعدته في القبض على الرجل الذي حاول اغتيال أليكسييف

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
10:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
10:31 GMT
29 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
11:29 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:48 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: روسيا والولايات المتحدة ستتخذان موقفا مسؤولا بشأن معاهدة ستارت الجديدة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
09:31 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
12:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:47 GMT
12 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
13:32 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
13:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
17:04 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260208/الكرملين-بوتين-شكر-رئيس-الإمارات-على-مساعدته-في-القبض-على-الرجل-الذي-حاول-اغتيال-أليكسييف-1110141199.html
الكرملين: بوتين شكر الرئيس الإماراتي على مساعدته في القبض على الرجل الذي حاول اغتيال أليكسييف
الكرملين: بوتين شكر الرئيس الإماراتي على مساعدته في القبض على الرجل الذي حاول اغتيال أليكسييف
سبوتنيك عربي
ذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى اتصالًا هاتفيًا مساء أمس السبت، مع رئيس دولة الإمارات العربية... 08.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-08T11:41+0000
2026-02-08T11:46+0000
روسيا
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1d/1109757072_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d5fc179cf1be181810d89b43302dfb60.jpg
وأضاف بيسكوف: "تحدث الرئيس بوتين مساء أمس هاتفيًا مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان. وأعرب الرئيس بوتين عن شكره لنظيره الإماراتي على التعاون الفعال من خلال أجهزة الاستخبارات، وعلى مساعدة الجانب الإماراتي في اعتقال أحد المشتبه بهم في الهجوم الإرهابي، الذي استهدف الجنرال (فلاديمير) أليكسييف. كما واصل الزعيمان مناقشة المواضيع التي كانت مطروحة على جدول أعمال زيارة آل نهيان الأخيرة إلى موسكو".وجاء في بيان صادر عن الجهاز: "كما تم، بمساعدة شركاء من الإمارات العربية المتحدة، اعتقال المواطن الروسي ليوبومير كوربا، المولود عام 1960، والذي كان منفذ الجريمة مباشرة، في دبي وتسليمه إلى الجانب الروسي".وأعلن مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية، عن تحديد شركاء في محاولة اغتيال الجنرال فلاديمير أليكسييف.وجاء في البيان: "حدد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية، بعض الشركاء المتورطين بمحاولة اغتيال الجنرال فلاديمير أليكسييف، النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية".وجاء في البيان: "في إطار القضية الجنائية، التي فتحتها لجنة التحقيق الروسية بشأن محاولة اغتيال الجنرال فلاديمير أليكسييف، النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، تم تحديد المتواطئين التاليين فيكتور فاسين، مواليد 1959، والذي اعتُقل في موسكو، وزينيدا سيريبريتسكايا، مواليد 1971، والتي غادرت إلى أوكرانيا".وفي وقت سابق، ذكرت لجنة التحقيق الروسية، أن مجهولا أطلق النار على الجنرال أليكسييف، النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، في مبنى سكني بموسكو في السادس من فبراير/ شباط الجاري.ونُقل الجنرال أليكسييف إلى المستشفى، وتم فتح تحقيق جنائي بتهمة الشروع في القتل والاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية.
https://sarabic.ae/20260208/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعتقل-أحد-منفذي-محاولة-اغتيال-الفريق-أليكسييف-بعد-القبض-عليه-في-دبي-1110130891.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1d/1109757072_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_12924288cc21d271e74c8bd79e6aba29.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم العربي
روسيا, العالم العربي

الكرملين: بوتين شكر الرئيس الإماراتي على مساعدته في القبض على الرجل الذي حاول اغتيال أليكسييف

11:41 GMT 08.02.2026 (تم التحديث: 11:46 GMT 08.02.2026)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصوراجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان
اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2026
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
ذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى اتصالًا هاتفيًا مساء أمس السبت، مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأعرب بوتين عن شكره لنظيره الإماراتي على التعاون الفعّال من خلال أجهزة الاستخبارات.
وأضاف بيسكوف: "تحدث الرئيس بوتين مساء أمس هاتفيًا مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان. وأعرب الرئيس بوتين عن شكره لنظيره الإماراتي على التعاون الفعال من خلال أجهزة الاستخبارات، وعلى مساعدة الجانب الإماراتي في اعتقال أحد المشتبه بهم في الهجوم الإرهابي، الذي استهدف الجنرال (فلاديمير) أليكسييف. كما واصل الزعيمان مناقشة المواضيع التي كانت مطروحة على جدول أعمال زيارة آل نهيان الأخيرة إلى موسكو".
وأعلن مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، عن اعتقال منفذ محاولة اغتيال الجنرال فلاديمير أليكسييف، النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، في إمارة دبي وتسليمه للسلطات الروسية.
وجاء في بيان صادر عن الجهاز: "كما تم، بمساعدة شركاء من الإمارات العربية المتحدة، اعتقال المواطن الروسي ليوبومير كوربا، المولود عام 1960، والذي كان منفذ الجريمة مباشرة، في دبي وتسليمه إلى الجانب الروسي".
وأعلن مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية، عن تحديد شركاء في محاولة اغتيال الجنرال فلاديمير أليكسييف.
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل أحد منفذي محاولة اغتيال الفريق أليكسييف بعد القبض عليه في دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2026
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل أحد منفذي محاولة اغتيال الفريق أليكسييف بعد القبض عليه في دبي
06:58 GMT
وجاء في البيان: "حدد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية، بعض الشركاء المتورطين بمحاولة اغتيال الجنرال فلاديمير أليكسييف، النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية".
وجاء في البيان: "في إطار القضية الجنائية، التي فتحتها لجنة التحقيق الروسية بشأن محاولة اغتيال الجنرال فلاديمير أليكسييف، النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، تم تحديد المتواطئين التاليين فيكتور فاسين، مواليد 1959، والذي اعتُقل في موسكو، وزينيدا سيريبريتسكايا، مواليد 1971، والتي غادرت إلى أوكرانيا".
وأفاد المركز بأن البحث مستمر عن بقية المسؤولين عن محاولة اغتيال الجنرال فلاديمير أليكسييف.
وفي وقت سابق، ذكرت لجنة التحقيق الروسية، أن مجهولا أطلق النار على الجنرال أليكسييف، النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، في مبنى سكني بموسكو في السادس من فبراير/ شباط الجاري.
ونُقل الجنرال أليكسييف إلى المستشفى، وتم فتح تحقيق جنائي بتهمة الشروع في القتل والاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала