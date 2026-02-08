https://sarabic.ae/20260208/الكرملين-بوتين-شكر-رئيس-الإمارات-على-مساعدته-في-القبض-على-الرجل-الذي-حاول-اغتيال-أليكسييف-1110141199.html
الكرملين: بوتين شكر الرئيس الإماراتي على مساعدته في القبض على الرجل الذي حاول اغتيال أليكسييف
وأضاف بيسكوف: "تحدث الرئيس بوتين مساء أمس هاتفيًا مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان. وأعرب الرئيس بوتين عن شكره لنظيره الإماراتي على التعاون الفعال من خلال أجهزة الاستخبارات، وعلى مساعدة الجانب الإماراتي في اعتقال أحد المشتبه بهم في الهجوم الإرهابي، الذي استهدف الجنرال (فلاديمير) أليكسييف. كما واصل الزعيمان مناقشة المواضيع التي كانت مطروحة على جدول أعمال زيارة آل نهيان الأخيرة إلى موسكو".وجاء في بيان صادر عن الجهاز: "كما تم، بمساعدة شركاء من الإمارات العربية المتحدة، اعتقال المواطن الروسي ليوبومير كوربا، المولود عام 1960، والذي كان منفذ الجريمة مباشرة، في دبي وتسليمه إلى الجانب الروسي".وأعلن مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية، عن تحديد شركاء في محاولة اغتيال الجنرال فلاديمير أليكسييف.وجاء في البيان: "حدد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية، بعض الشركاء المتورطين بمحاولة اغتيال الجنرال فلاديمير أليكسييف، النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية".وجاء في البيان: "في إطار القضية الجنائية، التي فتحتها لجنة التحقيق الروسية بشأن محاولة اغتيال الجنرال فلاديمير أليكسييف، النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، تم تحديد المتواطئين التاليين فيكتور فاسين، مواليد 1959، والذي اعتُقل في موسكو، وزينيدا سيريبريتسكايا، مواليد 1971، والتي غادرت إلى أوكرانيا".وفي وقت سابق، ذكرت لجنة التحقيق الروسية، أن مجهولا أطلق النار على الجنرال أليكسييف، النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، في مبنى سكني بموسكو في السادس من فبراير/ شباط الجاري.ونُقل الجنرال أليكسييف إلى المستشفى، وتم فتح تحقيق جنائي بتهمة الشروع في القتل والاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية.
11:41 GMT 08.02.2026 (تم التحديث: 11:46 GMT 08.02.2026)
