لجنة التحقيق الروسية: منفذ محاولة اغتيال أليكسييف توجه إلى موسكو بتوجيه من استخبارات كييف- عاجل

أفاد المكتب الصحفي للجنة التحقيق الروسية، اليوم الأحد، بأن ليوبومير كوربا، منفذ محاولة اغتيال الجنرال فلاديمير أليكسييف، النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة... 08.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-08T08:09+0000

كما أعلنت لجنة التحقيق الروسية أن أكثر من 15 فحصًا جنائيًا جرى طلبهم بشأن محاولة اغتيال المسؤول بوزارة الدفاع الروسية الجنرال فلاديمير أليكسييف، الجمعة الماضية، بما في ذلك فحوصات جينية وبصمات أصابع.وقالت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بيترينكو، إن "أكثر من 15 فحصًا جنائيًا جرى طلبهم، بما في ذلك فحوصات جينية وبصمات أصابع وأدلة مادية وفحوصات جينية جزيئية وفحوصات فيزيائية وكيميائية، وغير ذلك".ووفقًا للجنة التحقيق الروسية، أطلق مهاجم مجهول النار على الجنرال أليكسييف، النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، في مبنى سكني بموسكو، في 6 فبراير/ شباط الجاري.وفُتح تحقيق جنائي في القضية بتهمة الشروع في القتل والاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية.

