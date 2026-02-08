https://sarabic.ae/20260208/لجنة-التحقيق-الروسية-منفذ-محاولة-اغتيال-أليكسييف-توجه-لموسكو-بتوجيه-من-استخبارات-كييف--عاجل-1110133455.html
لجنة التحقيق الروسية: منفذ محاولة اغتيال أليكسييف توجه إلى موسكو بتوجيه من استخبارات كييف- عاجل
سبوتنيك عربي
2026-02-08T08:09+0000
2026-02-08T08:09+0000
2026-02-08T09:01+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/08/1110131345_94:0:1827:975_1920x0_80_0_0_ee05cbc077426fc2af16a19846f94d00.png
لجنة التحقيق الروسية: منفذ محاولة اغتيال أليكسييف توجه إلى موسكو بتوجيه من استخبارات كييف- عاجل
08:09 GMT 08.02.2026 (تم التحديث: 09:01 GMT 08.02.2026)
أفاد المكتب الصحفي للجنة التحقيق الروسية، اليوم الأحد، بأن ليوبومير كوربا، منفذ محاولة اغتيال الجنرال فلاديمير أليكسييف، النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، وصل إلى موسكو في أواخر ديسمبر/ كانون الأول عام 2025، بأوامر من أجهزة المخابرات الأوكرانية لتنفيذ الهجوم الإرهابي.
كما أعلنت لجنة التحقيق الروسية أن أكثر من 15 فحصًا جنائيًا جرى طلبهم بشأن محاولة اغتيال المسؤول بوزارة الدفاع الروسية الجنرال فلاديمير أليكسييف، الجمعة الماضية، بما في ذلك فحوصات جينية وبصمات أصابع.
وقالت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بيترينكو، إن "أكثر من 15 فحصًا جنائيًا جرى طلبهم، بما في ذلك فحوصات جينية وبصمات أصابع وأدلة مادية وفحوصات جينية جزيئية وفحوصات فيزيائية وكيميائية، وغير ذلك".
ووفقًا للجنة التحقيق الروسية، أطلق مهاجم مجهول النار على الجنرال أليكسييف، النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، في مبنى سكني بموسكو، في 6 فبراير/ شباط الجاري.
وفُتح تحقيق جنائي في القضية بتهمة الشروع في القتل والاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية.